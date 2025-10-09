Số tiền phụ huynh bồi thường vụ trẻ chơi ném dép gây tê liệt thang máy

Sau hơn 10 ngày xảy ra sự việc, chiếc thang máy bị hỏng nặng vẫn chưa được khắc phục, theo ban quản lý tòa nhà.

Khoảnh khắc 3 cậu bé chơi ném dép làm vỡ vòi chữa cháy trong chung cư ở Hà Nội Ngày 27/9, 3 cậu bé cấp 1 chơi ném dép tại khu vực sảnh tầng 5, thuộc tòa nhà CT12B khu đô thị Kim Văn Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội). Sự việc khiến nước chảy lênh láng, làm hỏng hệ thống thang máy tại đây.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Hoàng Văn Biển, Trưởng Ban quản trị Chung cư CT12B, KĐT Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội), cho biết kể từ ngày xảy ra sự việc (27/9) đến sáng nay (9/10), đội bảo trì thang máy mới có thể bắt đầu công tác sửa chữa. Bởi nhiều linh kiện phức tạp cần vận chuyển từ nước ngoài.

"Dự kiến hoàn thành vào cuối tuần, đảm bảo đi lại thông thoáng cho cư dân tòa nhà", ông Biển cho hay.

Trong cuộc họp giữa Ban quản trị và Ban quản lý tòa nhà cùng đơn vị sửa chữa thang máy, các bên thống nhất số tiền cần để khắc phục sự cố rơi vào khoảng 50 triệu đồng. Phụ huynh 3 trẻ em gây tai nạn đồng ý san sẻ tiền bồi thường và "đã chi", Trưởng Ban quản trị Chung cư CT12B cho biết thêm.

Trước đó, đoạn clip được tài khoản V.D (được cho là cư dân tại chung cư) đăng tải ngày 28/9 cho thấy ba trẻ em đứng phía cuối hành lang tầng 5 cùng chơi trò chơi ném dép. Sau đó, một trong ba quăng dép trúng vào van chữa cháy được gắn trên tường. Hệ thống nước tự động được kích hoạt, và chảy lênh láng mặt sàn trong nhiều giờ liền.

Sự cố khiến hệ thống 4 thang máy bị hư hỏng nặng, nước chảy ròng ròng bên trong thang. Trong đó, tòa nhà đã khắc phục được 2 thang, hai thang máy bị hỏng gồm 1 thang hàng (PL07) và 1 thang (PL05) vẫn cần thời gian sửa chữa.

Thời điểm đó, sự việc châm ngòi thảo luận về ý thức bảo vệ sản tài sản công cộng, cũng như trách nhiệm giám sát, giáo dục trẻ em khi tương tác với không gian chung.