BUV vào top 5 cơ sở giáo dục lý tưởng cho sinh viên nước ngoài

Xu hướng du học đảo chiều khi Việt Nam đang nổi lên như một lựa chọn sáng giá của nhiều sinh viên quốc tế.

Trong đó, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) nổi lên như địa chỉ hàng đầu được sinh viên quốc tế tin tưởng bởi chất lượng đào tạo cùng các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện thú vị.

Ghi dấu trên bảng đánh giá quốc tế

Theo đánh giá của EduOpinions, nền tảng trực tuyến uy tín tổng hợp đánh giá từ hàng triệu sinh viên trên toàn cầu, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đứng trong top 5 trường đại học tốt nhất tại Việt Nam dành cho sinh viên quốc tế. BUV cũng là trường quốc tế duy nhất trong bảng xếp hạng, bên cạnh các trường công lập và tư thục trong nước.

Theo đó, BUV được đánh giá không chỉ xuất sắc về chất lượng giảng dạy, nghiên cứu quốc tế mà còn mang đến môi trường thân thiện cho sinh viên ngoại quốc.

“Trường có rất nhiều câu lạc bộ và hoạt động, từ các workshop rèn luyện kỹ năng cho đến những sự kiện giải trí. BUV không chỉ là nơi học tập, mà còn là một cộng đồng sôi động, nơi tôi luôn cảm thấy được hỗ trợ và gắn kết”, EduOpinions trích chia sẻ của một sinh viên Trung Quốc đang theo học chương trình cử nhân tại BUV.

BUV là điểm đến hàng đầu của các sinh viên ngoại quốc tại Việt Nam.

Bảng xếp hạng của EduOpinions dựa trên hàng triệu lượt đánh giá từ sinh viên của hơn 5.000 cơ sở giáo dục tại 130 quốc gia trên thế giới, với tiêu chí về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, đời sống học tập và mức độ thân thiện với sinh viên quốc tế. Các đánh giá được xác thực thông qua hệ thống đăng nhập và kiểm chứng của nền tảng, giúp đảm bảo tính minh bạch và khách quan.

Với gần 1,3 triệu lượt truy cập mỗi năm (trong đó 45% đến từ châu Âu), EduOpinions hiện là một trong những kênh tham khảo quan trọng cho học sinh, phụ huynh khi lựa chọn điểm đến giáo dục quốc tế.

Việc trường đại học ở Việt Nam được đánh giá cao trên một nền tảng uy tín toàn cầu là minh chứng cho xu hướng mới: Thay vì sinh viên Việt Nam tìm đến các nền giáo dục ở châu Âu, Mỹ… nhiều sinh viên quốc tế đang lựa chọn Việt Nam.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có khoảng 22.000 lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Báo cáo “Việt Nam - Hướng tới trở thành điểm đến giáo dục quốc tế mới ở Đông Nam Á: Bài học và dẫn chứng” do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện cùng Hội đồng Anh năm 2024 nhấn mạnh, Việt Nam có tiềm năng trở thành “trung tâm giáo dục quốc tế mới” của Đông Nam Á nhờ chi phí hợp lý, chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế, môi trường an toàn và trải nghiệm văn hóa đa dạng.

Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của các trường quốc tế, như BUV, là minh chứng rõ nét khẳng định sức hút của Việt Nam với sinh viên thế giới.

Cầu nối đưa Việt Nam vào bản đồ giáo dục toàn cầu

Theo đuổi mô hình đào tạo chuẩn Anh Quốc, BUV mang đến cho sinh viên quốc tế một nền giáo dục chất lượng cao với chi phí hợp lý ngay tại Việt Nam.

Với những bạn đam mê học thuật, BUV cung cấp các chương trình toàn thời gian hoặc trao đổi ngắn hạn trong 1-2 kỳ. Là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam được chứng nhận đạt chuẩn QS 5 sao toàn diện, BUV đảm bảo mọi tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và cơ sở vật chất.

BUV cung cấp cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy đạt chuẩn quốc tế.

