YouTuber gây tai nạn khi đang livestream cảnh lái siêu xe

YouTuber và streamer Jack Doherty, người đã bị cấm trên Kick sau vụ việc, đã được nhìn thấy đang lướt điện thoại trước khi lao xe vào lan can đường cao tốc.

Jack Doherty làm hỏng siêu xe trị giá 200.000 USD.

Người nổi tiếng trên Internet Jack Doherty đã làm hỏng chiếc McLaren trị giá 200.000 USD của mình trong buổi phát trực tiếp hôm 5/10. Anh chàng này dường như đã lơ là, nhìn vào điện thoại trong lúc lái xe dưới trời mưa, theo NBC News.

Là YouTuber có gần 15 triệu người đăng ký, Doherty (20 tuổi) nổi tiếng trực tuyến với những video chơi khăm gây tranh cãi và khoe khoang sự giàu có. Anh đã phát trực tiếp vụ tai nạn trên Kick - nơi kênh của anh đã bị cấm sau sự cố.

Đoạn clip cắt ra từ luồng phát trực tuyến dường như cho thấy Doherty đang phóng nhanh trên đường cao tốc, trong khi liếc xuống điện thoại trên tay. YouTube hét lên "No, no, no!" khi mất lái và lao xe vào lan can.

Doherty cũng chia sẻ các clip về hậu quả, bao gồm cảnh anh hét lên cầu cứu bên trong xe ngay sau vụ tai nạn. Trong video, YouTuber đã yêu cầu một trong những người cứu hộ cầm máy ảnh cho mình, khi một nhóm người chứng kiến ​​kéo anh ra khỏi chiếc xe.

Jack Doherty vừa bấm điện thoại, vừa lái xe và gây tai nạn.

Người xem chỉ trích streamer chỉ quan tâm đến chiếc McLaren bị hư hỏng, hơn là người quay phim ngồi ở ghế hành khách - người dường như vẫn còn ở bên trong xe, ôm chặt cánh tay và đầu chảy máu.

Doherty cũng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hai người ngồi trong bệnh viện - nơi người quay phim của anh đang được khâu và băng đầu. Tuy nhiên, một số người cho rằng Doherty đã không đăng tải toàn bộ cảnh quay về hành vi dẫn đến vụ tai nạn của anh.

Người đại diện của Doherty không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của NBC News.

Một đoạn clip khác được phát tán trực tuyến cho thấy Doherty than thở về chiếc xe bị hỏng, trong khi đưa máy quay cho người quay phim vẫn đang chảy máu và nói với anh ta: "Michael, đây. Michael, anh cũng có cảnh quay trên điện thoại đó chứ?".

Ngay sau khi vụ tai nạn lan truyền hôm 5/10, tài khoản của Doherty đã biến mất khỏi Kick. Người phát ngôn của dịch vụ phát trực tuyến cho biết Kick "không dung túng cho hoạt động bất hợp pháp, đó là lý do chúng tôi nhanh chóng hành động để cấm người sáng tạo này khỏi nền tảng".

Nội dung của luồng phát trực tiếp này có thể đã vi phạm một số nguyên tắc cộng đồng của Kick, bao gồm chỉ dẫn "ưu tiên sự an toàn của bạn và những người xung quanh bằng cách tránh hành vi nguy hiểm".

"An toàn là trên hết: Ưu tiên an toàn cho bản thân, khán giả, công chúng và bất kỳ ai khác có liên quan", hướng dẫn nêu rõ. "Nếu ai đó gặp nguy hiểm hoặc cần giúp đỡ, hãy quay máy ảnh đi và liên hệ ngay với EMS địa phương".

Jack Doherty bị cấm khỏi nền tảng Kick sau sự cố.

Trước đây, Doherty cũng từng gây tai nạn trước ống kính máy quay. Hồi tháng 3, người sáng tạo nội dung này đã chia sẻ video ghi cảnh anh vô tình lật chiếc xe địa hình Can-Am mới của mình "30 giây sau khi nhận được". Sau đó, anh đăng một bức ảnh về cánh tay bị thương, đồng thời hỏi những người theo dõi xem mình có nên đến bệnh viện hay không.

Tháng 11/2023, Doherty cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề tương tự vì gây tai nạn khi lái xe golf cùng bạn gái. Chiếc xe đã lật ngược về phía cô gái. Trong một video đăng trên YouTube, anh được nhìn thấy nhấc chiếc xe golf ra khỏi người bạn gái và xin lỗi.

"Anh thực sự nghĩ rằng mình vừa làm gãy cổ em. Anh đã cố giữ nó", Doherty nói trong video. "Nhưng xe golf thì vẫn ổn".

Doherty đã mua chiếc McLaren hiện đã hư hỏng hoàn toàn này vào năm ngoái với giá hơn 200.000 USD - chưa đầy một tháng sau khi mua một chiếc Lamborghini và một chiếc Tesla - theo clip được đăng lên YouTube vào tháng 6 năm ngoái.

Khi lần đầu lái chiếc xe mui trần mới của mình, Doherty đã nói đùa trong video rằng anh sẽ "làm hỏng chiếc xe này sớm thôi". "Hãy nhớ lời tôi nói!", YouTuber này nhấn mạnh.