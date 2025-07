'Sip & Savor' - thưởng thức đồ uống miễn phí cùng Marriott Bonvoy

Với tinh thần mỗi lần nâng ly là dịp để chúc mừng, Marriott Bonvoy tặng hội viên cơ hội đổi điểm lấy đồ uống yêu thích và tặng một ly miễn phí cho các hội viên mới trên toàn quốc.

Hội viên Marriott Bonvoy có thể sử dụng điểm thưởng để đổi lấy các loại cocktail độc đáo như “Echoes of the River” tại Department of Chemistry, bộ sưu tập cocktail và mocktail tại La Plage, hoặc “Chocolate Marou X Ve De Di Chocolate Negroni” tại The Cloud.

Ngày 15/7, Marriott Bonvoy - chương trình hội viên danh giá thuộc Marriott International - chính thức khởi động chương trình “Sip & Savor” dành cho cho các hội viên thân thiết và hội viên mới, với ưu đãi thức uống miễn phí tại hệ thống nhà hàng và quầy bar danh tiếng trên khắp Việt Nam.

Khách lưu trú, khách địa phương hay du khách quốc tế đều có cơ hội nhận một ly đồ uống miễn phí khi gọi bất kỳ thức uống nào tại các nhà hàng, quầy bar và lounge tham gia chương trình đặc biệt này. Hội viên Marriott Bonvoy có thể dùng điểm thưởng đổi lấy cocktail, mocktail, rượu vang, bia hoặc một loại đồ uống khác và được tặng thêm một ly miễn phí. Hội viên mới chỉ cần đăng ký tham gia trước khi gọi thức uống đầu tiên sẽ được tặng ngay ly thứ hai.

Mỗi lần nâng ly không chỉ để thưởng thức, mà còn để chúc mừng những niềm vui đáng nhớ.

Tại Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection, thực khách sẽ được đắm mình “giữa tầng mây” với thức uống độc đáo “Chocolate Marou X Ve De Di Chocolate Negroni”. Đây là sự kết hợp giữa Ve De Di - dòng gin thủ công của Việt Nam - cùng rượu hương chocolate Marou tạo nên một phiên bản Negroni mới lạ, đậm đà và ngọt ngào hài hòa. Thức uống này có thể được quy đổi với 2.000 điểm Marriott Bonvoy tại The Cloud - một quầy bar trên cao kết hợp cùng quán cà phê chocolate thủ công.

Thực khách tại JW Marriott Hotel Hanoi có thể ghé thăm nhà hàng và quầy bar Kumihimo theo phong cách Nhật Bản hiện đại để khám phá “Mission” - món cocktail sống động kết hợp hài hòa hương vị của Việt Nam và Nhật Bản trong cùng một ly rượu đầy tinh tế với giá 4.000 điểm thưởng. Dưới bàn tay sáng tạo và tài hoa của các chuyên viên pha chế tại Kumihimo, “Mission” là sự hòa quyện giữa Haku, loại vodka gạo nổi tiếng của Nhật, và Cointreau, rượu cam của Pháp, kết hợp cùng cam tươi, siro gạo lứt thủ công và kẹo dẻo. Tất cả tạo nên một thức uống mượt mà, thanh nhã và mang đậm hơi thở của sự bền vững.

Đến với Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa, nhà hàng bên bờ biển La Plage giới thiệu hai lựa chọn hấp dẫn. Với 1.600 điểm, thực khách có thể trải nghiệm ly cocktail “Life of Purity” với sự kết hợp giữa vodka ủ quế và siro vải, mang đến hương vị ngọt ngào, cay nhẹ đầy bí ẩn. Ngoài ra, “Kingspin” (800 điểm) là lựa chọn mocktail trái cây hoàn toàn lý tưởng để xua tan cái nóng trong những ngày hè bên bờ biển.

Ở JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, các “phù thủy pha chế” tại Department of Chemistry Bar sáng tạo nên món cocktail “Emerald Bay” (3.000 điểm) mang đậm tinh thần của “đảo ngọc” Phú Quốc. Công thức kết hợp vodka thượng hạng với rau mùi thơm, blue curacao, quất chua thanh và dứa tươi mọng nước, điểm xuyết chút sả thơm tạo nên một trải nghiệm vị giác đậm chất nhiệt đới và đầy mới lạ.

Chương trình “Sip & Savor” diễn ra từ nay đến hết ngày 30/10. Dù du khách đang lên kế hoạch cho một buổi chiều thư giãn cùng người thương hay buổi tối sôi động bên bạn bè, đây hứa hẹn là cơ hội nâng tầm trải nghiệm ẩm thực cùng Marriott Bonvoy.

Marriott Bonvoy là chương trình du lịch từng đạt nhiều giải thưởng danh giá của Marriott International, kết nối du khách với những con người, điểm đến và đam mê mà họ yêu thích thông qua danh mục khách sạn và trải nghiệm đặc sắc trên toàn cầu. Chương trình sở hữu hơn 30 thương hiệu khách sạn và mạng lưới hơn 10.000 điểm đến, bao gồm bộ sưu tập khách sạn hạng sang lớn nhất thế giới, các khách sạn boutique độc đáo, dịch vụ cho thuê nhà cao cấp và nhiều lựa chọn khác.

Chương trình mang đến trải nghiệm lưu trú đẳng cấp toàn cầu. Với đặc quyền tiếp cận đến các hoạt động giải trí, ẩm thực, thể thao, phiêu lưu, nghệ thuật, văn hóa và nhiều hơn nữa, Marriott Bonvoy mang đến những hành trình truyền cảm hứng, để lại dấu ấn khó quên. Hội viên Marriott Bonvoy có thể đăng ký miễn phí và tận hưởng nhiều đặc quyền hấp dẫn (bao gồm việc tích lũy điểm qua các chuyến đi hoặc hoạt động hàng ngày) như chi tiêu bằng thẻ tín dụng đồng thương hiệu. Các điểm thưởng có thể được quy đổi thành kỳ nghỉ miễn phí, trải nghiệm độc quyền và nhiều quyền lợi khác.