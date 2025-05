Sneaker hở 4 ngón chân giá 14 triệu đồng gây tranh cãi

Tại Việt Nam, Call Me Duy là một trong những tín đồ thời trang đầu tiên hưởng ứng món đồ độc lạ này. Anh thử cả 2 phiên bản màu be và đen của mẫu giày, thực hiện video review và đăng tải lên mạng xã hội. Call Me Duy cũng tự chế giễu bản thân vì chi trả số tiền lớn cho mẫu “giày như không”, cho biết bỏ ra khoảng 14 triệu đồng để sắm item trên. Ảnh: @vuduy2412.