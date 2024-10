Saigon Expresso: Bão Trà Mi ảnh hưởng thế nào đến TP.HCM

HAGL bị cấm chuyển nhượng vô thời hạn, diễn biến bão Trà Mi, một số trẻ "mất tích" khi được gửi ở mái ấm Quan Âm tại TP.HCM... là những tin tức đáng chú ý.

Ngày 26/10/2024

Thử xyanua trên mèo trước khi xuống tay với người tình. Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Trần Nguyễn Thu Trang (SN 1985, trú TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Giết người. Trang là kẻ sát hại người đàn ông ở TP.HCM bằng xyanua, sau đó lao ôtô xuống đèo Bảo Lộc để phi tang.

Theo thông tin, Trang có tình cảm với ông tên V. (39 tuổi, ở TP.HCM). Gần đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn vì Trang cho rằng người tình có quan hệ với cô gái khác. Trong cơn ghen, đối tượng lên kế hoạch giết hại ông này bằng xyanua. Khoảng cuối tháng 8, Trang lên mạng tìm mua chất độc này. Nhận được "hàng", Trang cất tại nơi ở. Người phụ nữ này cũng thử nghiệm bằng cách hòa một lượng nhỏ vào thức ăn cho mèo. Sau khi ăn, vài phút sau, con mèo chết.

HAGL bị cấm chuyển nhượng vô thời hạn. Chiều 25/10, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), thông qua Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra quyết định cấm chuyển nhượng với HAGL.

Trong công văn Phòng Pháp lý và Tư cách Cầu thủ (VFF) gửi HAGL cùng ngày, VFF, với tư cách là thành viên FIFA, sẽ trực tiếp áp dụng án phạt cấm chuyển nhượng trong phạm vi cả trong nước lẫn quốc tế với đội bóng phố núi. Hình phạt sẽ chỉ được gỡ bỏ cho đến khi HAGL hoàn thành nghĩa vụ với Martin Dzilah.

Trước đó, FIFA ra phán quyết HAGL phải trả cho Dzilah số tiền 29.000 USD cùng lãi suất phát sinh. Tuy nhiên, HAGL khẳng định họ đã trả đủ 20.000 USD cho Dzilah theo thỏa thuận ban đầu và có chứng cứ chứng minh.

Bão Trà Mi ảnh hưởng thế nào đến TP.HCM. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện nay hình thế gây mưa dông trên khu vực TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ chủ yếu do áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và dịch chuyển dần ra phía đông. Bên cạnh đó, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam bộ đang nối với cơn bão số 6 (Trà Mi) trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Ngoài ra, gió Tây Nam hoạt động trên khu vực Nam bộ có cường độ trung bình đến mạnh.

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng từ đêm 26 đến ngày 29/10, khu vực TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. Dự báo từ ngày 27/10 đến 1/11, khu vực TP.HCM sẽ có mưa với xác suất từ 65-70%.

Một số trẻ 'mất tích' khi được gửi ở mái ấm Quan Âm tại TP.HCM. Có ít nhất hai người mẹ trình báo là con mình đã “mất tích”, không thể liên lạc sau khi đem gửi tại mái ấm Quan Âm ở quận 12, TP.HCM. Hôm 25/10, Công an quận 12 phối hợp cùng Công an phường Hiệp Thành xác minh nội dung nói trên và đến kiểm tra mái ấm Quan Âm nằm trên đường Nguyễn Thị Búp. Hiện công an đang xác minh, làm rõ.