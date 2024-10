Saigon Expresso: Giá xăng giảm

Giá xăng giảm, iPhone 11 bị "khai tử" sau 5 năm bán ở Việt Nam, Thảo Điền vào top khu phố tốt nhất thế giới... là những tin tức đáng chú ý.

Ngày 4/10/2024

Giá xăng giảm. Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều 3/10. Trong đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 770 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 710 đồng trên mỗi lít xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với mặt hàng xăng E5 RON 92 là 18.850 đồng/lít và xăng RON 95 là 19.800 đồng/lít.

Như vậy, sau 2 phiên tăng liên tiếp, giá nhiên liệu trong nước đã quay đầu giảm trở lại xuống ngưỡng thấp nhất 3 năm. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã có 19 lần tăng và 21 lần giảm.

Tương tự, giá dầu cũng được điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành này. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 100 đồng xuống 17.400 đồng/lít. Hiện loại nhiên liệu này đã có 17 lần tăng và 21 lần giảm kể từ đầu năm.

iPhone 11 bị 'khai tử' sau 5 năm bán ở Việt Nam. Ra mắt từ năm 2019, iPhone 11 bị loại bỏ khỏi danh sách kinh doanh của Apple hai năm sau đó. Tuy nhiên, dòng máy vẫn được cung ứng, bán tại Việt Nam cho đến nay. Sau 5 năm, model nói trên mới chính thức bị khai tử, trở thành một trong những chiếc iPhone nằm trên kệ hàng lâu nhất với tổng doanh số chính hãng ấn tượng.

Theo thông tin từ các nhà bán lẻ, đơn vị phân phối trong nước, Apple hiện không còn cung cấp các phiên bản của iPhone 11. Đại lý không thể đặt thêm hàng mới, tương tự với công ty bán sỉ. Lượng máy còn trên kệ chủ yếu là sản phẩm tồn kho, sau khi hết sản phẩm sẽ bị ngừng kinh doanh.

Sạt lở bờ taluy đèo Prenn ở Đà Lạt. Trưa 3/10, TP Đà Lạt mưa lớn, bờ taluy cao trên 5 m trên đèo Prenn đoạn gần cầu Datanla, phường 3, bị sạt lở. Cây cối cùng khối lượng lớn đất đá đổ tràn xuống mặt đường. Sự cố không gây thương vong về người, song việc đi lại qua khu vực trên gặp khó khăn.

Chính quyền địa phương, CSGT cùng Công an TP Đà Lạt được huy động phân luồng giao thông, đặt biển cảnh báo và xử lý hiện trường.

Bắt nghi phạm ném 'bom xăng' vào 3 ngân hàng ở Phú Yên. Ngày 3/10, một lãnh đạo Công an thị xã Sông Cầu cho biết đã bắt được nam thanh niên nghi ném “bom xăng” vào 3 ngân hàng trên địa bàn thị xã này. Được biết, nam thanh niên ở khu phố Lệ Uyên Đông, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu.

Theo camera ghi lại, khoảng 5h10 cùng ngày, người đàn ông đi xe máy, mặc quần cộc, áo trắng ngắn tay, đội mũ lưỡi trai đen đến trước cửa một ngân hàng tại phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu. Sau đó, người này lấy chai nhựa (bên trong nghi là xăng, dầu) châm lửa ném vào trụ sở ngân hàng và phóng xe máy nhanh chóng rời đi.

Thảo Điền vào top khu phố tốt nhất thế giới. Danh sách 38 khu phố thú vị nhất thế giới do Time Out bình chọn chính thức được công bố. Theo đó, các tiêu chí thẩm định bao gồm đồ ăn, thức uống, nghệ thuật, văn hóa, khung cảnh đường phố, cộng đồng và điểm độc đáo riêng của địa phương.

Phường Thảo Điền tại TP Thủ Đức, TP.HCM lần đầu tiên được gọi tên trong bảng xếp hạng này với vị trí thứ 16.

Phát hiện thi thể cô gái bên xe máy ở chân cầu Sài Gòn. Sáng 3/10, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ phát hiện thi thể cô gái cùng xe máy dưới chân cầu Sài Gòn, phường Thảo Điền.

Rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn TP.HCM có mưa giống lớn. Thời điểm 3h sáng, người dân lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, theo hướng TP Thủ Đức đi quận Bình Thạnh, khi đến chân cầu Sài Gòn tá hoả phát hiện thi thể cô gái cùng xe máy BKS 59M2 249.97 nằm giữa đường.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức và Đội CSGT Cát Lái có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Nạn nhân tử vong với phần đầu bị biến dạng. Do đó, theo nhận định ban đầu, có thể nạn nhân đã gặp tai nạn dẫn tới tử vong. Công an TP Thủ Đức đã trích xuất camera xung quanh khu vực để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân.