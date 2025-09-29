Say bia, nam thanh niên người nước ngoài phá cửa kính siêu thị

Sau khi uống rượu bia, nam thanh niên quốc tịch Trung Quốc đã nhặt cục bê tông trên vỉa hè ném vào cửa siêu thị khiến toàn bộ 3 tấm kính bị hư hỏng nặng.

Sáng 21/9/2025, anh N.M.N. (SN 2003, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội), chủ cửa hàng Siêu thị Trung Hoa (địa chỉ số 5 phố Tú Mỡ, phường Yên Hòa), phát hiện toàn bộ 3 tấm kính ngăn phòng mặt trước siêu thị bị nứt vỡ, buộc phải thay mới. Nghi ngờ có người cố tình phá hoại, anh N. đã đến Công an phường Yên Hòa trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm, thu thập tài liệu chứng cứ, xác minh làm rõ.

Cửa hàng Siêu thị Trung Hoa bị đối tượng quốc tịch Trung Quốc ném bê tông gây hư hỏng phần cửa kính ngăn.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng Công an đã làm rõ đối tượng gây ra vụ việc là Su Jianning (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc). Đối tượng là đầu bếp, nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 1/7/2025 theo diện du lịch và đang thuê trọ tại phường Yên Hòa.

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 19h50 ngày 20/9/2025, Su Jianning đi hát karaoke, uống bia cùng 3 người đồng hương tại một cơ sở gần nơi trọ. Khoảng 23h, đối tượng rời quán về một mình. Sau đó, Su Jianning đi bộ đến Cửa hàng Siêu thị Trung Hoa mua 2 bao thuốc lá. Tiếp đó, đối tượng tiếp tục đi dạo quanh khu vực gần siêu thị.

Đến khoảng 0h59 ngày 21/9/2025, trong tình trạng không làm chủ được hành vi, Su Jianning nhìn thấy 2 cục bê tông trên vỉa hè. Đối tượng đã nhặt số bê tông này, đi đến sát khu vực mặt tiền siêu thị và nhiều lần ném vào các tấm kính mặt trước, khiến kính bị nứt vỡ nghiêm trọng.

Đối tượng Su Jianning.

Hành vi này bị anh Đ.V.S. (SN 1981, trú tại Hà Nội, bảo vệ khu vực) phát hiện. Khi thấy có người tiến lại kiểm tra, Su Jianning đã bỏ về phòng trọ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Su Jianning đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Lời khai của đối tượng phù hợp với trình báo của bị hại, lời khai nhân chứng và tài liệu, chứng cứ thu thập tại hiện trường.

Hiện Công an phường Yên Hòa đã lập hồ sơ vụ việc, tiếp tục củng cố tài liệu, phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.