Nếu yêu thích khám phá văn hóa và môi trường làm việc thực tế, sinh viên quốc tế có thể tham gia chương trình trao đổi văn hóa và trải nghiệm môi trường làm việc. Chương trình tạo cơ hội cho sinh viên hòa mình vào nền kinh tế năng động bậc nhất Đông Nam Á, đồng thời tìm hiểu văn hóa Việt Nam - điểm đến hàng đầu châu Á năm 2024, theo giải thưởng Du lịch thế giới.

Dù lựa chọn chương trình nào tại BUV, sinh viên quốc tế đều nhận được sự hỗ trợ toàn diện, từ thủ tục hành chính, tư vấn học thuật… giúp các bạn có một trải nghiệm đáng nhớ tại Việt Nam.

"Phương pháp giảng dạy của BUV rất thực tế, kết hợp lý thuyết với thực hành giúp khơi gợi tư duy và sáng tạo. Tôi được sử dụng những phần mềm thông dụng trong doanh nghiệp, giúp ích rất nhiều cho công việc sau này của tôi", Fabio Heuser, sinh viên Đại học Bang Baden-Wuerttemberg (Đức) tham gia chuyến trao đổi chương trình “Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo” năm 2025 tại BUV, chia sẻ.

Với Fabian Speck từ Đại học Bang Baden-Wuerttemberg (Đức), cơ sở vật chất hiện đại của BUV là một trong những lý do khiến anh lựa chọn Việt Nam thay vì các nước khác. “Bên cạnh đó, sự thân thiện và cởi mở của đội ngũ giảng viên cùng sinh viên Việt Nam đã giúp chúng tôi hòa nhập và trải nghiệm môi trường học tập một cách trọn vẹn”, Speck chia sẻ thêm.

Sự thân thiện của con người Việt Nam cũng là điều gây ấn tượng với Uchechi Udoka từ Trường Đại học Staffordshire (Anh). “Dù có rào cản ngôn ngữ, tôi không gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp vì mọi người đều rất cởi mở và thật sự muốn kết nối”, Udoka nhấn mạnh.

Sinh viên quốc tế khám phá văn hóa Việt Nam qua những trải nghiệm thực tế và cơ hội giao lưu với người dân địa phương.

Không dừng lại ở trải nghiệm học tập và văn hóa, BUV trở thành bệ phóng giúp nhiều sinh viên quốc tế mở rộng cánh cửa nghề nghiệp tại Việt Nam và toàn cầu. Điển hình như Britney Yuvonne Nguyen trong kỳ thực tập 8 tuần tại Elite Group - đơn vị thiết kế và sản xuất trang sức cao cấp tại Việt Nam. Với những đóng góp nổi bật cho chiến dịch quảng cáo và hoạt động ra mắt sản phẩm mới, Britney đã nhận được lời mời làm việc bán thời gian tại trụ sở công ty ở New York (Mỹ) ngay sau kỳ thực tập tại Việt Nam.

"Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ chỉ được giao những công việc lặt vặt. Nhưng thực tế, tôi được tham gia vào công việc nhiều hơn mình tưởng. Tôi học được rất nhiều kỹ năng, từ giao tiếp đến giải quyết vấn đề, những thứ chắc chắn sẽ rất hữu ích cho con đường sự nghiệp của tôi sau này", Britney chia sẻ.

Sinh viên ngoại quốc trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại Việt Nam.

Giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch BUV, cho biết, với quốc tế hóa là một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển, BUV mong muốn chào đón ngày càng nhiều sinh viên quốc tế trong tương lai.

“Sự kết hợp giữa văn hóa năng động của Việt Nam và nền giáo dục chuẩn Anh mang đến một trải nghiệm khác biệt. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế nội địa cũng mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho sinh viên quốc tế mong muốn xây dựng tương lai tại đây”, giáo sư chia sẻ.

Với những hoạt động liên tục được đa dạng hoá cho sinh viên, BUV khẳng định tầm nhìn trở thành trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến giáo dục hấp dẫn cho sinh viên toàn cầu.

Độc giả tìm hiểu thêm về Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) tại đây.