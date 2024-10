Nhà Kardashian khủng hoảng vì từng tiệc tùng thác loạn với Diddy

Từng nhiều lần công khai kể về các bữa tiệc thác loạn của Diddy, chị em nhà Kardashian được cho đang lo sợ phải ra làm chứng tại phiên tòa xét xử ông trùm âm nhạc.

Gia đình Kardashian đã nói rất nhiều về Sean "Diddy" Combs trong những năm qua. Bạn trai của Kris Jenner là Corey Gamble cũng có quan hệ thân thiết với rapper này. Vì vậy, tin tức về sự sụp đổ của Diddy đã giáng một đòn mạnh vào nhà Kardashian. Các thành viên trong gia đình thậm chí lo sợ phải ra làm chứng tại phiên tòa xét xử Diddy.

"Họ đang trong tình trạng hoảng loạn ngay lúc này", một người trong cuộc tiết lộ độc quyền với In Touch về gia đình này, bao gồm chị em nổi tiếng Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner và Kylie Jenner.

Nguồn tin nói thêm rằng: "Tất cả năm tháng họ khoe khoang về việc tiệc tùng với Diddy đã khiến mọi người cho rằng bằng cách nào đó họ có liên quan đến những buổi freak off đồi trụy này". Freak off ám chỉ đến những sự kiện được rapper tổ chức bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động tình dục và mại dâm.

Gia đình Kardashian được cho rất lo lắng khi Diddy bị bắt.

Đặc biệt, Khloé (40 tuổi) đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi tiết lộ trong tập phim Keeping Up With the Kardashians năm 2014 rằng đã nhìn thấy Justin Bieber, khi đó 20 tuổi, tại một bữa tiệc của Diddy.

"Tôi nghĩ một nửa số người ở đó đều khỏa thân", cô nói với chị gái Kourtney (45 tuổi), trong chương trình. "Chị sẽ thích lắm đấy!".

Diddy đã không nhận tội buôn bán tình dục và tống tiền.

Theo nguồn tin của In Touch, gia đình Kardashian "đều khẳng định họ không "tham gia vào freak off" và không hề biết những điều đen tối mà ông trùm âm nhạc đang bị cáo buộc.

Nguồn tin này nói thêm: "Công bằng mà nói, Diddy đã có rất nhiều bữa tiệc xa hoa trong nhiều năm mà không phải là freak off, ít nhất là cho đến sáng sớm khi phần lớn mọi người đã rời đi".

Về mối quan hệ giữa Kris (68 tuổi) và Corey (43 tuổi) với Diddy, Corey đã chia sẻ một bài đăng vào năm 2020 để vinh danh người mẫu quá cố Kim Porter - người đã có các con với Diddy.

"Chúc mừng sinh nhật Kim Porter... Tôi sẽ luôn cảm ơn chị vì tất cả những gì chị đã làm cho cuộc đời tôi", ông viết trên Instagram.

Nguồn tin tiết lộ rằng "rất nhiều người" nói rằng Corey "chắc hẳn phải biết một chút về những gì đang diễn ra, điều mà ông ta hoàn toàn phủ nhận". "Mọi chuyện thật xấu xí và đáng xấu hổ. Kris đang cố gắng tách gia đình mình ra khỏi chuyện này, đánh lạc hướng mọi người, nhưng điều đó sẽ không thể nếu họ bị triệu tập để làm chứng", nguồn tin cho hay.

Diddy đã bị Bộ An ninh Nội địa Mỹ bắt giữ vào ngày 16/9 tại một phòng khách sạn ở thành phố New York. Theo bản cáo trạng chưa niêm phong mà In Touch có được, ông đã bị buộc tội liên bang về tội âm mưu tống tiền và buôn bán tình dục bằng vũ lực, lừa gạt hoặc ép buộc. Một bồi thẩm đoàn lớn đã cáo buộc rằng ông trùm này đã lạm dụng, đe dọa và ép buộc phụ nữ, những người khác xung quanh để "thỏa mãn ham muốn tình dục, bảo vệ danh tiếng và che giấu hành vi của mình".

Khloé Kardashian từng tiết lộ tiệc tùng với Diddy trong tập phim Keeping Up With the Kardashians năm 2014.

Trong khi ca sĩ nhạc rap vẫn đang ngồi sau song sắt, ông cũng bị cáo buộc xâm hại tình dục một bé trai 9 tuổi, ngoài những cáo buộc khác do 120 nạn nhân khác đưa ra, được một công ty luật có trụ sở tại Houston đại diện.

Luật sư Erica Wolff của Diddy đã phản hồi lại những lời cáo buộc và phủ nhận mọi khiếu nại. "Như nhóm luật sư của ông Combs đã nhấn mạnh, ông không thể giải quyết mọi cáo buộc vô căn cứ trong cái mà đã trở thành một trò hề truyền thông liều lĩnh", bà nói với TMZ hôm 1/10.

"Ông Combs kiên quyết và dứt khoát phủ nhận mọi cáo buộc rằng ông lạm dụng tình dục bất kỳ ai, kể cả trẻ vị thành niên. Cáo buộc là sai sự thật và phỉ báng. Ông ấy mong muốn chứng minh sự vô tội của mình và được minh oan tại tòa án - nơi sự thật sẽ được xác lập dựa trên bằng chứng, chứ không phải suy đoán", luật sư nói.