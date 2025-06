Sân pickleball 'xâm chiếm' trung tâm thương mại Mỹ

Thay vì đóng cửa do vắng khách, nhiều trung tâm thương mại tại Mỹ hồi sinh nhờ sân pickleball trong nhà, phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ trong nhu cầu giải trí hiện đại.

Môn thể thao pickleball ngày càng được ưa chuộng. Ảnh: @anmolbhatia_/Instagram.

Sự thoái trào của ngành bán lẻ truyền thống tại Mỹ mở đường cho một trào lưu mới. Các trung tâm thương mại bỏ mô hình cửa hàng để nhường chỗ cho sân chơi pickleball.

Từ năm 2019, lượng người chơi pickleball tăng vọt 158%. Trong bối cảnh nhiều mặt bằng bỏ trống, các nhà điều hành trung tâm thương mại buộc phải đổi mới.

Việc ưu tiên trải nghiệm giải trí giúp thu hút người dân, biến những không gian mua sắm cũ thành điểm hẹn cộng đồng sôi động, theo trang The Pickle Surge.

Trung tâm thương mại ‘sống lại’ nhờ pickleball

Theo Business Insider, tại Richmond (bang Virginia), một cửa hàng Macy’s cũ được biến thành sân chơi mới. Từ việc mài sàn nhà, dỡ trần, sơn lại tường đến lắp đặt hệ thống điều hòa mới, toàn bộ không gian được cải tạo để phát triển hệ thống 12 sân pickleball.

“Sau khi hoàn thiện, có lẽ không ai nhận ra nơi này từng là Macy’s, trừ những người lớn lên ở Richmond và thường xuyên đến đây mua sắm”, Jon Laaser, nhà đồng sáng lập và Giám đốc điều hành trung tâm Performance Pickleball RVA, cho biết.

Trung tâm này tổ chức các khóa học, giải đấu quy mô lớn, mở thêm khu bán đồ chuyên dụng, quầy bar và nhà hàng trong không gian trên. Laaser và các cộng sự kỳ vọng đưa nơi đây trở thành điểm đến cao cấp.

Nhiều sân pickleball được cải tạo từ không gian cửa hàng bỏ trống tại các trung tâm thương mại. Ảnh: Picklemall.

Ông cũng cho biết các không gian từng thuộc các chuỗi cửa hàng lớn như Macy’s rất phù hợp để chuyển đổi thành sân chơi pickleball nhờ diện tích rộng và thiết kế đơn giản.

Regency Square Mall, từng là biểu tượng mua sắm phía tây Richmond nhưng dần xuống cấp trong những năm gần đây, trở thành không gian lý tưởng cho pickleball. Việc phát triển sân chơi nằm trong nỗ lực hồi sinh khu vực này.

Pickleball, môn thể thao lai giữa tennis, cầu lông và bóng bàn, được xem là bộ môn phát triển nhanh nhất tại Mỹ với 8,9 triệu người chơi tính đến năm 2022, theo Hiệp hội Ngành công nghiệp Thể thao và Thể hình Mỹ.

Nhu cầu lớn thúc đẩy hàng loạt công ty sản xuất thiết bị và xây dựng sân chơi cho pickleball.

‘Tương lai của pickleball là ở trong nhà’

Tỷ phú Steve Kuhn, người sáng lập giải Major League Pickleball, đầu tư vào dự án Picklemall với mục tiêu mở 50 địa điểm trong các trung tâm thương mại bỏ trống.

“Pickleball có thể phá vỡ rào cản về tuổi tác, sắc tộc, tầng lớp, mang lại sự gắn kết và niềm vui cho cộng đồng. Để làm được điều đó, chúng tôi phải sáng tạo trong việc lựa chọn địa điểm. Tương lai của pickleball là ở trong nhà”, Kuhn phát biểu.

Picklemall mở cơ sở đầu tiên tại trung tâm Arizona Mills (bang Arizona) với 24 sân chơi trên diện tích 9.000 m2. Nơi đây từng là cửa hàng At Home.

The Picklr vận hành nhiều hệ thống sân trong nhà. Ảnh: The Picklr.

Công ty The Picklr cũng vận hành 6 trung tâm tại Utah và Colorado hồi năm 2023. CEO Jorge Barragan cho biết họ dự định mở thêm 25 địa điểm trong cùng năm và 150 địa điểm đến năm 2026 theo mô hình nhượng quyền. The Picklr ưu tiên chọn các cửa hàng lớn bị bỏ hoang.

“Chúng ta đều thấy những cửa hàng bỏ trống xung quanh. Ai cũng mong chờ sự xuất hiện của những điều mới mẻ. Nhưng không nhiều người dám cải tạo những không gian từ 2.300-3.700 m2”, Barragan nói và cho biết công ty ông sẵn sàng làm điều đó.

The Picklr xem đợt đóng cửa hàng loạt của các chuỗi như Bed Bath & Beyond, Best Buy hay Party City là cơ hội. Họ tìm cách hợp tác trực tiếp với đơn vị thanh lý để nhanh chóng tiếp cận mặt bằng trống.

Tuy vậy, việc biến một cửa hàng bán chăn ga gối đệm thành trung tâm thể thao không hề dễ. Barragan chia sẻ thường phải xử lý lớp gạch chứa amiăng, cải tạo nhà vệ sinh xuống cấp và nâng hệ thống chữa cháy do trần nhà quá thấp. Hệ thống đèn huỳnh quang phổ biến trong cửa hàng cũ cũng không phù hợp vì ánh sáng chói, làm người chơi khó quan sát bóng.

Dù gặp nhiều khó khăn, Barragan tin rằng các không gian này sẽ sớm được lấp đầy. “Tôi đi khảo sát khắp nơi và gặp các môi giới bất động sản, ai cũng nói: ‘Anh là người thứ 3 trong tháng đến hỏi thuê mặt bằng để làm sân pickleball’. Ai cũng muốn nhanh tay chiếm lĩnh thị trường”.