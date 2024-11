Saigon Expresso: Phòng khám 'vẽ bệnh' để đòi tiền ở TP.HCM

Bên cạnh đó, thông tin về quy định tách thửa ở TP.HCM, trường đại học nổi tiếng bỏ xét tuyển học bạ từ 2025 cũng đáng chú ý.

Ngày 1/11/2024

TP.HCM ra quy định tách thửa. UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định số 100 quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa. Theo đó, đất tách thửa, hợp thửa đất phải bảo đảm có lối đi; được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có; bảo đảm cấp nước, thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý. Đồng thời, thửa đất cũng phải được cấp giấy chứng nhận, không có tranh chấp và còn trong thời hạn sử dụng đất...

Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất để làm lối đi thì lối đi đó do các bên thỏa thuận và UBND quận, huyện và TP Thủ Đức có trách nhiệm căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương xem xét lối đi do các bên thỏa thuận có đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy, về hệ thống cấp thoát nước, điện để có ý kiến chấp thuận trước khi thực hiện việc tách thửa đất hoặc hợp thửa đất.

Phần diện tích đất được xác định làm lối đi sử dụng cho nhiều thửa đất (từ 2 thửa đất trở lên) thì được chuyển sang hình thức sử dụng chung trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đối với đất ở, quy định chia thành 3 khu vực với điều kiện diện tích tối thiểu và chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất (theo bảng).

Phòng khám đa khoa Tháng Tám 'vẽ bệnh' để đòi 65 triệu đồng. Sở Y tế TP.HCM nhận được thông tin kêu cứu từ gia đình người bệnh bị Phòng khám đa khoa Tháng Tám giữ lại để “vẽ bệnh, moi tiền”, cụ thể là tư vấn phá thai giá 10 triệu đồng nhưng sau đó đòi chuyển 65 triệu. Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tháng Tám (địa chỉ số 74 Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ Thị Sáu, quận 3) do ông N.H.P. làm Tổng giám đốc.

Thanh tra Sở Y tế đã triển khai Quy trình phản ứng nhanh, kiểm tra đột xuất phòng khám đa khoa. Thanh tra yêu cầu cơ sở phải ngưng mọi hoạt động khám chữa bệnh từ thời điểm kiểm tra cho đến khi xử lý xong vụ việc. Người bệnh trên được đoàn kiểm tra gọi Trung tâm Cấp cứu 115 đến hỗ trợ, chuyển sang Bệnh viện Từ Dũ tiếp tục điều trị.

Trường đại học nổi tiếng bỏ xét tuyển học bạ từ 2025. Ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó hiệu trưởng Đại học Sư phạm TP.HCM, cho biết trước đây, nhà trường xét tuyển học bạ độc lập (khoảng 10%) chỉ tiêu hoặc kết hợp điểm học bạ với điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt (30-40% chỉ tiêu).

Tuy nhiên, từ năm 2025, trường sẽ không sử dụng kết quả học bạ với cả hai phương thức này. Lý do là theo chương trình mới, mỗi học sinh sẽ lựa chọn và có điểm học bạ ở những tổ hợp khác nhau nên việc xét tuyển này không còn phù hợp.

Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ là một trong các phương thức tuyển sinh chủ đạo của trường trong năm 2025. Bên cạnh đó, trường sẽ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

TP.HCM đón hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế. Theo thông tin từ Sở Du lịch, khách quốc tế đến TP.HCM trong tháng 10 ước đạt 646.445 lượt (tăng 16,6%). Lũy kế 10 tháng, lượng khách quốc tế ước đạt 4,66 triệu(tăng 12,9%), đạt 77,7% so với kế hoạch năm.

Khách du lịch nội địa tháng 10 ước đạt 3,56 triệu lượt, tăng 1,2% so cùng kỳ năm 2023. 10 tháng số khách nội địa đến TP.HCM ước đạt 30,9 triệu lượt, tăng 1,3% so cùng kỳ năm 2023, đạt 81,4% so với kế hoạch năm 2024.

Tổng thu du lịch tháng 10 ước đạt 16.251 tỷ đồng (tăng 11,4%). Như vậy, 10 tháng năm 2024 ước đạt 156.649 tỷ đồng (tăng 11,9%), đạt 82,4% so với kế hoạch năm 2024.

Sắp có lễ hội chào đón năm mới ngang tầm thế giới tại Thủ Đức. City Tết Fest Thủ Đức 2025 là sự kiện mang tính biểu tượng của TP Thủ Đức được diễn ra từ ngày 28/12/2024 đến ngày 1/1/2025 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức). Đây là Lễ hội chào đón năm mới đa sắc, đa trải nghiệm lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM, kết hợp giữa văn hóa, cộng đồng, công nghệ và bền vững.

Điểm nhấn đặc biệt của City Tết Fest 2025 là sân khấu âm nhạc đẳng cấp quốc tế, được thiết kế hoành tráng như một lễ hội âm nhạc toàn cầu. Chương trình có 2 đại nhạc hội vào đêm khai mạc 28/12 và đêm Countdown chào đón năm mới vào ngày 31/12/2024.