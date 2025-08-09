Sau sáp nhập, giáo viên môn Lịch sử, Ðịa lý gặp khó

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh ảnh hưởng đến nội dung SGK hiện hành, nhất là với các môn Lịch sử, Ðịa lý, Giáo dục công dân - khiến giáo viên vất vả điều chỉnh, phụ huynh lo lắng.

Ngay sau khi sáp nhập các tỉnh, thành, nhiều phụ huynh có con học khối C00 (Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý) bày tỏ lo lắng.

“Con tôi theo khối này từ lớp 10. Giờ nội dung SGK không còn khớp với địa danh thực tế. Tôi lo không biết con sẽ thi cử thế nào, vì sách một kiểu, thực tế lại khác”, chị Ngọc Tân (quận 12, TP.HCM) có con chuẩn bị bước vào lớp 12 chia sẻ.

Lúng túng khi dạy và học

Không chỉ phụ huynh, nhiều trường học cũng đang lúng túng. Việc thay đổi tên gọi, địa giới hành chính, bản đồ… ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung giảng dạy nhưng hướng dẫn từ ngành giáo dục chưa đồng bộ.

Trong lúc chờ chỉ đạo từ Bộ GD&ĐT, nhiều trường học tại TP.HCM tạm thời điều chỉnh nội dung giảng dạy theo hướng linh hoạt.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hiệp Tân - cho biết hiện chưa có tài liệu chính thức từ Sở GD&ĐT về các địa danh mới. Giáo viên phải tự tra cứu thông tin từ địa phương để dạy. Trước mắt, trường ưu tiên dạy kiến thức liên quan đến TP.HCM, sau đó mới giới thiệu thêm nội dung liên quan đến Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dù khẳng định việc đánh giá, kiểm tra vẫn bám sát Thông tư 32 - nghĩa là giáo viên dạy gì sẽ kiểm tra đúng nội dung đó - nhưng việc thiếu tài liệu chuẩn hóa khiến giáo viên mất nhiều công sức tra cứu, đối chiếu để không gây sai lệch thông tin cho học sinh.

Theo TS Nguyễn Thị Huyền Thảo, giáo viên dạy môn Lịch sử, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TPHCM), việc sáp nhập tỉnh, thành và thay đổi mô hình chính quyền địa phương tác động trực tiếp đến các môn khoa học xã hội, nhất là Lịch sử, Địa lý.

Không phải giáo viên nào cũng nắm vững hệ thống hành chính mới. Do đó, ngành giáo dục cần tổ chức tập huấn gấp và xây dựng tài liệu bổ trợ cho giáo viên giảng dạy trong giai đoạn chuyển tiếp. Nếu chưa có SGK sửa đổi chính thức, kỳ thi học kỳ và thi tốt nghiệp nên bám vào nội dung cũ để đảm bảo công bằng và ổn định cho học sinh.

Vẫn sử dụng SGK hiện hành

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản gửi các Sở GD&ĐT về việc góp ý dự thảo chương trình chỉnh sửa một số môn học nhằm cập nhật kịp thời các nội dung liên quan đến việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để tiến tới sửa chữa SGK, đảm bảo phù hợp với thực tiễn mới.

Theo Bộ GD&ĐT, các môn chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Lịch sử và Địa lý (lớp 4 đến lớp 9), Địa lý lớp 12, Lịch sử lớp 10 và Giáo dục công dân lớp 10.

Dự kiến, chương trình các môn học trên sẽ được điều chỉnh về nội dung như ranh giới vùng kinh tế - xã hội, số lượng và tên các tỉnh/thành phố, dân số, diện tích vùng, bản đồ hành chính và kinh tế, nội dung Hiến pháp và hệ thống chính trị... đảm bảo cập nhật đúng thay đổi địa giới hành chính và các nguồn lực phát triển mới của từng địa phương.

Trao đổi với Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Văn Tùng - Thành viên Hội đồng thành viên, Phó tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam - cho hay NXB đã chỉ đạo các đơn vị thành viên tổ chức bản thảo và các ban biên tập rà soát, thống kê nội dung về yêu cầu cần đạt, kiến thức, số liệu, địa danh, bản đồ, biểu đồ, thông tin kinh tế xã hội, liên quan đến thay đổi địa giới hành chính và chính quyền hai cấp, báo cáo Bộ GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo để sửa chữa.

“Ngay sau khi Bộ GD&ĐT ban hành nội dung chỉnh sửa chương trình, NXB sẽ tiến hành sửa chữa SGK và trình Bộ thẩm định, phê duyệt theo đúng quy trình”, ông Tùng nói.

Ông cũng khẳng định nguyên tắc sửa SGK là bám sát yêu cầu cần đạt, cập nhật đầy đủ thông tin, số liệu, địa danh, bản đồ... nhưng hạn chế việc thay đổi nội dung cốt lõi. Việc chỉnh sửa sẽ đảm bảo chuẩn mực khoa học, hiện đại, tiệm cận chất lượng SGK quốc tế và tiếp tục phát triển năng lực, phẩm chất người học như mục tiêu chương trình đã đề ra.

Cũng theo ông Tùng, trong thời gian chờ đợi SGK được sửa chữa cập nhật theo địa giới hành chính và chính quyền địa phương hai cấp, theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, giáo viên và học sinh tiếp tục sử dụng SGK hiện hành.

Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo hướng dẫn cụ thể về việc này, tinh thần là các nhà trường, các thầy cô giáo chủ động trong việc điều chỉnh ngữ liệu, nội dung bài học, chủ đề dạy học trên cơ sở phù hợp với thực tiễn địa phương và chính quyền địa phương hai cấp.