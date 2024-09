Sở hữu đôi tay, bàn chân to nhất thế giới ở tuổi 16

Eric Kilburn Jr. (16 tuổi), sống tại Michigan (Mỹ) vừa thiết lập cùng lúc hai Kỷ lục Guinness Thế giới.

Eric Kilburn Jr. có đôi chân và tay lớn nhất thế giới.

Eric Kilburn Jr. - cầu thủ bóng bầu dục của trường trung học Goodrich ở bang Michigan - sở hữu chiều cao 2,08 m, vừa được ghi nhận là người có bàn tay và bàn chân to nhất trong số những thiếu niên còn sống.

Bàn chân của Eric dài 34 cm, lớn hơn đáng kể so với kích thước trung bình. Bàn tay của nam sinh cũng dài tới 23 cm - lớn hơn nhiều so với mức trung bình 18,8 cm ở những người tầm tuổi, theo New York Post.

"Mọi người ngạc nhiên và thường bắt chuyện với tôi về kích thước bàn tay, bàn chân của tôi. Tôi đã gặp được nhiều người thú vị nhờ đặc điểm cơ thể này", Eric nói.

Kể từ khi học mẫu giáo, Eric đã cao lớn hơn nhiều so với các bạn cùng lớp. Đến lớp 5, nam sinh không thể mua được giày ở cửa hàng vì không có đôi nào vừa. Gia đình Eric cũng gặp áp lực tài chính nếu muốn đặt làm riêng giày cho con trai bởi có thể tốn tới 1.500 USD .

Thay vào đó, Eric đã chọn đi dép Crocs trong 2 năm liên tục, kể cả khi trời có tuyết rơi và khiến chân bị chai, phồng rộp, móng chân mọc ngược gây đau đớn. Chàng trai cũng không thể chơi bóng cùng đồng đội khi bị bong gân do không có giày phù hợp.

Eric được hỗ trợ làm đôi giày vừa vặn với chân mình.

May mắn là khi câu chuyện của Eric được lan truyền trên mạng xã hội, một số thương hiệu giày, như Under Armour và Reebok, cùng sự hỗ trợ của huyền thoại bóng rổ Shaquille O'Neal, đã giúp nam sinh có những đôi giày vừa vặn với chân mình.

Nhận được sự giúp đỡ từ người khác cũng truyền cảm hứng cho Eric tiếp tục lan tỏa sự tích cực thông qua Big Shoe Network - tổ chức phi lợi nhuận do mẹ cậu thành lập, giúp đỡ những cá nhân gặp khó khăn trong việc tìm giày dép, quần áo vừa vặn.

“Tôi muốn giúp đỡ mọi người giống như cách tôi đã được giúp đỡ khi cần”, Eric nói.

Chàng trai 16 tuổi cũng khuyến khích mọi người chấp nhận sự khác biệt của bản thân. Bên cạnh đó, Eric cũng rất vui khi lập được Kỷ lục Guinness Thế giới.

"Tôi vẫn chưa thể tin mình được ghi danh vào Kỷ lục Guinness, tôi chưa bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra. Thật không thể tuyệt vời hơn được nữa", nam sinh nói.