Saigon Expresso: Phan Đạt nói gì sau kết quả họp khẩn vụ Minh Dự

Phan Đạt nói gì sau kết quả họp khẩn vụ Nam Thư, Minh Dự; Kon Tum chịu 6 trận động đất trong 60 phút... là các tin tức đáng chú ý.

Ngày 8/10/2024

Đại học Quốc gia TP.HCM giảm bớt phương thức tuyển sinh từ năm 2025. Sáng 6/10, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng 2024 và phương hướng từ năm 2025. Theo đó, trường thông tin rằng trường sẽ giảm bớt phương thức tuyển sinh đại học kể từ năm 2025.

PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết năm 2025, trường thống nhất chủ trương thực hiện 3 phương thức tuyển sinh là xét tuyển thẳng, xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, Đại học Quốc gia TP.HCM khuyến khích các đơn vị xây dựng phương thức xét tuyển kết hợp.

Cơ sở chân mày phong thuỷ Viên Viên bị đình chỉ hoạt động 4,5 tháng. Theo thông tin từ Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, bà Nguyễn Đan Vi, chủ hộ kinh doanh chân mày phong thuỷ Viên Viên (284 đường 3/2, phường 12, quận 10) đã có một số hành vi vi phạm quy định.

Cụ thể là vi phạm trong việc sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người). Thêm nữa, cơ sở này xăm, phun, thiêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hay phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Với sai phạm trên, cơ sở chân mày phong thuỷ Viên Viên bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng. Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế đình chỉ hoạt động cơ sở này trong thời hạn 4,5 tháng.

PNJ bị xử phạt. CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) cho biết đã nhận được quyết định của Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng với số tiền 1,34 tỷ đồng .

Quyết định xử phạt này liên quan đến đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 23/5 đến ngày 10/9.

Lý do PNJ bị xử phạt là do các quy định nội bộ, phân loại rủi ro khách hàng, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền. Đồng thời, doanh nghiệp còn một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.

Phan Đạt nói gì sau kết quả họp khẩn vụ Nam Thư, Minh Dự. Trao đổi với Tri Thức - Znews vào ngày 7/10, nhà sản xuất Phan Đạt, chồng Phương Lan, cho biết anh không nhận được thông báo tham gia cuộc họp khẩn của Sân khấu Thế giới trẻ. Theo anh, diễn viên Phương Lan có mặt trong cuộc họp này.

Theo Phan Đạt, anh đã theo dõi nội dung kết quả làm việc của Sân khấu Thế giới trẻ thông qua fanpage. "Thời điểm này, tôi không muốn phản hồi gì thêm. Còn tôi sẽ tuân thủ theo các trình tự của pháp luật. Mục đích ban đầu của tôi là đưa ra vấn đề mình đang gặp phải và Phương Lan được đi làm việc như bình thường là tốt rồi. Bản thân tôi thế nào cũng được", Phan Đạt nói thêm.

Kon Tum chịu 6 trận động đất trong 60 phút. Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 00h45 ngày 7/10, một trận động đất có độ lớn 2,9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Các trận động đất tiếp theo xảy ra vào lúc 1h19, 1h37, 1h37, 1h38 và 1h39 cùng ngày. Độ lớn của các trận động đất lần lượt là 3,5 - 3,2 - 3,1 - 2,7 và 2,6 Richter.

Tất cả 6 trận động đất đều xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Đáng chú ý là có những trận động đất chỉ diễn ra cách nhau khoảng hơn 30 giây. Hiện, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi về những trận động đất tại khu vực này.