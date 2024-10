Sếp ngân hàng khổ sở sau cái chết của nhân viên làm việc quá sức ở Mỹ

Một giám đốc điều hành của ngân hàng Bank of America đã bị tước trách nhiệm đối với bộ phận kiếm tiền quan trọng sau cái chết của nhân viên làm việc quá sức.

Gary Howe, ông chủ của Financial Institutions Group (FIG) thuộc ngân hàng Bank of America (BofA) ở Phố Wall, đã mất quyền giám sát nhóm ngân hàng đầu tư FinTech vào tháng 8, các nguồn tin nói với The New York Post. Bloomberg cũng đã đưa tin về vụ chuyển nhượng FinTech vào tuần trước.

Đơn vị FIG của Howe đã tuyển dụng Leo Lukenas III (35 tuổi) - người qua đời vào tháng 5 sau khi làm việc 100 giờ/tuần để giúp hoàn tất một vụ sáp nhập trị giá hàng tỷ USD.

Cái chết của Lukenas đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích gay gắt về văn hóa áp lực của Phố Wall, dẫn đến sự giám sát chặt chẽ các quy định của BofA đối với nhân viên ngân hàng cấp dưới. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng liệu các nhà quản lý có đang làm ngơ trước tình trạng nhân viên cấp dưới phải làm việc quá giờ hay không.

Đến ngày 14/10, có thông tin cho biết khoảng 50 trong số 150 nhân viên FIG tại New York trong đơn vị FinTech sẽ chuyển sang nhóm Công nghệ, Truyền thông và Viễn thông (TMT), theo Bloomberg.

Theo Mergerlinks, chuyên gia ngân hàng nổi tiếng Matthew Sharnoff - được xếp hạng là thành viên FIG có giá trị cao thứ hai trong số tất cả ngân hàng năm ngoái về tổng giá trị các giao dịch mà ông dẫn dắt - nằm trong số những người được chuyển đến TMT, các nguồn tin cho biết.

Kevin Brunner, chủ tịch M&A toàn cầu và giám đốc TMT toàn cầu của ngân hàng, chia sẻ với hãng tin rằng động thái này là một phần trong sự chuyển dịch toàn ngành sang phần mềm với các dịch vụ tài chính.

Gary Howe, giám đốc FIG Group của Bank of America, nổi tiếng là người thúc đẩy nhân viên ngân hàng cấp dưới làm việc rất chăm chỉ. Ảnh: Business Insider.

Việc nhóm của Howe giảm khoảng 1/3 được xem là đòn giáng mạnh vào tương lai của ông tại ngân hàng.

"Đây là động thái nhằm mục đích chống lại Gary", một nguồn tin hiểu biết về hoạt động nội bộ của ngân hàng cho biết, đồng thời nói thêm rằng sẽ khó hơn để Howe có thể nhận được tiền thưởng.

Một nguồn tin khác thân cận với ngân hàng cho rằng CEO Brian Moynihan đang muốn Howe ra đi. "Bank of America không sa thải nhân viên", cựu giám đốc điều hành của BofA cho biết. "Sẽ có sự thay đổi chức danh, giảm lương. Tôi không nghĩ Gary sẽ ở đó trong 6 tháng nữa".

Một luật sư lao động suy đoán rằng ngân hàng có thể đang cố gắng tạo khoảng cách với Howe trước bất kỳ vụ kiện tụng nào có thể xảy ra.

Tavir Rahman, luật sư đối tác tại Filippatos, người đã xử lý các vụ án chống lại nhiều ngân hàng lớn nhưng không liên quan đến vụ việc của Lukenas, nói: "Tôi chắc chắn rằng một cuộc điều tra đã được tiến hành nội bộ. Tôi có thể thấy ông ấy (Howe) là người phải chịu tội".

Văn hóa làm thêm giờ ở ngân hàng

Howe (54 tuổi) không đưa ra bình luận nào kể từ khi Lukenas tử vong vì cục máu động ở tim vào ngày 4/5. Chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy làm việc nhiều giờ liên quan đến cái chết của Lukenas.

Howe không trả lời nhiều yêu cầu bình luận. Ông đã tạm khóa liên hệ trên tài khoản LinkedIn của mình ngay sau khi Lukenas qua đời.

Matthew Koder, giám đốc bộ phận ngân hàng đầu tư và doanh nghiệp toàn cầu, cho biết: "Gary nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của chúng tôi với tư cách là người đứng đầu nhóm Ngân hàng đầu tư các tổ chức tài chính toàn cầu và chúng tôi tiếp tục đầu tư vào thương hiệu nhượng quyền hàng đầu này".

Tuần trước, Howe đã công bố việc bổ sung George Matsuzaka làm đồng giám đốc bảo hiểm toàn cầu. Đầu tháng 8, BofA đã đưa ra hệ thống giám sát mới buộc các nhân viên ngân hàng mới vào nghề phải báo cáo số giờ làm việc hàng ngày thay vì hàng tuần, một nhân viên ngân hàng mới vào nghề làm việc cùng Lukenas chia sẻ.

