Saigon Expresso: Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thân

Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thân vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, sân khấu Thế giới trẻ xin lỗi, xe tải lật trên Quốc lộ 22… là những thông tin đáng chú ý.

Ngày 5/10/2024

Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thân vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Sáng 4/10, phiên tòa xử các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 bước vào phần luận tội và đề nghị án của VKSND TP.HCM.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ. Ba bị cáo khác trong vụ án là Trương Khánh Hoàng, Nguyễn Phương Anh và Trịnh Văn Công lần lượt bị đề nghị mức án 24-27 năm tù, 17-22 năm tù và 15-18 năm tù.

Sân khấu Thế giới trẻ xin lỗi sau ồn ào có Minh Dự, Phan Đạt. Sáng 4/10, đại diện sân khấu Thế giới trẻ (TP.HCM) đưa ra thông báo sau vụ việc liên quan đến các diễn viên gây ồn ào thời gian qua. Theo đó, ban giám đốc sân khấu Thế giới trẻ xin lỗi khán giả vì những lùm xùm vừa qua đã ảnh hưởng đến lòng yêu mến của mọi người đối với nghệ sĩ cũng như sân khấu.

Nói về hướng xử lý, ban giám đốc sân khấu Thế giới trẻ nói đang tiến hành gặp gỡ và làm việc với các cá nhân cũng như các vụ việc liên quan để tìm hiểu thông tin chính xác nhất, sau đó đưa ra giải pháp phù hợp để giải quyết vụ việc.

TP.HCM thông xe nhánh hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ. Sáng 4/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM tổ chức thông xe hầm chui HC2, hướng từ Khu chế xuất Tân Thuận đi huyện Bình Chánh, thuộc dự án xây dựng hầm chui nút giao thông đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.

Nhánh hầm HC2 có ba làn xe, chỉ cho xe ôtô lưu thông qua hầm, cấm xe máy và người đi bộ. Ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ là một trong những điểm đen ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam TP.HCM, bởi là nút giao thông quan trọng kết nối các quận trung tâm với quận 7, huyện Nhà Bè.

TP.HCM sắp tổ chức lễ hội nước mắm truyền thống đầu tiên. Lễ hội nước mắm truyền thống lần đầu tiên do Hội lương thực thực phẩm TP.HCM cùng Hiệp hội nước mắm truyền thống Việt Nam tổ chức. Lễ hội sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 23 đến 27/10 tại thương xá Tax (cũ), đường Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM). Chương trình có 150 gian hàng trưng bày các sản phẩm nước mắm đặc trưng của các vùng miền.

Xe tải lật ngang trên Quốc lộ 22. Chiều 4/10, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã xử lý hiện trường vụ xe tải lật trên Quốc lộ 22 (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn). Vụ lật xe khiến giao thông cửa ngõ tây bắc TP.HCM ùn ứ, kẹt xe kéo dài. Xe tải bị lật vào trưa cùng ngày do tông trúng dải phân cách trên đường đi từ TP.HCM lên Tây Ninh. Người dân xung quanh đã hỗ trợ, đưa tài xế thoát khỏi cabin trong tình trạng hoảng hốt, xây xát nhẹ.

TP.HCM có mưa rào và dông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ở TP.HCM ngày 5/10 có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở mức 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất ở mức 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ.