Saigon Expresso: Nhiều quận, huyện TP.HCM bị cúp nước vào cuối tuần

Bên cạnh đó, thông tin về tình trạng sốt xuất huyết ở nhiều trẻ TP.HCM, dự án giải cứu kẹt xe khu sân bay Tân Sơn Nhất cũng đáng chú ý.

Ngày 13/11/2024

Liên tiếp trẻ ở TP.HCM nhập viện vì sốc sốt xuất huyết nặng. TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết thời điểm này, trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận 5 trường hợp điều trị nội trú bệnh sốt xuất huyết. Hiện khoa điều trị cho 60 bệnh nhi, đa số là người ở TP.HCM. So với một tháng trước, số lượng bệnh nhân nhập viện và điều trị gia tăng. Nhiều trẻ nhập viện khi đã có dấu hiệu nặng như sốc, suy đa cơ quan.

Những trường hợp bị sốt xuất huyết nhập viện trễ thường là do phụ huynh chủ quan hoặc ở bước thăm khám ban đầu, các triệu chứng biểu hiện không rõ ràng, dẫn đến bị chẩn đoán nhầm với bệnh tay chân miệng, sốt siêu vi, sốt phát ban.

Dự án giải cứu kẹt xe khu sân bay Tân Sơn Nhất phải lùi tiến độ. Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (kết nối nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất) được khởi công vào tháng 12/2022 và sẽ thông xe vào cuối năm nay để chuẩn bị kết nối với công trình nhà ga T3 (dự kiến hoàn thành và khai thác vào dịp 30/4/2025).

Tuy nhiên, gói thầu số 13 - xây dựng đường, tường chắn, vỉa hè, thoát nước, tổ chức giao thông và vuốt nối mở rộng đường Trường Chinh tại cuối tuyến đang bị vướng mặt bằng nên chưa thể đẩy nhanh tiến độ thi công. Chính vướng mắc tại gói thầu này đã làm ảnh hưởng đến tổng thể dự án chung, khiến công trình đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa chưa thể thông xe vào cuối tháng 12 năm nay như kế hoạch ban đầu.

Dự kiến, gói thầu này sẽ hoàn thành trước 28/2/2025 với điều kiện UBND quận Tân Bình bàn giao mặt bằng của 68 hộ dân trong thời gian sớm nhất (tối thiểu hai tháng trước thời điểm thông xe toàn tuyến) mới đủ thời gian cho Ban Giao thông thi công hoàn thành công trình.

Tín dụng TP.HCM tăng 6,87% sau 10 tháng. Theo thông tin từ ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, đến cuối tháng 10, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP đạt gần 3,8 triệu tỷ đồng , tăng 0,98% so với tháng trước và tăng 6,87% so với cuối năm ngoái.

Ông Lệnh cho biết tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP.HCM nhờ tín dụng bằng tiền VNĐ chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ, chiếm 96,2% và tăng 7,41% so với cuối năm. Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM tin rằng tín dụng trong 2 tháng còn lại của năm sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nhiều quận, huyện TP.HCM bị cúp nước vào cuối tuần. Tổng Công Ty Cấp Nước Sài Gòn (Sawaco) vừa có thông báo về việc ngưng hoạt động trạm bơm cấp I, II để thi công lắp đặt máy móc thiết bị kết hợp cùng các công tác sửa chữa bảo trì định kỳ tại Nhà máy nước Thủ Đức.Thời gian tạm ngưng cấp nước từ 21h ngày 16/11 (thứ Bảy) đến 5h ngày 17/11 (Chủ Nhật).

Các khu vực bị gián đoạn cấp nước gồm: Toàn bộ quận 1, quận 3 (trừ các phường 12, 13, 14), quận 5, quận 10;

Quận 6: các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12; quận 7: phường Tân Thuận Đông (Khu chế xuất Tân Thuận); quận 8: các phường 9, 10, 11, 12, 13; quận 11: các phường 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; quận Bình Thạnh: các phường 1, 2, 3, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25; quận Tân Bình: các phường 1, 3, 4, 5, 12; quận Phú Nhuận: các phường 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9;

TP Thủ Đức: các phường: Linh Xuân, Linh Trung, Linh Chiểu, Trường Thọ, Linh Đông, An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, An Khánh, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Phước Long B, Long Bình, Trường Thạnh, Long Phước, Long Trường, Phú Hữu.

Ngoài ra, các khu vực sau sẽ xảy ra tình trước nước yếu, gồm: toàn bộ quận 4; quận 3: các phường 12, 13, 14; quận Tân Bình: phường 2 (Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất); quận Phú Nhuận: các phường 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, TP Thủ Đức: các phường: Long Thạnh Mỹ, Tân Phú; huyện Bình Chánh: các xã Bình Hưng, Phong Phú.

Điều tra vụ nam thanh niên tưới xăng đòi đốt nhà trọ ở TP Thủ Đức. Vừa qua, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên lớn tiếng la hét và tưới xăng đòi châm lửa đốt khu nhà trọ nhưng bị công an khống chế, bắt giữ. Clip này thể hiện nam thanh niên cầm ca và một bình xăng tưới nhiều nơi trong khu nhà trọ đông người.

Sau đó, đối tượng lớn tiếng la hét rồi chạy tới khu vực để xe. Tiếp đó, đối tượng tìm bật lửa đòi đốt, thì CBCS kịp thời khống chế. May mắn, sự việc được ngăn chặn kịp thời, không có thương vong về người.

Sự việc diễn ra vào ngày 10/11. Đối tượng cầm bình xăng là con rể của gia đình ông H. Qua điều tra ban đầu, phía ông H. có bán nhà cho bà T. Sau khi sang tên, con rể ông H. mâu thuẫn vì cho rằng mình bị lừa, nên dẫn tới hành động như đoạn clip ghi lại. Vụ việc đang được công an TP Thủ Đức (TP.HCM) điều tra làm rõ.

Công an TP.HCM thu 10 tấn xyanua, khởi tố 31 bị can mua bán chất độc. Qua công tác nghiệp vụ, Công an TP.HCM nhận thấy tình hình quản lý hoạt động kinh doanh hóa chất độc hại, đặc biệt là chất độc xyanua, còn nhiều sơ hở, thiếu sót; hoạt động mua bán trái phép diễn ra phổ biến, dễ dàng tại các địa điểm kinh doanh hóa chất và cả trên không gian mạng.

Ngoài hoạt động mua bán xyanua trái phép phục vụ nhu cầu khai khoáng, xi mạ, chế tác kim loại, Công an TP.HCM ghi nhận nhiều vụ giết người, cướp tài sản hoặc tự tử có nguyên nhân từ việc mua bán trái phép chất xyanua. Từ đó, công an chủ động xây dựng kế hoạch số 3380/KH-CATP về “Tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại trên địa bàn Thành phố” và chính thức triển khai từ ngày 9/9/2024.

Đến nay, sau 2 tháng triển khai, Cơ quan CSĐT 2 cấp của Công an TP.HCM đã khởi tố 6 vụ án với 31 bị can về các tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất độc”, thu hơn 9,7 tấn xyanua, 315 kg acid sulfuric, 105 kg acid clorhidric… Công an truy xét các đầu mối tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành, thu hồi 313,5 kg xyanua.