Quyết định này được đưa ra cùng thời điểm Wall Street Journal phanh phui việc các nhà quản lý của BofA yêu cầu nhân viên trực tiếp nói dối về số giờ làm việc ngay cả khi họ phải làm vượt quá giới hạn 80 giờ/tuần.

"Họ gọi cho tôi vào giữa tuần để nói rằng hãy đảm bảo rằng bạn không làm việc tới 80 giờ", nhân viên ngân hàng cấp dưới làm việc với Lukenas nói.

Leo Lukenas III qua đời sau nhiều tuần làm việc vất vả. Ảnh: LinkedIn.

Người làm ngân hàng này cho biết trước đây ông đã làm việc khoảng 100 giờ/tuần sau khi phản đối các giới hạn, được giám sát bởi các "nhân viên" cấp điều hành, những người báo cáo lại với các nhà quản lý như Howe.

Nguồn tin cho biết: "Nếu bạn làm việc sau 2 giờ sáng, bạn phải báo cáo ngay với giám đốc điều hành. Họ đang cố gắng thay đổi văn hóa. Chúng ta hãy xem nó kéo dài được bao lâu".

Tuy nhiên, theo cựu giám đốc điều hành cấp cao của BofA, Howe cũng chịu trách nhiệm kiểm tra giờ làm việc. "Gary được trả lương để đảm bảo các nhân viên ngân hàng cấp dưới không bị làm việc quá sức", cựu giám đốc điều hành cho biết. "Nếu ai đó làm việc 100 giờ/tuần, tuần này qua tuần khác, điều đó hẳn phải là dấu hiệu cảnh báo".

Thúc ép nhân viên

Howe lấy bằng MBA tại trường Wharton danh tiếng vào năm 1994. Sau một thời gian ngắn làm việc tại JPMorgan, ông đã làm việc 9 năm tại Credit Suisse First Boston trước khi đầu quân cho đối thủ đến từ Thụy Sĩ là UBS vào năm 2005.

Trong suốt 6 năm làm việc tại ngân hàng UBS ở bộ phận FIG, Howe đã nói với các đồng nghiệp rằng ông là họ hàng của gia đình đứng sau đế chế kim cương De Beers. Theo một nguồn tin từng làm việc với ông tại UBS, Howe nổi tiếng là người thúc ép các nhân viên ngân hàng cấp dưới.

"Mọi người phàn nàn về thái độ của ông ấy, sự tôn trọng người khác và số giờ ông ấy bắt mọi người làm việc", một nguồn tin tại UBS cho biết. "Mọi người phàn nàn khi phải làm việc 100 giờ/tuần".

UBS đã bỏ qua Howe khi chọn người đứng đầu bộ phận FIG của mình vào năm 2011, theo nguồn tin. Sau đó, ông chuyển đến đơn vị FIG của Lazard. Vì không đạt chỉ tiêu kinh doanh, Howe đã bị buộc phải rời đi vào năm 2019.

Vài tháng sau, Howe gia nhập BofA với tư cách là đồng giám đốc ngân hàng FIG châu Mỹ. Người gốc Nam Phi này được thăng chức vào năm 2021 để điều hành bộ phận FIG toàn cầu cùng với Will Addas và Georgio Cocini.

Leo Lukenas III và gia đình. Ảnh: LinkedIn.

Theo các nguồn tin thân cận với ngân hàng, Addas, người quan tâm nhiều hơn đến nhân viên cấp dưới, đã nghỉ hưu vào năm ngoái để dành thời gian cho gia đình.

Vào thời điểm đó, FIG đã trở thành "đơn vị khó khăn hơn khi không có ông" dưới quyền Howe, theo lời một nhân viên ngân hàng cấp dưới từng làm việc với ông. Nhiệm vụ đầu tiên của Howe là thực thi lệnh trở lại văn phòng của công ty sau đại dịch, điều mà Addas đã lờ đi.

Nguồn tin gọi Howe là ông chủ khó tính, nhưng cũng cho biết ông, Lukenas và những người khác đã nỗ lực hết mình để thăng tiến bằng cách làm việc nhiều giờ.

Trước khi qua đời, Lukenas đang làm việc để giúp khách hàng của BofA là UMB Financial mua Heartland Financial với giá 2 tỷ USD . Thỏa thuận đã hoàn tất vào ngày 29/4, ba ngày trước khi Lukenas bị cục máu đông gây tử vong.

"Một ngày trước khi anh ấy qua đời, đã có một cuộc gọi nhóm về thỏa thuận với UMB và anh ấy rất hào hứng khi hoàn thành nó", một nhân viên ngân hàng cấp dưới của BofA cho biết.

Mặc dù không có bằng chứng cho thấy làm việc nhiều giờ liên quan đến cái chết của Lukenas, một số thành viên gia đình tin rằng đây có thể là yếu tố góp phần. Một người họ hàng giấu tên nói: "Tôi nghĩ mọi người không nên làm việc nhiều giờ và chịu đựng căng thẳng như vậy".