So kè Nissan Almera mới và Toyota Vios

Nissan Almera mới tại Việt Nam lột xác ngoại hình, thêm trang bị, bổ sung phiên bản và giảm giá bán nhưng nhìn chung vẫn ở thế khó nếu so với "cựu vương" Toyota Vios.

Nissan Almera vừa ra mắt phiên bản facelift tại Việt Nam. Xe vẫn nhập khẩu từ Thái Lan, phân phối với 3 phiên bản gồm Almera EL có giá 489 triệu đồng, Almera V có giá 529 triệu đồng và Almera VL có giá 569 triệu đồng.

So với các mẫu xe tiền nhiệm, Nissan Almera bổ sung thêm phiên bản giữa. Giá khởi điểm của Nissan Almera cũng thấp hơn 50 triệu đồng, còn bản cao cấp nhất đã rẻ hơn 26 triệu đồng.

Màn lột xác ngoại hình của cả hai

Ở bản facelift, các kích thước dài x rộng x cao của Nissan Almera lần lượt là 4.495 x 1.740 x 1.455 mm, chiều dài cơ sở đạt mức 2.620 mm còn bán kính quay đầu là 5,2 m.

So với Toyota Vios (4.424 x 1.730 x 1.475 mm), Nissan Almera vẫn trội hơn về chiều dài, chiều rộng nhưng thua kém về chiều cao. Chiều dài cơ sở của Nissan Almera trội hơn đôi chút so với thông số 2.550 mm của Toyota Vios, cung cấp chỗ để chân tương đối rộng rãi cho mẫu sedan cỡ B nhập Thái.

Cả Toyota Vios lẫn Nissan Almera đều có sự thay đổi đáng kể ở đầu xe trong lần nâng cấp gần nhất.

Tổng thể phần đầu xe Nissan Almera 2025 vẫn có tạo hình chữ V nhưng khu vực lưới tản nhiệt mở rộng hơn và tạo thành bởi các thanh ngang màu bạc. Ở Toyota Vios, đợt nâng cấp hồi năm 2023 từng gây ra làn sóng tranh cãi không nhỏ khi sở hữu mặt ca lăng với tạo hình khác biệt hoàn toàn bản tiền nhiệm.

Cụm đèn chiếu sáng trên Toyota Vios được trang bị bóng LED làm tiêu chuẩn. Ở Nissan Almera, chỉ 2 phiên bản V và VL có cụm đèn pha dạng LED, trong khi phiên bản thấp nhất EL trang bị bóng halogen.

Khoang hành lý của Nissan Almera có dung tích tiêu chuẩn 482 lít, vẫn thua kém đôi chút so với khoang hành lý 506 lít trên Toyota Vios. Với một mẫu xe gia đình cỡ B, thông số này có thể đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ôtô của khách Việt.

Nhìn chung, màn "lột xác" của Nissan Almera đang nhận về những phản hồi tích cực hơn so với khi Toyota Vios ra mắt bản nâng cấp hồi năm 2023.

Sau giai đoạn đầu có phần "thờ ơ" với Toyota Vios mới, khách Việt đang chọn mua mẫu sedan cỡ B nhiều hơn, giúp Vios tạm thời đang dẫn trước Hyundai Accent, Honda City về doanh số tính đến hết tháng 11.

Nội thất tương đương

Khoang lái của Nissan Almera 2025 không có sự khác biệt so với bản tiền nhiệm, vẫn gồm đồng hồ digital kết hợp màn hình kích thước 7 inch đặt sau vô lăng 3 chấu.

Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí trung tâm kích thước 8 inch, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Tuy nhiên cách bố trí trên Nissan Almera khiến người cầm lái không dễ quan sát màn hình trung tâm.

Khoang lái Toyota Vios 2023 nhận khá nhiều nâng cấp với màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch đặt nổi có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, lẫy chuyển số sau vô lăng, cổng sạc USB-C cho hàng ghế sau.

Nissan Almera cũng có cổng sạc USB cho hàng ghế sau. Ở bản facelift, mẫu sedan cỡ B nhập khẩu Thái Lan đã có thêm bệ tì tay cho cả 2 hàng ghế. Tương tự, hàng ghế sau của Toyota Vios cũng có bệ tì tay tích hợp khay đựng cốc.

Khoảng không để chân cho hàng ghế này ở Nissan Almera đạt 620 mm, cao hàng đầu phân khúc nhờ khoảng cách 2.620 mm giữa 2 trục bánh xe. Toyota Vios có chiều dài cơ sở 2.550 mm, tuy thua kém nhưng sự khác biệt về mức độ thoải mái giữa 2 mẫu xe nhìn chung không quá chênh lệch.

