Sắc vóc gợi cảm của cựu đô vật Mỹ ở tuổi 45

Rời WWE vào tháng 7/2006, Keibler chứng tỏ sự đa tài khi tham gia chương trình "Dancing with the Stars" và giành vị trí thứ 3 trong mùa giải thứ hai. Cô cũng xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình như How I Met Your Mother và Psych. Năm 2023, Keibler được vinh danh trong WWE Hall of Fame (tạm dịch: Đại sảnh Danh vọng WWE), khẳng định dấu ấn của mình trong làng đô vật chuyên nghiệp.