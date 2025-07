Sáp nhập phường, xã có xáo trộn tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội?

Phụ huynh Hà Nội băn khoăn việc sáp nhập các xã, phường như vừa qua có thay đổi tuyển sinh đầu cấp trong năm học 2025-2026 hay không?

Thời điểm này, các trường học đang tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Tiền Phong.

Từ ngày 1/7, thành phố Hà Nội vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với 126 xã, phường. Đặc biệt, việc xóa bỏ cấp quận, huyện đã xóa bỏ Phòng GD&ĐT, đơn vị quản lý chuyên môn tại các cơ sở.

Phụ huynh băn khoăn

Nhiều phụ huynh tại Hà Nội băn khoăn về việc trong năm học tới (năm học 2025-2026), việc sắp xếp lại chính quyền địa phương tác động thế nào tới tuyển sinh đầu cấp gồm bậc học mầm non, tiểu học, THCS.

Anh Trần Văn Hoàng ở phường Hà Đông (Hà Nội) chia sẻ đến thời điểm này vẫn chưa rõ thông tin, sáp nhập nhiều phường cũ thành một phường mới, liệu học sinh có được quyền lựa chọn trường học trên địa bàn phường mới hay không?

Bà Lưu Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Diệu, cho biết trước đây nhà trường thuộc địa bàn phường Cống Vị, quận Ba Đình (cũ). Từ 1/7, trường thuộc phường Ngọc Hà.

Thời điểm này, nhà trường đang tuyển sinh trực tuyến lớp 1 gồm 280 chỉ tiêu đối với trẻ sinh năm 2019 cư trú tại 13 tổ của địa bàn phường Cống Vị.

Chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh của trường được Phòng GD&ĐT giao từ sớm, trước khi sắp xếp lại các phường nhằm đảm bảo tiến độ tuyển sinh.

Từ ngày 1-3/7, phụ huynh được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến; từ ngày 12-18/7, đăng ký trực tiếp tại trường.

Theo bà Hạnh, trong quá trình tuyển sinh, một số phụ huynh đến gặp Ban giám hiệu đặt vấn đề: Từ 1/7, gia đình thuộc phường Ngọc Hà mới, có nhu cầu đăng ký cho con vào lớp 1 tại trường có được không?

“Với nội dung này, chúng tôi cũng đã trao đổi với phụ huynh, việc tuyển sinh đầu cấp cho năm học tới thực hiện theo tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh đã được giao từ trước khi vận hành chính quyền 2 cấp. Do đó, nhà trường sẽ phải tuyển hết số lượng học sinh theo tuyến được giao. Sau ngày 18/7, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh, trường sẽ xin ý kiến của Sở GD&ĐT tiếp nhận học sinh gần trường hoặc hoặc sinh cùng phường (mới) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh”, bà Hạnh nói.

Tuy nhiên, cũng theo bà Hạnh, hàng năm, trước khi giao chỉ tiêu tuyển sinh, công an và UBND phường đã rà soát số lượng học sinh trong độ tuổi đến trường để phân tuyến hợp lý, do đó chỉ tiêu tuyển sinh thừa không nhiều. Một số trường hợp học trường tư hoặc có lý do nào đó không đăng ký học tại trường như phân tuyến tuyển sinh thì nhà trường mới dư chỉ tiêu.

Trong chiều nay, nhà trường sẽ rà soát, liên hệ đến từng trường hợp học sinh nằm trong tuyến tuyển sinh để nắm bắt nhu cầu.

Không xáo trộn tuyển sinh đầu cấp

Tháng 3/2025, Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 cho năm học 2025-2026. Trong đó, yêu cầu các nhà trường phối hợp UBND các phường, xã, thị trấn điều tra số trẻ ở độ tuổi đi học trên địa bàn để phân tuyến tuyển sinh .

Khi đó, căn cứ số học sinh và cơ sở vật chất các trường học, Phòng GD&ĐT phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu phù hợp, đảm bảo đủ chỗ học cho các cháu.

Trước thời điểm tuyển sinh, các nhà trường phải thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh và thời gian tuyển sinh để phụ huynh được nắm. Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo, hạn chế tuyển sinh trái tuyến.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, kế hoạch tuyển sinh được xây dựng từ sớm, các trường vẫn tuyển sinh theo tuyến như trước đây, giữ ổn định thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh đảm bảo đúng tiến độ chuẩn bị cho năm học mới. Việc vận hành chính quyền 2 cấp từ 1/7 không ảnh hưởng, tác động đến tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm nay.

Trong năm học tới, năm 2026-2027, Hà Nội sẽ tính toán để triển khai hệ thống bản đồ số để tuyển sinh.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết đơn vị đang tính toán chuyển đổi số và triển khai hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System – bản đồ số GIS). Khi áp dụng, bản đồ sẽ định vị khoảng cách từ nhà đến trường để phân tuyến thay phân tuyến tuyển sinh theo phường như những năm gần đây.

Năm học tới, thành phố tuyển mới vào nhà trẻ khoảng 95.000 trẻ; tuyển mới vào mẫu giáo khoảng 52.000 trẻ; tuyển sinh vào lớp 1 khoảng 155.000 học sinh; tuyển sinh vào lớp 6 khoảng 161.000 học sinh.