Toyota Vios chỉ trang bị điều hòa tự động cho phiên bản 1.5G CVT cao cấp nhất, còn tính năng này trên Nissan Almera đã xuất hiện từ phiên bản giữa.

Nâng cấp đáng giá trên phiên bản cao cấp nhất ở cả Toyota Vios lẫn Nissan Almera là gói công nghệ an toàn. Ở Toyota Vios, gói này mang tên Toyota Safety Sense còn trên Nissan Almera, các tính năng an toàn nâng cao trang bị cho xe thuộc gói Nissan Intelligent Mobility.

Một số tính năng đáng chú ý thuộc gói ADAS mà cả Toyota Vios lẫn Nissan Almera đều sở hữu gồm cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn... Nissan Almera có thêm cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha thích ứng và camera toàn cảnh 360 độ.

Nhìn chung, khoang lái của Nissan Almera và Toyota Vios không có quá nhiều sự chênh lệch về trang bị. Khách hàng có thể sẽ đánh giá Toyota Vios nhỉnh hơn nhờ màn hình cảm ứng trung tâm, nhưng Nissan Almera lại "ghi điểm" với khả năng cách âm nhờ sử dụng kính chắn gió chống ồn.

Nissan Almera khác biệt, Toyota Vios nổi trội

Ở bản facelift, Nissan Almera vẫn được trang bị động cơ xăng tăng áp dung tích 1.0L duy nhất trong phân khúc, sản sinh công suất tối đa 99 mã lực, mô-men xoắn cực đại 152 Nm.

Bên dưới nắp ca-pô của Toyota Vios là động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.5L, cung cấp công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm.

Như vậy, công suất động cơ của Toyota Vios là trội hơn, nhưng việc được trang bị động cơ xăng tăng áp giúp mô-men xoắn cực đại của Nissan Almera có phần nhỉnh hơn so với đối thủ đồng hương.

Nissan Almera trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0L duy nhất trong phân khúc.

Nissan Almera mới cũng được bổ sung tính năng Idling Stop, giúp mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 4,5 lít/100 km khi di chuyển ngoài đô thị và 6,4 lít khi vận hành trong đô thị. Các thông số này ở Toyota Vios bản 1.5G CVT tương ứng lần lượt là 4,79 lít/100 km và 7,74 lít/100 km.

Trải nghiệm nhanh cho thấy tính năng Idling Stop vận hành tương đối mượt mà. Sau khi tạm ngắt, Nissan Almera khởi động lại nhanh chóng khi người dùng nhả bàn đạp phanh, xe tiến về phía trước nhẹ nhàng và không gây cảm giác giật cục.

Quá trình trải nghiệm nhanh cũng chưa được thử nghiệm tính chính xác và hiệu quả của các tính năng thuộc gói công nghệ an toàn Nissan Intelligent Mobility. Về khả năng cách âm, Nissan Almera mang đến một khoang lái khá yên tĩnh dù đang phải di chuyển trên đường phố TP.HCM vào giờ cao điểm.

Phiên bản cao cấp nhất của Toyota Vios và Nissan Almera đều được trang bị gói công nghệ an toàn nâng cao.

Dù có khá nhiều thay đổi và nâng cấp, Nissan Almera mới nhìn chung vẫn khó nổi trội nếu so với "cựu vương" Toyota Vios khi xét trong cùng phân khúc sedan cỡ B. Giá bán Nissan Almera mới đã giảm so với bản cũ, nhưng phiên bản VL cao cấp nhất vẫn đắt hơn 24 triệu đồng so với Toyota Vios 1.5G CVT.

Hiện, 3 phiên bản của Toyota Vios có giá bán lần lượt 458 triệu đồng, 488 triệu đồng và 545 triệu đồng. Như vậy, giá khởi điểm của Nissan Almera (489 triệu đồng) vẫn cao hơn giá bán Toyota Vios 1.5E MT, đồng thời bản giữa của Almera cũng đắt hơn so với Toyota Vios 1.5E CVT.

Nissan Việt Nam không công khai doanh số của Almera nói riêng và các dòng xe thương hiệu Nissan nói chung. Dù vậy gần như có thể chắc chắn, lượng tiêu thụ của Nissan Almera không thể sánh bằng sức bán 12.706 xe sau 11 tháng của Toyota Vios, 11.677 xe của Hyundai Accent hay 10.068 xe mà Honda City có được tại Việt Nam trong cùng kỳ.

Trao đổi với Tri thức - Znews, tư vấn bán hàng đại lý Nissan cho hay ở lần facelift này, khách Việt dành nhiều sự quan tâm cho phiên bản VL của Nissan Almera. Tuy nhiên, phiên bản cao nhất của mẫu sedan cỡ B nhập Thái hiện không có sẵn nhiều hàng, do đó phần đông khách Việt phải chờ qua Tết Nguyên đán mới có thể được nhận xe.