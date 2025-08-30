Gen Z thể hiện tinh thần yêu nước tại cuộc thi Z Marketer mùa 5

Z Marketer trở thành cầu nối giữa sinh viên và chuyên gia marketing. Cuộc thi mở ra góc nhìn mới, khẳng định sức hút của sân chơi tiên phong do sinh viên BUV tổ chức.

Vừa qua, cuộc thi Z Marketer mùa 5 diễn ra tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) thu hút gần 200 đội thi và 549 thí sinh trên cả nước cùng nhiều khách mời và mentor uy tín trong ngành Marketing.

Chủ đề cuộc thi năm nay là “The Art of Seeing - nghệ thuật của sự thấu hiểu”, lấy cảm hứng từ hình ảnh kính vạn hoa. Cuộc thi khuyến khích các marketer Gen Z quan sát thế giới dưới nhiều lăng kính khác nhau: Từ người tiêu dùng, cảm xúc đến nhu cầu tiềm ẩn trong xã hội biến động, qua đó khẳng định sáng tạo không nằm ở việc làm ra cái mới, mà ở cách nhìn độc đáo về điều quen thuộc.

Tinh thần yêu nước trong từng chiến dịch

Với đề bài xây dựng chiến lược marketing cho bộ sưu tập mới dành cho Gen Z của Canifa S - nhánh của thương hiệu thời trang Canifa lấy cảm hứng từ văn hóa và con người Việt Nam, cả 5 đội đều đề xuất nhiều ý tưởng độc đáo.

Giành giải nhất với chiến dịch “Giữ nếp - giữ lửa”, đội “zét zun kầm kập” gồm 3 sinh viên từ BUV gây ấn tượng với ban giám khảo khi đưa ra lời giải tinh tế và khéo léo cho bài toán thương hiệu, phù hợp tinh thần chủ đề “The Art of Seeing”.

Chiến dịch bắt trúng tâm lý “yêu nước tinh tế” của Gen Z: Không cần hô hào, mà thể hiện lòng yêu nước trong từng lựa chọn nhỏ mỗi ngày. Big Idea “mặc lên mình điều làm nên chúng ta” vừa gợi cảm hứng, vừa gắn chặt sản phẩm thời trang, tránh lối mòn “tôn vinh văn hóa” thường thấy. Hai bộ sưu tập Giữ nếp và Giữ lửa cân bằng giữa hoài niệm và tinh thần trẻ trung, được triển khai bằng kế hoạch truyền thông tích hợp rõ ràng, sáng tạo, kết hợp online lẫn offline.

Đội “zét zun kầm kập” thảo luận trả lời câu hỏi sau khi ban giám khảo nhận xét.

Hai đội về nhì “RNB” và “b4n thuok l4o ơ Ho T4y” cũng được nhận xét có chiến lược giàu cảm hứng, khả năng lan tỏa cộng đồng.

Chiến dịch “Đồng bào - đồng chất” của đội “b4n thuok l4o ơ Ho T4y” thể hiện tư duy chiến lược sắc sảo khi gắn 3 tầng giá trị chất lượng - bản chất - khí chất của Canifa S với tinh thần tự hào dân tộc của Gen Z. Ý tưởng biến góc phố quen thuộc thành “sân khấu văn hóa sống”, giúp thương hiệu trở nên gần gũi hơn.

Trong khi đó, đội “RNB” với chiến dịch “Thêu nét Việt - dệt chất Z” ghi điểm nhờ ý tưởng dung hòa giá trị truyền thống với bản sắc Gen Z, đặc biệt thông qua bộ sưu tập thêu thủ công lấy cảm hứng từ 5 điều Bác Hồ dạy. Kế hoạch truyền thông tích hợp với chuỗi hoạt động từ OOH, workshop cùng nghệ nhân Quất Động đến triển lãm văn hóa giúp tạo dấu ấn về cộng đồng và giáo dục.

Các đội thi thuyết trình về chiến lược marketing sáng tạo.

Z Marketer 2025 còn có sự đồng hành của dàn giám khảo và mentor giàu kinh nghiệm, uy tín trong ngành Marketing như anh Phạm Ngọc Đại Dương - CEO Công ty Cổ phần truyền thông và giải trí Ocean Brothers, chị Nguyễn Bích Ngọc - Brand Manager của Canifa, chị Nguyễn Mai Phương - Global Digital Lead của A WPP Media Brand, cùng nhiều đại diện khác.

Ban giám khảo nhận xét về phần thuyết trình của các đội.

Không chỉ đóng vai trò đánh giá, họ trực tiếp truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và mang đến cho thí sinh trải nghiệm khó quên. Nhiều giám khảo và mentor bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác lâu dài trong tương lai.

Bệ phóng cho thế hệ marketer sáng tạo, bản lĩnh

Z Marketer là cuộc thi marketing tiên phong do sinh viên BUV khởi xướng, nhấn mạnh tính sáng tạo và tính thực tiễn của người trẻ tuổi, nhằm đưa ra giải pháp marketing và thương mại có giá trị để giải quyết vấn đề điển hình trong cuộc sống ở cấp độ doanh nghiệp.

5 đội thi xuất sắc lọt vào chung kết.

Đỗ Ngọc Huyền, thành viên đội về nhất bày tỏ vui mừng tại chung kết: “Mỗi vòng thi là một lần chúng tôi vượt giới hạn, học cách lắng nghe, hợp tác và kiên trì với ý tưởng. Chiến thắng hôm nay là động lực để chúng tôi tiếp tục lan tỏa khát vọng và tinh thần sáng tạo của sinh viên Việt Nam”.

Trong khi đó, chị Tạ Hà Lan, Giám đốc ban Công tác và Phát triển sinh viên BUV, chia sẻ: “Z Marketer mùa 5 tôn vinh những ý tưởng đột phá, khẳng định bản lĩnh và tài năng của sinh viên BUV. Các bạn trẻ không chỉ là nhóm thí sinh xuất sắc tụ hội từ chuyên ngành khác nhau, mà còn là thế hệ ban tổ chức đội ngũ đứng sau toàn bộ dự án, từ khâu ý tưởng, tổ chức, truyền thông và thực thi cho hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi. Thành công của Z Marketer là minh chứng sống động cho giá trị đào tạo toàn diện và tinh thần chủ động BUV hướng đến”.

Kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2019, Z Marketer đã trải qua 4 mùa thi thành công khi chào đón hơn 5.000 thí sinh tham dự với hơn 1.000 ý tưởng, kế hoạch đến từ các trường đại học công lập và quốc tế ở Việt Nam.

Đến với mùa 5, Z Marketer tiếp tục duy trì tính chất cốt lõi về sự sáng tạo, bao quát và uy tín, tạo ra sân chơi cạnh tranh thực tế cho thế hệ trẻ.

Sự tương tác trực tiếp giữa thí sinh và chuyên gia đã giúp Z Marketer vượt khỏi khuôn khổ sân chơi học thuật, trở thành môi trường thực tiễn - nơi sinh viên vừa học hỏi vừa kết nối chuyên gia hàng đầu.

Cuộc thi đang ngày càng khẳng định vị thế là bệ phóng cho ý tưởng sáng tạo gắn liền thực tiễn, đồng thời thể hiện định hướng đào tạo của BUV: Nuôi dưỡng thế hệ sinh viên sáng tạo, hội nhập và đóng góp thiết thực cho doanh nghiệp.