Quy Nhơn bất ngờ lọt top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026

Tạp chí du lịch uy tín Lonely Planet đưa Quy Nhơn của Việt Nam vào danh sách "Best in Travel 2026", cùng loạt điểm đến nổi bật từ Brazil, Mexico đến Ireland.

Khung cảnh làng chài Nhơn Hải (Quy Nhơn) một ngày cuối tháng 4. Ảnh: Phạm Văn Phong.

Lonely Planet vừa công bố danh sách "Best in Travel 2026", giới thiệu 25 điểm đến hàng đầu và 25 trải nghiệm du lịch đáng thử nhất trong năm tới.

Đại diện Lonely Planet, bà Nitya Chambers, Giám đốc biên tập kiêm Phó chủ tịch nội dung, cho biết danh sách năm nay tôn vinh những nơi "vừa mang bản sắc địa phương đậm nét, vừa thể hiện sức bật du lịch hậu đại dịch", theo CNN.

Trong danh sách 25 điểm đến hàng đầu năm nay, Việt Nam có đại diện là Quy Nhơn. TP Quy Nhơn, nay là phường Quy Nhơn, thuộc tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), nằm nép mình giữa một bên biển một bên núi với những bờ biển kéo dài.

Nơi đây có nhiều điểm đến nổi bật như Eo Gió - Kỳ Co, Ghềnh Ráng Tiên Sa, Hòn Khô, Cù Lao Xanh, cùng các di tích lịch sử như Tháp Đôi và Tháp Bánh Ít. Du khách cũng có thể tận hưởng khung cảnh yên bình tại Bãi Xếp hay Bãi biển Quy Nhơn.

Mùa khô từ tháng 3 đến tháng 9 được xem là thời điểm lý tưởng để khám phá thành phố biển này nhờ thời tiết khô ráo, dễ chịu.

Du khách khám phá làng chài Nhơn Hải (Quy Nhơn) vào cuối tháng 4. Ảnh: Phạm Như Phong.

Bên cạnh Quy Nhơn, nhiều địa danh nổi bật khác trên thế giới cũng được vinh danh.

Tại Nam Mỹ, khu phố Liberdade ở São Paulo (Brazil), nơi tập trung cộng đồng người Nhật lớn nhất ngoài lãnh thổ Nhật, được gọi là "Nhật Bản thu nhỏ giữa lòng Brazil", nổi bật với nghệ thuật đường phố lấy cảm hứng từ anime và những quán ramen trứ danh.

Tại Bắc Mỹ, thành phố Mexico tiếp tục khẳng định sức hút nhờ "lịch sử, ẩm thực, văn hóa và nghệ thuật phong phú", cùng các khu phố rực rỡ hoa giấy như Coyoacán, La Roma và La Condesa.

Hai địa điểm của Mỹ được chọn là Công viên quốc gia Theodore Roosevelt (Bắc Dakota) và bang Maine, nơi nổi tiếng với cảnh ven biển, rừng rậm và hệ sinh thái đa dạng.

Người dân địa phương và du khách tận hưởng bãi biển Kamala trên đảo Phuket, Thái Lan, năm 2021. Ảnh: Reuters.

Tại châu Âu, hạt Tipperary (Ireland) được gọi là "viên ngọc ẩn", nơi nhiều du khách thường bỏ qua trên hành trình đến bờ biển Wild Atlantic Way, dù sở hữu một trong những cung đường lái xe đẹp và yên bình nhất Ireland.

Ở châu Á, đảo Phuket (Thái Lan) đang trở thành trung tâm làm việc kết hợp du lịch (workation) của giới du mục kỹ thuật số, nhờ bãi biển, rừng xanh và nhịp sống thư thả.

Ngoài ra, danh sách "Best in Travel 2026" còn vinh danh: Botswana, Peru, đảo Jeju (Hàn Quốc), Ikara-Flinders Ranges (Nam Úc), Cádiz (Tây Ban Nha), Sardinia (Italy), Tunisia, Barbados (Caribbean), Quần đảo Solomon, Réunion (Pháp), Quezteltenango (Guatemala), Jaffna (Sri Lanka), Utrecht (Hà Lan), Cartagena (Colombia), Phần Lan, British Columbia (Canada) và Siem Reap (Campuchia).

Danh sách năm nay còn giới thiệu 25 trải nghiệm du lịch đáng thử, bao gồm ẩm thực, văn hóa, phiêu lưu và khám phá thiên nhiên, trong đó nổi bật là hành trình du thuyền trên sông Mekong qua Việt Nam và Campuchia.

Lonely Planet nhận xét "Đồng bằng sông Cửu Long là hiện thân của vẻ đẹp mộc mạc của miền Nam Việt Nam". Ảnh: Nguyen Lam/Moment RF.

Ở hạng mục ẩm thực và lễ hội, nổi bật là tour ẩm thực tại Old Dubai và bang Kerala (Ấn Độ), nơi nổi tiếng với nguyên liệu tươi và gia vị đậm hương biển. Melbourne (Australia) được nhắc đến nhờ nền ẩm thực đa dạng và sáng tạo, trong khi thung lũng Willamette (Oregon, Mỹ) là lựa chọn lý tưởng cho người yêu rượu vang.

Tại Caribbean, lễ hội Spicemas ở đảo Grenada thu hút hàng chục nghìn du khách, còn Belgrade (Serbia) được ví như "thủ đô tiệc tùng" của châu Âu.

Ở mảng lưu trú độc đáo, du khách có thể trải nghiệm ryokan - nhà trọ truyền thống Nhật Bản mang đậm văn hóa suối nước nóng, hay ngủ trong toa tàu sang trọng tại khách sạn "Kruger Shalati: The Train on the Bridge" (Nam Phi). Volcano House ở Công viên núi lửa Hawaii mang đến cảm giác đặc biệt khi nghỉ giữa khung cảnh hùng vĩ của núi lửa.

Những trải nghiệm lưu trú độc đáo gồm ryokan truyền thống Nhật Bản, khách sạn toa tàu Kruger Shalati (Nam Phi) và Volcano House giữa núi lửa Hawaii. Ảnh: Reuters, CNN.

Với những ai yêu động vật hoang dã, vùng biển Azores (Bồ Đào Nha) là nơi lý tưởng để ngắm cá voi, Namibia dành cho người muốn theo dấu voi sa mạc, còn Argentina cho phép du khách tìm báo đốm ở vùng ngập nước Iberá.

Ngoài ra, du khách có thể cưỡi ngựa trên dãy Andes (Ecuador), khám phá đường mòn Creole (Mỹ) hoặc tham gia nghiên cứu sinh học tại rừng Amazon (Peru).

Ở nhóm thể thao và văn hóa, Lonely Planet gợi ý trải nghiệm bầu không khí bóng đá Ngoại hạng Anh, xem các nữ đô vật Cholitas biểu diễn ở Bolivia, tham quan ngôi nhà của kiến trúc sư Eileen Gray tại Pháp hay chiêm ngưỡng nghệ thuật đường phố ở Bristol (Anh).