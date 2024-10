Rình rập ở sân vận động, trộm iPhone 15

Khoảng 19h ngày 17/10, chị Nguyễn Thị T đến Công an quận Tây Hồ trình báo về việc mất trộm tài sản tại trung tâm TDTT quận Tây Hồ, phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan Công an đã nhanh chóng điều tra, xác minh và xác định đối tượng nghi vấn nên đã triệu tập người này về để phục vụ công tác điều tra.

Tại đây, đối tượng khai danh tính là Nguyễn Thế Duy. Người này thừa nhận đã thường qua lại sân bóng rổ tại trung tâm TDTT quận Tây Hồ chơi và chờ sơ hở trộm cắp tài sản.

Theo đó, khoảng 18h20 ngày 8/10, khi đang loanh quanh trong sân đã quan sát, phát hiện người phụ nữ ngồi xem điện thoại sau đó để vào balo chỗ ghế ngồi rồi chạy ra sân chơi bóng. Lợi dụng sơ hở đó, Duy đã lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 15 Promax của người phụ nữ. Sau đó, Duy mang đi bán lấy tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật 1 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 15 Promax có giá trị khoảng 24 triệu đồng.

