Show của Bộ Công an chưa lên sóng đã bị giả mạo để lừa phụ huynh

Chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm của Bộ Công an bị giả mạo, lừa phụ huynh đăng ký cho trẻ tham gia.

Chiến Sĩ Quả Cảm là chương trình thuộc bản quyền của Bộ Công an. Ảnh: FBCT.

Ngày 6/11, trang Facebook chính thức của chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm - chương trình thuộc bản quyền của Bộ Công an - đăng tin cảnh báo giả mạo chương trình. Ban tổ chức chương trình cho biết nhiều tổ chức có hành vi lừa đảo bằng cách sử dụng hình ảnh của chương trình của Bộ Công an, Cục Công tác chính trị.

Phần lớn trang được cảnh báo giả mạo đều đặt tên có chữ "nhí", nhằm hướng đến các đối tượng là cha mẹ có con nhỏ.

Trong đó, trang giả mạo Chiến Sĩ Quả Cảm Nhí 2025 giới thiệu đây là "chương trình truyền hình thực tế nhập vai đầu tiên của trẻ em về lực lượng Công an Nhân dân tại Việt Nam, tôn vinh 80 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Còn trang Anh Hùng Nhí - Chiến Sĩ Quả Cảm lại viết trong phần mô tả như sau: "Sân chơi truyền hình thực tế đầu tiên tại Việt Nam dành cho trẻ 4-16 tuổi".

Chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm cảnh báo 2 trang Facebook giả mạo. Ảnh: FBCT.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, từ ngày 30/5 đến nay, trang giả mạo Chiến Sĩ Quả Cảm Nhí đã đăng 9 bài viết, mỗi bài thu hút 200-300 lượt thích và hàng chục lượt bình luận của phụ huynh hỏi về thông tin chương trình. Thậm chí, trang này còn chạy quảng cáo để tăng khả năng tiếp cận đến người dùng Facebook.

Trang này vốn được tạo từ tháng 9/2022 với một cái tên khác. Đến ngày 10/6/2025 - khi chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm bắt đầu tung những trailer đầu tiên - trang này mới đổi tên thành Chiến Sĩ Quả Cảm Nhí 2025.

Đáng chú ý, trong các bài đăng, đối tượng lừa đảo công khai "tuyển sinh toàn quốc" đối với trẻ 4-16 tuổi, đồng thời cho biết trẻ sẽ được huấn luyện "như một chiến binh" thông qua hoạt động "huấn luyện theo mô hình quân đội", "rèn kỹ năng sống còn"... Các nghệ sĩ tham gia chương trình của Bộ Công an như Mono, Ngô Kiến Huy, Quốc Thiên... cũng bị trang giả mạo nêu tên trong bài đăng.

Trang này còn khẳng định các thí sinh tham gia sẽ nhận được học bổng hỗ trợ phát triển trị giá 16 triệu đồng; được xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia; trở thành đại sứ thương hiệu cho các nhãn hàng và nhà tài trợ lớn của chương trình; mở rộng định hướng nếu có mong muốn theo đuổi nghệ thuật...

Đánh vào tâm lý sợ bỏ lỡ của phụ huynh, tổ chức giả mạo còn nhấn mạnh rằng chương trình này giới hạn số lượng người tham gia và "ưu tiên đăng ký sớm để giữ suất tham gia".

Trang Facebook chính thức của chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm khuyến cáo người dùng không chia sẻ thông tin cá nhân với những tài khoản không chính thức. Hiện, tất cả thông tin của chương trình đều được đăng tải trên một trang Facebook và TikTok duy nhất. Email chính thức của chương trình cũng luôn có cấu trúc đuôi đồng bộ là @chiensiquacam.vn.