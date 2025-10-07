Rộn rã lễ hội Nghinh Ông trên biển Cần Giờ

7h30 sáng 7/10, đội cà kheo rộn ràng diễu hành trên đường phố, mở đầu ngày bế mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025. Lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh Thần Nam Hải (cá Ông - cá voi), vị hộ mệnh che chở cho ngư dân trên biển. Đây cũng là dịp để người dân tưởng nhớ những người đã khuất, tổng kết mùa đánh bắt cũ và cầu mong một mùa biển mới thuận lợi, bội thu.

Trong không khí rộn ràng của lễ hội, đoàn lân - sư - rồng xuất hiện khuấy động không khí ngày hội lớn của ngư dân Cần Giờ. Tiếng trống, tiếng chiêng vang lên dồn dập, đôi song long uốn lượn mềm mại giữa đường phố Cần Thạnh trong tiếng reo hò của người dân và du khách.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ khởi nguồn từ khoảng năm Quý Sửu 1913 và đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tinh thần gắn bó với đời sống ngư dân vùng biển. Năm 2013, lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Khoảng 9h sáng 7/10, đoàn rước lễ khởi hành từ Lăng Ông Thủy Tướng (xã Cần Giờ, TP.HCM), di chuyển ra bến tàu Cơ Khí để bắt đầu hành trình Nghinh Ông trên biển - nghi thức linh thiêng nhất của lễ hội. Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương xuống đường hòa vào không khí lễ hội.

Tham gia đoàn rước lễ là các ghe thuyền của ngư dân địa phương xã Cần Giờ. Chiếc thuyền lễ mang hình ảnh Cá Ông (Thần Nam Hải) - vị thần cứu giúp, bảo vệ ngư dân mỗi khi giông bão, phù hộ cho mùa vụ bội thu.

Những chiếc ghe thuyền được trang hoàng rực rỡ bằng cờ hoa, cờ hội nhiều màu sắc, tung bay phấp phới trong gió biển, tạo nên khung cảnh rộn ràng và đầy sức sống.

Trên bầu trời, màn trình diễn dù lượn động cơ rực rỡ sắc màu thu hút ánh nhìn của người dân và du khách. Những cánh dù sải rộng giữa gió biển, bay lượn uyển chuyển theo đoàn thuyền rước Ông, tạo nên khung cảnh vừa hùng tráng vừa sống động trên sóng nước Cần Giờ.

Đây được xem như "Tết của người dân miền biển" - ngày mà ngư dân cùng nhau xuống ghe ra khơi, vừa tham gia nghi lễ, vừa quây quần ăn uống, cầu mong một mùa biển mới an lành và no đủ.

Đoàn thuyền di chuyển ra khu vực tiếp giáp giữa xã Cần Giờ và xã Vũng Tàu , nơi diễn ra nghi lễ cúng trên biển. Hoàn tất nghi thức, đoàn quay mũi trở về, rước Ông về lại Lăng Ông Thủy Tướng, khép lại hành trình Nghinh Ông linh thiêng giữa biển trời Cần Giờ.

Đông đảo người dân và du khách đứng trên bờ chờ đoàn rước lễ trở về. Lễ Nghinh Ông là một trong những hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025.

Đến với lễ hội, du khách có cơ hội hòa mình vào không khí rộn ràng của múa lân - sư - rồng, thưởng thức đờn ca tài tử, hò bả trạo do chính ngư dân biểu diễn, hay tham gia hội thi ẩm thực mang đậm hương vị biển.

Đến khoảng 12h, hàng nghìn người dân và du khách đội nắng theo đoàn kiệu rước Ông trở về Lăng làm lễ. Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025, diễn ra từ ngày 5 đến 8/10, là sự kiện văn hóa đặc sắc nhất của ngư dân TP.HCM, mang đậm dấu ấn tín ngưỡng biển truyền thống.

