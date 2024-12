Rolex có còn giữ 'ngôi vương' đồng hồ?

Rolex khép lại năm 2024 với doanh số ấn tượng, nhưng lại gây tiếc nuối khi thiếu đột phá trong thiết kế. Dẫu vậy, tín đồ vẫn kỳ vọng "vương miện" trở lại mạnh mẽ trong năm sau.

2024 Rolex vẫn giữ vững phong độ với doanh số ấn tượng. Ảnh: A Blog to Watch.

Lex Stolk là cây viết kỳ cựu tại Fratello Watches với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đồng hồ. Ông chia sẻ góc nhìn về những bước đi trong năm 2024 của Rolex và đặt ra câu hỏi liệu thương hiệu này có còn giữ vững ngôi vương trong ngành chế tác đồng hồ.

Năm 2023, Rolex gây ấn tượng mạnh với loạt thiết kế phá cách như GMT-Master II “lefty”, Day-Date mặt số xếp hình, Oyster Perpetual với hoạ tiết bóng bay, và Yacht-Master 42 bằng titan.

Tuy nhiên, sang năm 2024, hãng Thụy Sĩ dường như "thận trọng" hơn với các thiết kế mới, kém ấn tượng hơn hẳn.

Dù không gây tiếng vang lớn với các sản phẩm mới, 2024 vẫn là một năm đáng nhớ với "ông lớn" ngành đồng hồ.

Thương hiệu xa xỉ chia tay đường đua F1 sau 14 năm gắn bó. Trước đó, biểu tượng vương miện đã chi tới 50 triệu USD mỗi mùa cho giải đấu này. Song, trước lời đề nghị "khủng" 150 triệu USD mỗi năm từ tập đoàn LVMH, Rolex đã quyết định rút lui.

Việc giá giảm trên thị trường song song đồng nghĩa với việc đồng hồ Rolex đang trở nên dễ mua hơn tại các đại lý chính thức

Phong độ năm 2024

Theo Lex Stolk, năm qua Rolex vẫn khẳng định vị thế "ông vua" nhờ doanh số ấn tượng. Xét về doanh số, thương hiệu có thể là nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ thành công nhất.

Theo Bloomberg, năm ngoái, biểu tượng vương miện đã sản xuất 1,24 triệu chiếc đồng hồ, với tổng giá trị bán lẻ là 15,15 tỷ CHF (khoảng 16,84 tỷ USD ). Dù sản lượng năm 2024 có thể giảm nhẹ, giá bán trung bình tăng sẽ bù đắp cho sự sụt giảm này.

Ngoài ra, hãng Thụy Sĩ có khả năng sẽ giành lại ngôi vị chiếc đồng hồ bán chạy nhất thế giới từ tay Apple Watch.

Sự soán ngôi của Apple Watch năm 2017 đã khiến nhiều thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ lo ngại. Khi đó, "nhà táo" bán được 33 triệu chiếc smartwatch, vượt xa tổng số 24,3 triệu chiếc đồng hồ Thụy Sĩ bán ra.

Tuy nhiên, năm nay, "vương miện" sẽ đánh bại Apple về doanh số đồng hồ tính theo giá trị.

Deepsea Ref. 136668LB bằng vàng nguyên khối với mặt số và viền bezel màu xanh lam, đồng hồ nhận được một số đánh giá là không hài hoà.

Dù thị trường hàng xa xỉ đang có dấu hiệu chững lại, Rolex vẫn giữ vững phong độ với doanh số tốt. Theo ngân hàng đầu tư đa quốc gia Morgan Stanley, thương hiệu này chỉ xếp sau Patek Philippe về hiệu suất, và vẫn vượt trội hơn Audemars Piguet.

Giá bán của đồng hồ Rolex trên thị trường thứ cấp đang giảm so với mức đỉnh trước đó, song con số này không đáng kể. Tháng 7, đồng hồ Rolex cũ có giá cao hơn 19,6% so với giá bán lẻ chính thức. Con số này đã giảm so với mức tăng 21,4% vào tháng 4.

Giá đồng hồ trên thị trường song song đang giảm, nhưng điều này lại mang đến tín hiệu tích cực cho người mua. Thời gian chờ đợi để sở hữu những mẫu Rolex phổ biến như Submariner tại các đại lý chính thức đang dần rút ngắn. Theo Forbes, thời gian chờ đợi cho một chiếc Submariner còn khoảng 68 ngày so với 105 ngày vào năm 2023.

Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục vào năm 2025, tức là khách hàng sẽ dễ dàng sở hữu cỗ máy xa xỉ từ Thụy Sĩ hơn.

Ngoài ra, chương trình Rolex Certified Pre-Owned (CPO) ra mắt năm 2022 đang ngày càng mở rộng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận những chiếc đồng hồ Rolex đã qua sử dụng được chứng nhận chính hãng.

Với những nỗ lực này, Rolex đang khẳng định sự thống trị của mình trên cả thị trường đồng hồ sơ cấp và thứ cấp.

'Ông vua' thiếu đột phá

Hãng Thụy Sĩ chọn "Sự hài hòa của những khác biệt" (Harmony of Contrasts) làm chủ đề năm 2024, nhưng dường như lại thiếu điểm nhấn với những thiết kế an toàn.

Chiếc Deepsea Ref. 136668LB bằng vàng nguyên khối với mặt số xanh lam gây tranh cãi về sự hài hòa, trong khi mẫu 1908 bạch kim với mặt số xanh băng guilloché lại khá dễ đoán.

Biệt danh "Bruce Wayne" của chiếc GMT-Master II bằng thép với vòng bezel 24 giờ màu đen xám được cho rằng không đủ để "phô trương" như hình ảnh của một tỷ phú.

GMT-Master II "Bruce Wayne" tuy lịch lãm nhưng chưa đủ sức hút. Các mẫu Day-Date, Daytona và Sky-Dweller cũng không có đột phá so với năm 2023.

Sau một năm 2023 đầy bất ngờ, Rolex dường như đang đi theo hướng an toàn hơn, khiến giới mộ điệu phần nào hụt hẫng. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có thể kỳ vọng vào sự trở lại mạnh mẽ của thương hiệu này trong năm 2025.