'Rút ống thở' là gì?

Trong lĩnh vực y tế, “rút ống thở” là hành động chấm dứt can thiệp y tế với bệnh nhân không còn khả năng hồi phục - một quyết định mang tính sống còn.

Tuy nhiên, trong kho từ vựng của Gen Z, cụm từ được tái định nghĩa theo hướng châm biếm, mô tả một tình huống xấu càng trở nên tệ hơn, khó cứu vãn, như cú đánh cuối cùng khiến ai đó "gục hẳn".

Không rõ cụm từ này xuất hiện từ đâu, nhưng từ năm 2024, "rút ống thở" dần phổ biến trên mạng xã hội. Đến đầu năm 2025, cụm từ này quay trở lại mạnh mẽ, cùng với loạt vụ lùm xùm liên tiếp xảy ra, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, từ tranh cãi liên quan tới từ thiện, quảng cáo lố đến scandal tình ái ở showbiz Việt.

Ví dụ, một streamer nổi tiếng vừa dính lùm xùm ngoại tình, chưa kịp đính chính thì liên tiếp bị "khui" thêm loạt tin đồn tiêu cực khác. Ở trường hợp này, một bình luận mỉa mai rằng: "Thấy thần tượng đang hấp hối nên anti-fan rút ống thở luôn", ngụ ý rằng người này không còn đường lui trước sự việc xảy ra.

Hay khi một ngày liên tiếp gặp sự xui xẻo, một người có thể than thở: "Sáng bị sếp la, trưa mất ví, tối dắt bộ xe vì thủng bánh nữa là muốn rút ống thở luôn".

Từ trào lưu blind box, “sít rịt” được người trẻ sử dụng như cách diễn đạt sự may mắn hiếm có hoặc những tình huống xui rủi đến khó tin.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

