Rich kid Chao xin lỗi

Ghi sai thứ tự tiêu ngữ trong bài đăng trên trang cá nhân mừng ngày Quốc khánh, rich kid Chao hứng phản ứng dữ dội từ dân mạng.

Chao là rich kid nổi tiếng trên mạng xã hội.

Ngày 3/9, qua Story trên Instagram cá nhân, rich kid Chao lên tiếng về bài đăng bị nhiều người chỉ trích trong ngày Quốc khánh 2/9. Nguyên nhân là cô ghi sai thứ tự tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" thành "Tự do - Độc lập - Hạnh phúc".

"Đây hoàn toàn là lỗi sai của Chao và không có bất kỳ lý do nào để bào chữa. Chao hiểu được sự nghiêm trọng cũng nhưng thiêng liêng của tiêu ngữ Tổ quốc", cô viết, cho biết ngay khi nhận ra vấn đề đã chỉnh sửa lại chú thích bài đăng.

Rich kid sinh năm 2003 gửi lời xin lỗi vì thiếu sót của mình, đồng thời hứa rút kinh nghiệm sâu sắc để cận trọng hơn.

Trước đó vào ngày 2/9, Chao đăng tải bức ảnh mặc áo phông trắng in tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", tạo dáng chụp ảnh với cờ Tổ quốc. "Ngày 2/9 là lời nhắc nhở chúng ta về những hy sinh để đổi lấy hòa bình hôm nay. Mãi biết ơn, mãi tự hào là người Việt Nam", cô viết chú thích, song nhanh chóng gây chú ý với phần tiêu ngữ bị ghi sai.

Chao vướng chỉ trích với phần chú thích dưới bài đăng mừng Quốc khánh 2/9.

Dưới bài đăng nhận được hơn 25.000 lượt tương tác, nhiều dân mạng bày tỏ sự bức xúc trước sai sót của Chao, thậm chí kéo qua kênh TikTok của cô phẫn nộ dưới các video. Phản ứng dữ dội khiến cô phải khóa phần bình luận công khai trên kênh TikTok.

Chao (tên thật: Nguyễn Châu Anh) được biết đến là rich kid nổi tiếng ở Hà Nội, thường làm video chia sẻ cuộc sống giàu có mang phong cách gần gũi, dễ thương.

Trên mạng xã hội, cô nhận thiện cảm khi từng chia sẻ việc tham gia hoạt động thiện nguyện như tổ chức nấu ăn, tặng đồ cho trẻ em vùng cao hay là đại sứ của dự án "Nuôi em" tại Mộc Châu, một dự án ý nghĩa với sứ mệnh nuôi cơm cho các bé vùng cao để giúp các em đến trường đầy đủ hơn, có những bữa ăn ấm no hơn. Bản thân cô cũng đang nhận nuôi 24 em nhỏ qua dự án.

Trước đó, cô cũng từng nhận lời khen khi ủng hộ tiền cho đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão lũ hay đóng góp cho quỹ vaccine phòng, chống Covid-19.

Sau khi tốt nghiệp sớm Đại học New York (Mỹ) năm 2024, Chao quay về Việt Nam sinh sống, làm việc. Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô nói muốn phát triển công việc của một nhà sáng tạo nội dung và mở rộng kinh doanh.