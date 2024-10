Mốt nhuộm da nâu tại nhà có an toàn?

Kem tự nhuộm da - sản phẩm có thể tạo ra làn da rám nắng tại nhà - đang gây sốt trên mạng xã hội khi được nhiều người có ảnh hưởng chia sẻ.

Dành quá nhiều thời gian ở ngoài trời để tắm nắng mà không có biện pháp bảo vệ có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe. Melanoma Foundation cảnh báo rằng mỗi lần bị cháy nắng, bạn sẽ làm hỏng DNA trong da và tăng nguy cơ mắc ung thư da. Đó là lý do kem tự nhuộm da không cần ánh nắng mặt trời là giải pháp thay thế cho việc tắm nắng với mong muốn có làn da bánh mật một cách an toàn, tiện lợi.

Từ St. Tropez và Bali Body đến Hawaiian Tropic, nhiều thương hiệu cung cấp các cách để có được làn da rám nắng ngay lập tức hoặc từ từ. Nhưng những sản phẩm này có phù hợp với tất cả mọi người không?

Kem tự nhuộm da

Kem tự nhuộm da là sản phẩm có thể tạo ra làn da rám nắng mà không làm tổn hại đến các tế bào như tác động của ánh nắng mặt trời. Bạn có thể sử dụng kem dưỡng hàng ngày để thấy tác dụng từ từ hoặc sử dụng kem rám nắng tức thời nếu muốn kết quả nhanh chóng. Ngay cả các sản phẩm rám nắng tức thời cũng có thể mất vài giờ để có tác dụng.

Các sản phẩm này hoạt động như thế nào? Theo Tiến sĩ Natalie Hone, bác sĩ da liễu tại Memorial Hermann ở Texas (Mỹ), những sản phẩm này thường chứa dihydroxyacetone (DHA), phản ứng với các lớp da bên ngoài để tạo ra màu rám nắng. DHA được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA chấp thuận để tự sử dụng. Cụ thể hơn, Skin Cancer Foundation giải thích rằng DHA kết hợp với các axit amin trong da của bạn để gây ra tình trạng rám nắng.

Có nhiều loại kem nhuộm da với thành phần và kết cấu khác nhau.

Cần lưu ý rằng có sự khác biệt giữa các sản phẩm tự nhuộm da và sản phẩm nhuộm da. Trong khi các sản phẩm tự nhuộm da tái tạo vẻ ngoài như đang ở dưới ánh nắng mặt trời, các sản phẩm nhuộm da thay đổi cách mặt trời tác động lên làn da của bạn. Một thứ gì đó như dầu nhuộm da có chứa khoáng chất và dầu dừa giúp bạn nhuộm da nhanh hơn dưới tia UV. Những sản phẩm này không an toàn vì chúng thúc đẩy việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và do đó gây tổn thương.

An toàn không?

So với ánh nắng mặt trời, kem tự nhuộm da an toàn hơn. Phần lớn, bạn có thể sử dụng những sản phẩm này mà không có bất kỳ tác dụng phụ tiêu cực nào. Tuy nhiên, Hone đua ra lời khuyên: "Sử dụng kem tự nhuộm da thường an toàn khi có chỉ dẫn. Điều quan trọng là phải tuân theo hướng dẫn để giảm nguy cơ kích ứng da".

Khi chọn sản phẩm, bạn cũng có thể cân nhắc đến độ khô của da. Tiến sĩ Yoram Harth, bác sĩ da liễu được cấp chứng chỉ và là giám đốc y khoa của MDhair, giải thích: "Dầu tự nhuộm da thường có kết cấu nhẹ hơn và có thể mang lại vẻ rạng rỡ tự nhiên hơn, khiến chúng phù hợp với da khô. Chúng có thể dễ thoa hơn và thẩm thấu nhanh hơn, nhưng có thể cần thoa thường xuyên hơn".

Kem tự nhuộm da được đánh giá an toàn hơn tắm nắng trực tiếp.

Đối với kem dưỡng da tự rám nắng, Harth cho biết: "Ngược lại, kem dưỡng da tự rám nắng đặc hơn và cung cấp nhiều độ ẩm hơn, lý tưởng cho loại da thường đến da khô. Chúng có thể mang lại kết quả lâu dài hơn nhưng có thể đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn để thoa đều".

Nếu bạn đang có các vấn đề về da, chẳng hạn như viêm da tiếp xúc hoặc bệnh chàm, nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu hoặc bác sĩ chăm sóc chính trước khi thử một loại kem tự nhuộm da mới. Bạn có thể dễ gặp kích ứng hoặc các tác dụng phụ khác.

Điều quan trọng cần lưu ý là khi bôi ngoài da, DHA có trong các sản phẩm tự làm rám nắng sẽ chỉ bám tại chỗ chứ không được hấp thụ vào cơ thể. Tránh các chất tăng tốc độ rám nắng, đặc biệt là dạng viên. Các thành phần như canthaxanthin và axit amin tyrosine không được FDA chấp thuận.