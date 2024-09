Saigon Expresso: TP.HCM ghi nhận hơn 100 ca sốt nghi sởi trong 1 tuần

Ngoài ra, thông tin vụ người đập kính ôtô, hành hung tài xế; đêm nhạc gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lũ hay tình trạng thiếu giáo viên mầm non ở TP.HCM cũng đáng chú ý.

Ngày 19/9/2024

Bắt tạm giam người đập kính ôtô, hành hung tài xế ở TP.HCM. Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối với bị can Ngô Đức Giang (43 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, tối 15/9 Giang điều khiển ôtô BKS 51G-596.59 lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng rẽ vào đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh. Tại trước nhà hàng hải sản Hiếu Hàu Sữa, xe của Giang va quẹt với ôtô BKS 47A-306.82 do ông S. điều khiển.

Sau đó, Giang xuống xe chửi bới, đập bể kính xe rồi dùng tay đấm ông S. đang ngồi trên xe. Thậm chí, Giang về xe của mình lấy 1 mỏ lết tiếp tục tấn công ông S. Trong xe của ông S. có lúc này phụ nữ và trẻ em, những người này đã la hét hoảng loạn.

TP.HCM ghi nhận hơn 100 ca sốt nghi sởi trong 1 tuần. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 37 (từ ngày 9/9 đến 15/9), thành phố ghi nhận 102 ca sốt phát ban nghi sởi, giảm 1,2% so với trung bình 4 tuần trước (103 ca). Trong đó, có 28 ca sởi xác định phòng xét nghiệm.

Tổng số ca sốt phát ban nghi sởi tích lũy từ đầu năm đến nay tại TP.HCM là 776 ca, trong đó có 705 ca sởi (280 ca xác định phòng xét nghiệm và 425 ca lâm sàng). Các quận, huyện có số ca mắc cao bao gồm huyện Bình Chánh, quận Bình Tân và huyện Hóc Môn.

TP.HCM thiếu giáo viên mầm non dù lương cao nhất gần 17 triệu đồng. Sở GD&ĐT TP.HCM mới có báo cáo về thực trạng giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong đó, nội dung đáng chú ý là sở báo cáo rằng tổng thu nhập của cán bộ quản lý mầm non công lập cao nhất lên đến 17.059.000 đồng còn thấp nhất là 10.682.000 đồng, bình quân là 13.870.500 đồng. Với giáo viên mầm non công lập, mức thu nhập cao nhất là 16.869.000 đồng, thấp nhất là 5.103.000 đồng, bình quân là 10.986.000 đồng.

Cũng theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP.HCM, tính đến tháng 1/2024, thành phố vẫn thiếu 278 cán bộ quản lý công lập mầm non và thiếu 1.200 giáo viên mầm non (gồm 529 giáo viên công lập và 671 giáo viên ngoài công lập).

Nữ trưởng phòng công ty hóa chất ở TP.HCM bán 2,55 tấn chất độc xyanua. Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết khởi tố, bắt tạm giam bị can Ngô Thị Như Huệ (39 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra hành vi "Mua bán trái phép chất độc”. Bà Huệ là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty TNHH hóa chất Nam Phương.

Theo công an, lợi dụng vị trí công việc và quản lý lỏng lẻo hoạt động kinh doanh hóa chất độc hại, nguy hiểm của chủ doanh nghiệp, bà Huệ đã lập khống hợp đồng mua bán chất độc xyanua của Công ty Nam Phương với các đối tác để tuồn hàng ra ngoài, bán lại cho người khác, hưởng chênh lệch. Từ năm 2019 đến nay, Huệ bán tổng cộng 2,55 tấn chất độc xyanua với số tiền thu được hơn 373 triệu đồng.

Đêm nhạc thiện nguyện gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lũ. Vào lúc 19h30 ngày 27/9, tại sân khấu Trống Đồng, số 12B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM sẽ diễn ra đêm ca nhạc, cải lương với chủ đề 'Cầu mong mẹ sống đời với con'. Toàn bộ số tiền bán vé đêm trình diễn ca nhạc sẽ được trao cho quỹ từ thiện để hỗ trợ đồng bào miền Bắc đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ do cơn bão số 3 gây ra.

Thanh niên tình nguyện TP.HCM lên đường hỗ trợ bà con vùng bão lũ. Nhằm chia sẻ những khó khăn của đồng bào miền Bắc ảnh hưởng bởi thiên tai (bão Yagi và mưa lũ sau bão), tối 18/9, Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức Lễ xuất quân các đội hình tình nguyện tham gia khắc phục hậu quả và hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão, lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

TP.HCM gấp rút tiêm vaccine để sớm công bố hết dịch sởi. Tỷ lệ tiêm vaccine sởi ở TP.HCM cho trẻ 1-5 tuổi đạt 62,3 %, tương đương 31.075 trẻ đã được tiêm trong tổng số 49.847 trẻ thiếu mũi. Số lượng trẻ 6-10 tuổi còn thiếu mũi vaccine là 178.585, trong đó đã tiêm được 39.745 trẻ, chiếm 22,3%.

Bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu trong thời gian tới, ngành y tế TP.HCM tiếp tục tập trung hoàn thành tiêm chủng vaccine cho trẻ thiếu mũi, cố gắng phấn đấu hoàn thành chiến dịch vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10.