Tín hiệu mừng cho Hàn Quốc

Dữ liệu công bố hôm 23/10 cho thấy số trẻ sơ sinh được sinh ra tại Hàn Quốc đã tăng so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng thứ hai liên tiếp, theo Yonhap.

Theo dữ liệu do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc tổng hợp, tổng cộng có 20.098 trẻ sơ sinh chào đời vào tháng 8, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Hồi tháng 7, con số là 20.601 trẻ, cũng tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Tín hiệu tích cực này dường như diễn ra do nhiều cặp đôi tổ chức đám cưới từ nửa cuối năm 2022 đến nửa đầu năm 2023, sau khi hoãn cưới trong giai đoạn đầu của dịch Covid-19.

Tuy nhiên, tổng tỷ suất sinh, tức là số trẻ em trung bình một phụ nữ sinh ra trong suốt cuộc đời, vẫn ở mức thấp kỷ lục là 0,71 vào quý 2 năm 2024. Con số này thấp hơn nhiều so với mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số ổn định.

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, tổng số ca sinh ở xứ củ sâm là 158.000, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số ca tử vong tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 32.244 trường hợp vào tháng 8. Số ca tử vong đã vượt quá số ca sinh kể từ quý 4 năm 2019. Theo đó, Hàn Quốc ghi nhận mức giảm dân số tự nhiên là 12.146 người.

Báo cáo cũng cho thấy số lượng cặp đôi kết hôn tăng vọt 20% so với cùng kỳ năm ngoái lên 17.527 vào tháng 8. Trong khi đó, số cặp đôi ly hôn tăng 5,5% so với cùng kỳ lên 7.616.

Hàn Quốc là một trong những nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Ảnh: Yonhap.

Hàn Quốc đang trải qua những thay đổi nhân khẩu học đáng buồn khi nhiều người trẻ lựa chọn hoãn hoặc từ bỏ việc kết hôn và sinh con trong bối cảnh các chuẩn mực xã hội và lối sống đang thay đổi.

Quốc gia này đang là một trong những nước đối mặt tình trạng già hóa dân số. Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, dân số nước này dự kiến giảm từ 51,33 triệu vào cuối năm 2020 xuống còn 36,22 triệu vào năm 2072. Lúc đó, một nửa dân số sẽ trên 63 tuổi.

Hồi tháng 6, Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố Hàn Quốc đang trong "tình trạng khẩn cấp quốc gia về nhân khẩu học" do dân số giảm. Do vậy, chính phủ nước này cần tăng cường các biện pháp nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh.