Saigon Expresso: Đầu độc người tình bằng xyanua rồi lao xe xuống vực

Bên cạnh đó, thông tin về TP.HCM lên kế hoạch ứng phó bão Trà Mi, tình hình dịch sởi ở TP.HCM cũng đáng chú ý.

Ngày 25/10/2024

Công an tìm nhân chứng trong vụ bạo hành trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng. Cơ quan công an đề nghị người đã nhận con nuôi hoặc người gửi, cho con cho Mái ấm Hoa Hồng hoặc bà Giáp Thị Sông Hương; các nhà hảo tâm đã ủng hộ tiền, vật chất cho mái ấm này, hãy đến trụ sở ở địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM), liên hệ điều tra viên Phạm Văn Hải để phối hợp cung cấp thông tin, điều tra làm rõ.

TP.HCM chuẩn bị phương án ứng phó bão Trà Mi. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đề nghị các địa phương sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền hoạt động trên sông, biển, cảng biển; theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của bão qua qua bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, website Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, APP và website của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM.

UBND huyện Cần Giờ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin duyên hải TP thường xuyên thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão gần biển Đông để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn, không đi vào khu vực nguy hiểm và có kế hoạch sản xuất, khai thác thủy sản phù hợp.

Các địa phương, đơn vị cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện… sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống; Đồng thời, tổ chức trực ban, kịp thời thông tin, báo cáo những tình huống bất lợi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.

Sở Thông tin TP.HCM nhận đơn tố cáo của Nhật Kim Anh. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xác nhận Sở đã nhận đơn tố cáo từ phía ca sĩ Nhật Kim Anh về việc các TikToker đưa thông tin thất thiệt, gây ảnh hưởng đến cô cùng công việc kinh doanh của công ty.

Trong đơn, Nhật Kim Anh tố hai TikToker gồm V.V và V.L đăng các clip trên kênh cá nhân, đưa thông tin sai lệch về sản phẩm cà phê đông trùng hạ thảo của cô. Những clip này có lượt xem lớn và dưới phần bình luận, nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay sản phẩm.

Theo Nhật Kim Anh, cô cũng gửi đơn đến Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM… tố cáo các TikToker đăng các clip thất thiệt về sản phẩm gây ảnh hưởng tới cô.

Đầu độc người tình bằng xyanua rồi lao xe xuống vực ở Bảo Lộc. Trần Nguyễn Thu Trang, 39 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ để điều tra hành vi Giết người. Theo điều tra, Trang và ông V. (39 tuổi, ngụ TP.HCM) có tình cảm với nhau. Gần đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn, bà ta nảy sinh ý định sát hại ông này, nên tìm mua xyanua để đầu độc.

Hôm 20/10, Trang đầu độc ông V. bằng xyanua khi cả hai đi ôtô từ Đồng Tháp về TP.HCM. Hôm sau, bà này lái ôtô chở xác trên quốc lộ 20, hướng lên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) để phi tang. Lúc qua đèo Bảo Lộc, nghi can này có ý định tự vẫn nên liên tục chạy lòng vòng. Đến trưa 21/10, Trang lái xe chở thi thể nạn nhân lao xuống vực sâu gần 50 m. Ôtô hư hỏng, biến dạng phần đầu và cửa.

Vì sao số ca sởi ở TP.HCM vẫn giảm chậm?. Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM chiều 24/10, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết chiến dịch tiêm vaccine phòng chống dịch sởi cho trẻ 1-10 tuổi toàn thành phố đã tiến hành hơn 1 tháng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những trẻ chưa được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh sởi.

Do đó, những ca bệnh sởi trong nhóm tuổi này vẫn có thể xuất hiện rải rác nhưng không gây thành dịch lớn. Cơ quan này đã yêu cầu các địa phương cần tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin trẻ em trên địa bàn và tổ chức mời tiêm chủng.

Ngoài ra, bệnh sởi có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nếu chưa tiêm chủng đầy đủ. Theo thống kê trong vụ dịch này, có đến 23% bệnh nhân là trẻ dưới 9 tháng tuổi - chưa đến tuổi tiêm chủng vaccine sởi theo lịch Tiêm chủng mở rộng và 18% là người trên 10 tuổi - ngoài đối tượng tiêm chủng trong chiến dịch.

Hơn 1.100 nhà ven kênh rạch TP.HCM đã nhận bồi thường, di dời. Chia sẻ tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Lý Thanh Long, Chánh văn phòng Sở Xây dựng TP.HCM cho biết UBND TP.HCM trước đó đã ban hành Quyết định số 3837 về Kế hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Theo đó, TP đặt mục tiêu bồi thường, di dời 6.500 căn nhà nằm trên và ven kênh rạch, dự kiến hoàn tất việc di dời trước ngày 30/4/2025. Đến nay, TP đã bồi thường, di dời được 1.149/6.500 căn. Trong đó, 2 dự án đã hoàn thành và 7 dự án đang triển khai.