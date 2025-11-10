Sinh viên Việt Nam tiên phong 'trao nhựa vòng đời mới'

|
Ngay tại lễ phát động chương trình năm 2025 diễn ra tại Hà Nội, hàng trăm sinh viên đã chứng minh họ không chỉ là người tham gia, mà còn trở thành nguồn cảm hứng, thể hiện vai trò chủ động, sẵn sàng biến sáng kiến bền vững thành một thói quen tích cực trong cộng đồng.
|
Lễ phát động là cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình năm thứ 3 và là lần đầu tiên chương trình mở rộng quy mô ra thủ đô, song song với việc tiếp tục đẩy mạnh tại TP.HCM.
|
Điều làm nên sức nóng của chương trình chính là năng lượng tích cực và ý thức trách nhiệm của mỗi sinh viên có mặt. Với nhiều bạn, đây là một “cú hích” để cho thấy việc giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường tưởng chừng lớn lao vẫn có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ mỗi ngày. Không dừng lại ở nhận thức, trải nghiệm tương tác trực tiếp với công nghệ, thu gom là yếu tố tạo nên sự hứng khởi cho người tham gia.
|
Các yếu tố thực tiễn như việc đặt máy ở những vị trí “vàng” gần canteen, hàng quán... cũng được xem là mấu chốt để dễ dàng hình thành thói quen phân loại, tái chế rác thải nhựa trong trường học. Vũ Trần Thuỳ Linh, sinh viên Đại học Thuỷ Lợi chia sẻ thông điệp của chương trình đã thúc đẩy ý thức cá nhân mạnh mẽ, giúp bạn nhận ra bản thân có thể đóng góp cho môi trường từ những việc rất nhỏ.
|
Từ ý thức cá nhân, các sinh viên nhanh chóng kết nối thành một lực lượng tiên phong. Những thủ lĩnh như Trường Giang, chủ nhiệm CLB Sinh viên Tình Nguyện của Đại học Giao thông Vận tải, ngay lập tức nhìn thấy cơ hội để tạo ra thay đổi lớn cho môi trường.
|
Hơn cả một sáng kiến môi trường, với nhiều sinh viên Hà Nội, đây còn là một sứ mệnh và niềm tự hào. Phạm Duy Hiếu, sinh viên Đại học Giao thông Vận tải, chia sẻ bản thân ý thức rõ chính sức trẻ và nhiệt huyết của thế hệ mình sẽ là nhân tố quyết định sự thành công của chương trình. “Mình rất tự hào vì lần đầu chương trình đến Hà Nội. Sinh viên với sức trẻ sẽ quyết định sự thành công của chương trình. Mình mong trong tương lai, các ngôi trường sẽ ngày càng ‘xanh - sạch - đẹp’ hơn”, Duy Hiếu chia sẻ.
|
Từ hành động cá nhân đến cam kết của tập thể, từ trải nghiệm công nghệ đến khát vọng về một môi trường giảm thiểu rác thải nhựa, sinh viên Việt Nam, từ TP.HCM đến Hà Nội, đang chứng minh mình chính là lực lượng tiên phong, truyền cảm hứng đến cộng đồng trong việc duy trì thói quen tích cực, bắt đầu bằng những việc nhỏ nhất như thu gom, phân loại và gửi chai đi tái chế.
Trong năm nay, hành trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” sẽ được triển khai trên 6 trường đại học, 8 điểm cộng đồng tại Hà Nội cùng 5 trường đại học, 3 điểm cộng đồng ở TP.HCM. Chương trình vẫn còn tiếp tục được mở rộng thêm nhiều điểm đặt máy và thùng thu gom tại khu dân cư, cộng đồng, giúp người dân dễ dàng tham gia gửi chai đi tái chế. Độc giả có thể truy cập Zalo Mini-App của chương trình để tìm kiếm địa điểm thu gom gần nhất và cập nhật thông tin chi tiết.