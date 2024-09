Saigon Expresso: Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam tiến hành xả lũ

Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam tiến hành xả lũ, siêu dự án tứ giác Bến Thành đổi chủ, Không khí lạnh tràn về Hà Nội... là những thông tin đáng chú ý.

Ngày 23/9/2024

Siêu dự án tứ giác Bến Thành đổi chủ. Theo phương án chuyển nhượng đã được các bên thông qua, Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco cho biết sẽ chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội.

Saigon Glory là chủ đầu tư dự án The Spirit of Saigon tọa lạc trên "đất vàng" khu tứ giác Bến Thành, có 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính (quận 1, TP.HCM).

Trước đây, Bitexco đã thế chấp toàn bộ vốn góp tại Saigon Glory cho Techcombank để làm tài sản đảm bảo của 10 lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng do Saigon Glory phát hành. Bitexco cho biết việc chuyển nhượng này không làm ảnh hưởng hay thay đổi bất lợi nào đến người sở hữu trái phiếu.

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả từ Campuchia về TP.HCM. Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu có quy mô lớn. Nhóm đối tượng nhận giấy tờ giả đưa từ Campuchia về TP.HCM rồi đóng gói kèm quần áo cũ để ngụy trang, dùng dịch vụ giao hàng để chuyển đến tận tay khách hàng.

Các đối tượng gồm: Phạm Thanh Linh (24 tuổi) Nguyễn Quốc Kiệt (26 tuổi), Nguyễn Hữu Thế (29 tuổi) và Nguyễn Hữu Thân (31 tuổi, là anh trai Thế, cùng quê Trà Vinh).

Nghi đâm tử vong người tình rồi tự sát trong phòng trọ ở TP.HCM. Ngày 22/9, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 12 đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ trong hẻm số 113 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp. Người trong xóm trọ phát hiện người phụ nữ bị đâm chết, cạnh đó là người đàn ông bị thương tích. Công an bước đầu xác định vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm.

Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam tiến hành xả lũ. Công ty thủy điện Trị An có thông báo tiến hành xả lũ qua đập tràn lần đầu tiên trong năm nay, bắt đầu từ 10h sáng 23/9.

Lưu lượng nước xả qua tràn phụ thuộc vào mực nước đo được tại trạm thủy văn Biên Hòa. Trường hợp mực nước ở hạ lưu sông Đồng Nai dưới báo động 1, thủy điện Trị An sẽ xả lũ với lưu lượng từ 150-300m3/s, tua bin phát điện là 850m3/s, tổng cộng từ 1.000-1.150m3/s nước sẽ đổ xuống vùng hạ du. Nếu mực nước ở hạ lưu trên báo động 1, thủy điện sẽ xả lũ dưới 150m3/s, tua bin phát điện là 850m3/s, tổng cộng khoảng 1.000m3/s sẽ đổ xuống vùng hạ du.

Ông Nguyễn Phước Huy - Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai - cho biết các vùng thấp ven sông nhiều địa phương tại Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM có nguy cơ ngập lụt và sạt lở. Người dân, ngành chức năng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có giải pháp ứng phó nước dâng cao, hạn chế thiệt hại.

Không khí lạnh tràn về. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 22/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ngày 23/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Khu vực Hà Nội, ngày 23/9, trời mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biển 21-23 độ C.