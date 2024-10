Sao hạng A hoảng loạn khi clip khiêu dâm với Diddy bị rao bán

Ngôi sao hạng A, người được cho là nạn nhân của đoạn băng sex, cảm thấy "kinh hoàng" khi clip này được phát tán trên các phương tiện truyền thông, theo The New York Post.

Hai thành viên trong nhóm thân cận của ngôi sao này chia sẻ: "Nó (clip) gây kích động. Nó giống như một sự phản bội và vi phạm, và gây ra rất nhiều vấn đề. Nó gợi lại một số ký ức thực sự đáng lo ngại và tồi tệ".

Có nhiều hơn một người đang rao bán đoạn phim có tính buộc tội, trong đó được cho có cảnh một người đàn ông có vẻ là Sean "Diddy" Combs đang quan hệ tình dục với một người đàn ông trẻ hơn, có vẻ là ngôi sao hạng A. Cả hai khuôn mặt của họ đều có thể nhìn thấy rõ trong đoạn phim.

"Đó là cơn ác mộng thực sự", nguồn tin cho biết. "Anh ấy cảm thấy như mình đã là nạn nhân nhiều năm trước và giờ lại là nạn nhân một lần nữa. Nếu đoạn phim này bị phát tán, nó sẽ theo anh ấy suốt đời. Nó sẽ tồn tại trên Internet mãi mãi".

Một nguồn tin thân cận với người nổi tiếng này nói rằng ngôi sao đang "cố gắng phớt lờ" những lời bàn tán về đoạn video. "Anh ấy không thể làm gì nhiều trong chuyện này, nếu có một đoạn video được quay mà anh ấy không biết và bằng cách nào đó bị phát tán. Vì vậy, tất cả những gì anh ấy có thể làm là cầu nguyện. Anh ấy cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ qua đi".

Ít nhất một trong những người bán đoạn clip vẫn chưa giao nó cho chính quyền liên bang.

Diddy nổi tiếng với những bữa tiệc tập hợp nhiều ngôi sao hạng A.

Người đại diện, luật sư của Combs và người nổi tiếng trẻ tuổi này đã không trả lời yêu cầu bình luận The New York Post.

The New York Post không nêu tên ngôi sao hạng A này vì không rõ liệu anh có phải là nạn nhân của tội phạm tình dục hay đã trưởng thành vào thời điểm đoạn phim được quay hay không.

Một sĩ quan thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ tham gia cuộc đột kích vào nhà của Combs ở Miami đã nói rằng các cơ quan thực thi pháp luật tin rằng Diddy đã quay những video có nội dung phạm tội tại dinh thự đó - nơi được cho là có các phòng tình dục cho phép Diddy ghi lại các bữa tiệc thác loạn và thậm chí có thể theo dõi từ xa.

Tuy nhiên, nguồn tin này không thể xác nhận ngôi sao hạng A có xuất hiện trong bất kỳ cảnh quay nào họ thu được hay không. "Có những cái tên dễ nhận biết, nhưng tôi sẽ không thể xác nhận bất kỳ danh tính nào của họ. Không chỉ có một cái tên như vậy", viên cảnh sát nói.

Một số thành viên của giới truyền thông nói rằng họ đã được tiếp cận với đoạn phim này trong vài tuần qua, nhưng quyết định không mua nó vì những thách thức pháp lý trong việc xác thực đoạn video, cũng như lo ngại về độ tuổi của người nổi tiếng trẻ tuổi tại thời điểm quay phim.

Ông trùm nhạc rap đã bị bắt hôm 26/9, đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng.

Trong lần xuất hiện gần đây trên NewsNation, luật sư Ariel Mitchell-Kidd, người làm việc cho một số người cáo buộc Combs, tuyên bố rằng bà đã xem "ảnh tĩnh" của đoạn video bị cáo buộc nhưng không phải toàn bộ.

"Ông Combs có mặt trong đoạn phim và người kia - tôi dám nói là có địa vị cao hơn ông Combs. Tôi có thể xác minh rằng nó tồn tại, rằng nó là có thật và người kia trong video rất dễ thấy", bà tuyên bố.

Đáp lại tuyên bố của Mitchell-Kidd, nhóm của Diddy đã thẳng thừng phủ nhận việc biết đến đoạn video và nói rằng Mitchell-Kidd muốn được "công khai và chú ý".

Hôm 1/10, các luật sư đã thông báo rằng hơn 100 nạn nhân - bao gồm một bé trai 9 tuổi vào thời điểm đó - dự kiến đệ đơn kiện Combs vì cáo buộc lạm dụng và bóc lột tình dục. "Tôi muốn tập trung vào độ tuổi của những nạn nhân này", luật sư Tony Buzbee ở Texas cho biết. "Khi chúng ta nói về độ tuổi của những nạn nhân này khi hành vi xảy ra, điều đó thật đáng kinh ngạc".

Buzbee cho biết tại Houston, Texas, vào ngày 1/10 rằng làn sóng khiếu nại mới từ 120 người tố cáo được chia đều theo giới tính, kéo dài trong hơn 30 năm và bao gồm 25 trẻ vị thành niên, trong đó có một trẻ được cho là mới 9 tuổi khi bị xâm hại.

Combs bị các nhân viên An ninh Nội địa Mỹ bắt giữ tại một khách sạn ở New York vào ngày 16/9. Các công tố viên cáo buộc Combs tham gia vào hoạt động buôn bán tình dục và tiệc thác loạn "freak off". Combs đã bị từ chối tại ngoại và đang bị theo dõi vì nghi ngờ tự tử trong khi chờ xét xử tội buôn bán tình dục. Nhà của Combs ở Los Angeles và Miami đã bị Bộ An ninh Nội địa đột kích vào tháng 3 trong bối cảnh cuộc điều tra về nạn buôn bán tình dục có thể đang diễn ra. Đoạn video ghi lại cảnh Combs hành hung bạn gái cũ Cassie Ventura một cách dã man tại hành lang khách sạn đã được công khai vào tháng 5. Vào tháng 11/2023, ông trùm âm nhạc này bị cáo buộc chuốc thuốc, quay phim và tấn công tình dục một phụ nữ trong một buổi hẹn hò vào năm 1991.