Sở hữu bằng MBA quốc tế sau 12 tháng tại trường đào tạo top 43 châu Á

Thay vì mất 18-24 tháng như nhiều chương trình MBA hiện nay, học viên có thể sở hữu bằng MBA chuẩn Anh Quốc sau 12 tháng tại Việt Nam với BUV.

Ưu điểm này giúp học viên tăng tốc sự nghiệp và sớm nắm bắt cơ hội thăng tiến.

Giá trị kép từ chương trình MBA toàn thời gian tại BUV

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, MBA quốc tế được xem là “tấm hộ chiếu toàn cầu” cho nhiều nhân sự mong muốn mở rộng cơ hội thăng tiến hoặc chuyển hướng sự nghiệp. Thế nhưng, việc du học ở nước ngoài trong 18-24 tháng với chi phí có thể lên đến hàng tỷ đồng, cùng nguy cơ gián đoạn công việc và mạng lưới nghề nghiệp, khiến không ít ứng viên e dè.

Chương trình MBA toàn thời gian tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) mở ra lựa chọn khác biệt. Theo đó, trong vòng 12 tháng, học viên có thể hoàn thành ngay tại Việt Nam. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí, mà quan trọng hơn là duy trì được công việc, mạng lưới nghề nghiệp, đồng thời sớm sở hữu bằng MBA quốc tế để tăng tốc sự nghiệp trong giai đoạn thị trường biến động nhanh chóng.

Chất lượng đào tạo cũng được kiểm chứng và ghi nhận toàn cầu. Học viên MBA tại BUV học tập trong môi trường chuẩn Anh, được giảng dạy bởi 100% giảng viên có bằng cấp quốc tế và giàu kinh nghiệm thực tiễn tại nhiều trường đại học, doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Đặc biệt mới đây, BUV được tổ chức xếp hạng giáo dục uy tín QS vinh danh trong bảng xếp hạng các trường đào tạo MBA tốt nhất thế giới (QS Global MBA Rankings 2026), đưa Việt Nam lần đầu góp mặt trong danh sách này.

Theo đó, BUV được xếp hạng cao nhất Việt Nam, đứng thứ 43 tại châu Á và nằm trong nhóm 251-300 toàn cầu. Đây là minh chứng cho vị thế dẫn đầu của BUV trong đào tạo MBA và khẳng định giá trị quốc tế của tấm bằng mà học viên nhận được.

Việc nhận bằng MBA chuẩn Anh, được công nhận quốc tế trong vòng 12 tháng giúp học viên tăng tốc sự nghiệp.

Bên cạnh đó, người học có cơ hội tham gia lễ tốt nghiệp trực tiếp tại Anh. Vừa tăng tốc sự nghiệp ngay ở trong nước, vừa có cơ hội tiếp cận tri thức và trải nghiệm toàn cầu. Đây là giá trị kép mà không phải chương trình MBA nào cũng có thể mang lại.

Góc nhìn thực tế, kết nối đa dạng

Chương trình MBA toàn thời gian tại BUV được thiết kế theo hướng toàn diện, cung cấp cho học viên cái nhìn 360 độ về quản trị và kinh doanh. Nội dung đào tạo bao quát các trụ cột quan trọng như hoạch định chiến lược, quản lý tài chính, marketing, phát triển con người và kỹ năng lãnh đạo.

Bên cạnh kiến thức nền tảng, học viên được khuyến khích phân tích và phản biện thông qua phương pháp học tập dựa trên vấn đề, với các bài toán thực tế mà doanh nghiệp phải giải quyết.

Học viên MBA tại BUV có cơ hội kết nối chuyên gia đầu ngành.

Điểm nhấn quan trọng khác là cơ hội kết nối đa dạng. Học viên được học hỏi trực tiếp từ lãnh đạo cấp cao và chuyên gia đầu ngành từ hơn 500 doanh nghiệp đối tác, bao gồm nhiều công ty nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Học viên MBA của BUV cũng đến từ đa dạng lĩnh vực, từ tập đoàn đa quốc gia, công ty khởi nghiệp đến tổ chức phi chính phủ. Sự giao thoa này giúp tạo ra những cuộc thảo luận phong phú, mang lại giá trị học tập vượt xa khuôn khổ sách vở.

Đầu tư sinh lời với học bổng gần 150 triệu đồng

Chi phí là một trong những yếu tố khiến nhiều ứng viên MBA cân nhắc. Với chương trình MBA tại BUV, rào cản này được giảm bớt đáng kể nhờ chính sách học phí cạnh tranh và suất học bổng giá trị gần 150 triệu đồng dành cho ứng viên xuất sắc.

Tại BUV, rào cản về chi phí của chương trình MBA được giảm bớt.

Quan trọng hơn, khoản đầu tư này được chứng minh mang lại giá trị lâu dài. Theo báo cáo của Financial Times 2024, thu nhập trung bình của cựu học viên MBA toàn cầu tăng khoảng 55-70% sau 3 năm tốt nghiệp, thể hiện tỷ suất hoàn vốn rõ rệt. Thực tế, nhiều học viên MBA tại BUV được thăng tiến lên vị trí quản lý cấp cao với mức thu nhập hấp dẫn tại các tập đoàn đa quốc gia trong khi học, hoặc sau khi hoàn thành chương trình.

Với lợi thế đó, chương trình MBA toàn thời gian tại BUV được xem là khoản đầu tư sinh lời dài hạn cho sự nghiệp, vừa giúp người học duy trì lợi thế cạnh tranh trong nước, vừa mở ra cánh cửa hội nhập toàn cầu.