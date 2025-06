Ra sân pickleball với 7 mẫu vợt dưới 200 USD

Vợt pickleball Six Zero Double Black Diamond Control 14 mm có giá 162 USD , thuộc phân khúc tầm trung nhưng mang nhiều đặc điểm của dòng cao cấp. Mặt vợt làm từ carbon Toray 700K, chất liệu giúp giữ bóng lâu và hỗ trợ tạo xoáy, viền vợt được gia cố bằng công nghệ Carbon Fusion Edge và foam chống rung, mở rộng vùng sweet spot. Sản phẩm 41,4 cm với thiết kế hybrid, phù hợp cho các pha xử lý ở gần lưới. Ảnh: Six Zero Pickleball.