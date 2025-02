Sinh viên năm 4 bật khóc, khai lý do cầm dao cướp tiền ở cửa hàng FPT

Một sinh viên năm 4 đại học vì ăn chơi rồi nợ nần, bị chủ nợ thúc ép, nên thực hiện kế hoạch cướp tài sản ở cửa hàng FPT tại TP Thủ Đức, TP.HCM.

Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM làm rõ về vụ cướp ở cửa hàng FPT tại số 149 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây vào chiều 22/2 do Trương Hùng Đức thực hiện.

Được biết, Đức năm nay 22 tuổi (quê huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) và là sinh viên năm thứ 4 ngành Xây dựng của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Trương Hùng Đức run rẩy bật khóc khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Đức khai do ăn chơi nên lâm vào cảnh nợ nần, hiện tại còn thiếu nhiều người với tổng số tiền 180 triệu đồng. Bị những chủ nợ thúc ép, Đức nảy sinh và quyết định đi cướp để giải quyết vấn đề của mình.

Cửa hàng FPT - nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Linh An.

Đức chuẩn bị dao, mặc áo khoác, đeo khẩu trang che kín mặt và điều khiển xe gắn máy biển số 78AH-088.94 rảo quanh nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức nhằm tìm mục tiêu gây án. Cuối cùng, Đức nhắm vào cửa hàng FPT ở đường Phạm Văn Đồng vì buổi trưa ở đây thường vắng khách, không có bảo vệ.

Trương Hùng Đức cùng phương tiện gây án. Ảnh: Công an cung cấp.

Gần 13h ngày 22/2, Đức đi vào cửa hàng FPT, bất ngờ rút dao, khống chế những nhân viên đang có mặt và cướp đi lượng lớn tiền mặt tại quầy thu ngân. Sau đó, Đức chạy ra ngoài, lấy xe gắn máy tẩu thoát theo đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu Gò Dưa.

Đức khai sau đó chạy về phòng trọ ở đường số 7, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức. Kiểm đếm số tiền cướp được là hơn 152,8 triệu đồng, Đức mang đi cất giấu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng phối hợp của Công an TP Thủ Đức và Phòng Cảnh sát hình sự truy xét nóng.

Chỉ vài giờ sau khi vụ cướp xảy ra, lực lượng công an bất ngờ ập vào phòng trọ bắt giữ Đức, thu hồi toàn bộ số tiền bị cướp và phương tiện mà đối tượng dùng để gây án.

Khi bị bắt, Đức bật khóc và tỏ ra hối hận.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự bàn giao số tiền bị cướp cho cửa hàng FPT. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong tối 22/2, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao lại toàn bộ số tiền bị cướp cho cửa hàng FPT.