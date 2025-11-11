Rộn ràng lên lịch 'săn' tuyết giữa mùa thu

Giữa mùa thu, nhiều khách Việt đã xếp áo phao, khăn len cho chuyến ngắm tuyết ở Đông Bắc Á. Tour Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Mùa đông Hàn Quốc thu hút du khách Việt bởi trải nghiệm trượt tuyết và các lễ hội ánh sáng. Ảnh: Mạnh Tiến Khôi.

Từ cuối tháng 8, Việt Cường (ngụ Cần Thơ) đã lên lịch cho chuyến du lịch Nhật Bản vào mùa đông.

"Tôi muốn tận mắt ngắm tuyết và thưởng thức các món đặc trưng của mùa lạnh như lẩu nabe, cá thu nướng hay ramen nóng giữa trời lạnh. Hokkaido là điểm tôi mong chờ nhất vì có thể vừa trượt tuyết, vừa tắm onsen giữa tuyết rơi", anh chia sẻ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, các công ty lữ hành đồng loạt ghi nhận nhu cầu du lịch mùa đông tăng sớm. Khách rục rịch đặt tour mùa đông Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) từ cuối tháng 8-9, khiến các chuyến khởi hành vào tháng 12, Giáng sinh và Tết Dương lịch hiện gần kín chỗ.

"Khách Việt đang đặt tour sớm hơn 2-4 tuần so với mùa đông trước, lượng đặt chỗ cao hơn cùng kỳ năm trước 15-20%", bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông của công ty lữ hành Vietluxtour, nhận xét.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc marketing công ty lữ hành BestPrice Travel, nhận định nhu cầu tăng mạnh từ cuối quý III khi lịch bay mùa đông được công bố.

"Khách muốn chốt chuyến sớm để tránh rủi ro visa và săn ưu đãi early-bird. Du lịch mùa tuyết đang dần trở thành trào lưu trong cộng đồng du khách trẻ", ông Tú chia sẻ.

Tương tự, Công ty lữ hành Du Lịch Việt ghi nhận nhiều đoàn tour riêng giữ chỗ trước 2-3 tháng, giai đoạn cao điểm chốt khách rơi vào giữa tháng 9 đến cuối tháng 10. Các điểm đến "hot" nhất mùa đông năm nay vẫn là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc đại lục và châu Âu, trong đó Đông Bắc Á chiếm tỷ lệ áp đảo.

Khung cảnh tuyết trắng mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách đến từ xứ sở nhiệt đới như Việt Nam. Ảnh: Mạnh Tiến Khôi.

Nhật Bản dẫn đầu ở phân khúc cao cấp với các tuyến Hokkaido - Sapporo - Otaru cho lễ hội tuyết; Tokyo - Fuji - Yamanashi hút khách cặp đôi nhờ onsen và không khí Giáng sinh.

Hàn Quốc tiếp tục là lựa chọn của gia đình, nhóm bạn (Seoul - Nami - Everland), mở rộng tuyến trượt tuyết ở Gangwon.

Trong khi đó, Trung Quốc nổi lên ở phân khúc tour giá tốt, thu hút lượng khách tăng nhanh nhất trong hai năm gần đây. Ngoài các tuyến truyền thống như Bắc Kinh, Thượng Hải, Trương Gia Giới hay Phượng Hoàng Cổ Trấn, các điểm ngắm tuyết mới ở Vân Nam, Tứ Xuyên, Lệ Giang đang được tìm kiếm nhiều hơn.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, giá tour mùa đông tăng 5-10% so với cùng kỳ 2024 do chi phí vé máy bay và nhiên liệu cao, song sức mua vẫn tăng.

Theo khảo sát, tour Nhật Bản 5-7 ngày có giá 25-35 triệu đồng/người; tour Hàn Quốc 5 ngày khoảng 16-28 triệu đồng/người. Mức giá này tăng nhẹ 5-10% so với cùng kỳ 2024.

Tour Trung Quốc với mức giá khoảng 13-20 triệu đồng/người, rẻ hơn 20-40% so với tour Nhật và Hàn cùng thời điểm, ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Visa đơn giản, chi phí hợp lý, đường bay dày và nhiều chương trình khuyến mãi giúp Trung Quốc trở thành lựa chọn nổi bật cho nhóm khách tiết kiệm.

Tour Trung Quốc thu hút du khách nhờ visa cởi mở, chi phí hợp lý. Ảnh: Kellybaby603.

Ngoài ra, khách Việt đi mùa đông trải dài nhiều nhóm tuổi. Nhóm bạn trẻ (25-35 tuổi) và gia đình trẻ (28-45 tuổi) chọn tour Hàn Quốc và Trung Quốc vì chi phí hợp lý, bay ngắn, nhiều hoạt động vui chơi.

Cặp đôi trẻ (30-40 tuổi) chuộng Nhật Bản nhờ onsen, không khí lãng mạn và ẩm thực tinh tế. Khách trung niên (từ 45 tuổi trở lên) chọn tour Trung Quốc để nghỉ dưỡng, tham quan di sản.

Trước làn sóng khách Việt tăng mạnh, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) giới thiệu loạt điểm đến mới tại vùng Hokuriku Shinetsu và Tokai, nơi tuyết phủ quanh năm và văn hóa truyền thống còn nguyên vẹn. Du khách có thể ghé thị trấn cổ Hida Furukawa (bối cảnh phim Your Name) hoặc Bảo tàng Khủng long Fukui giữa thung lũng tuyết trắng. Ở khu vực Tokai, Lễ hội ánh sáng Hikarinosumika diễn ra từ cuối tháng 11 đến tháng 2/2026, với hơn 5,5 triệu bóng đèn thắp sáng dưới chân núi Phú Sĩ.

Trong khi đó, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) quảng bá nhiều sự kiện mùa đông hấp dẫn như lễ hội ánh sáng hồ Seokchonhosu, rừng bạch dương Wondae-ri hay khu trượt tuyết Konjiam - những khung cảnh tuyết trắng như trong truyện cổ tích.