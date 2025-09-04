Startup Việt làm chủ công nghệ xe tự hành nhờ 'bệ đỡ' VinFast

Dự án làm chủ công nghệ xe tự hành của Phenikaa-X với VF 8 là minh chứng cho vị thế dẫn dắt và tạo động lực của những doanh nghiệp đi đầu như VinFast.

Từ cột mốc này, các doanh nghiệp Việt có thể hướng tới mục tiêu cùng nâng cao năng lực của chính mình, sẵn sàng đưa công nghệ tự hành của Việt Nam vươn ra thế giới.

Công nghệ tự lái cấp độ 4 “make in Vietnam”

Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) thu hút lượng khách tham quan kỷ lục lên tới gần 4 triệu người chỉ sau 6 ngày. Trong đó, các thành tựu về khoa học - công nghệ được đặc biệt quan tâm. Nổi bật là không gian của Vingroup, VinFast với chiếc xe Lạc Hồng 900 LX, bao gồm cả phiên bản chống đạn, dàn ôtô điện thông minh nổi tiếng, robot hình người…

Ngoài ra, một chiếc VF 8 ở khu vực sân Đông cũng gây chú ý với nhiều du khách bởi ngoại hình khác lạ. Chiếc xe được gắn nhiều thiết bị công nghệ trên nóc, đầu, đuôi và 2 bên thân xe. Nội thất xe được lắp đặt thêm một màn hình cỡ lớn bên dưới màn hình trung tâm. Phía cốp xe có thêm nhiều máy móc hiện đại.

15 camera quan sát, 12 cảm biến LiDAR và radar được lắp đặt trên chiếc xe này.

Đây là chiếc xe đang được thử nghiệm các công nghệ tự hành phát triển bởi Phenikaa-X, một startup Việt Nam. Chia sẻ về chiếc xe độc đáo, anh Phạm Hoàng Sơn, phụ trách dự án tại Phenikaa-X, cho biết: “Chiếc VinFast VF 8 này được lắp đặt 15 camera quan sát, 12 cảm biến LiDAR và radar. Nhờ đó, hệ thống điện tử có thể nhận diện toàn bộ hình ảnh, vật cản 360 độ xung quanh xe trong một bán kính lên tới 250 m với độ chính xác đến hàng cm”.

Theo anh Sơn, chiếc VF 8 màu đỏ này là phần tiếp theo của dự án xe tự hành được anh cùng các cộng sự phát triển. Điểm đặc biệt của dự án này là lần đầu tiên các kỹ sư người Việt tự phát triển và làm chủ được công nghệ lái tự hành cấp độ 4. Ở cấp độ này, xe có thể tự lái hoàn toàn trong rất nhiều tình huống, tài xế không cần can thiệp vào vô-lăng, chân ga, chân phanh, điều khiển đèn. Đây là cấp độ không nhiều hãng xe trên thế giới đạt được.

Chiếc xe được tích hợp công nghệ tự lái cấp độ 4 - cấp độ không nhiều hãng xe trên thế giới đạt được.

Anh Sơn cho biết các kỹ sư đã cung cấp cho xe một bản đồ số với đầy đủ thông tin kèm các quy định về luật giao thông hiện hành. Từ đó, dưới sự giám sát cẩn thận và liên tục của các kỹ sư, chiếc xe được thử nghiệm trên điều kiện giao thông thực tế.

Với những dữ liệu đã tiếp nhận cùng dữ liệu thu thập điều kiện giao thông thực tế, chiếc xe có thể tự kiểm soát tốc độ, dừng đỗ, bật đèn, đánh lái… mà vẫn đảm bảo an toàn cũng như tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Doanh nghiệp Việt chung tay đưa công nghệ Việt tiến xa hơn

Đại diện Phenikaa-X cũng cho biết trước đó, đội ngũ của anh đã thử nghiệm công nghệ trên một chiếc xe thương hiệu Hàn Quốc, nhưng đã chuyển sang VinFast VF 8 từ cuối năm 2024. Lý do là nhóm nhận được sự hỗ trợ đặc biệt của VinFast để có nền tảng nghiên cứu tốt hơn rất nhiều.

Cụ thể, hãng xe Việt đã cung cấp cho Phenikaa-X chiếc VF 8 hoàn toàn mới, đồng thời hỗ trợ tích hợp hệ thống tự hành của Phenikaa-X lên xe, đảm bảo sự tương thích, tạo nền tảng cho các kỹ sư tiếp tục phát triển công nghệ trên xe thực tế. Đây là sự hỗ trợ không dễ có với một startup công nghệ Việt khi được làm việc trực tiếp với một hãng xe OEM và được tích hợp công nghệ đang phát triển lên một mẫu xe thành phẩm.

Các thử nghiệm đang được thực hiện tại Ocean City.

Hiện nay, nhờ sự hỗ trợ của Vingroup, các thử nghiệm đang được thực hiện trong điều kiện giao thông thực tế tại Ocean City.

Nói về chiếc xe được trưng bày tại triển lãm, anh Sơn cho biết trên thực tế, nếu chỉ để đi tự hành, chiếc xe chỉ cần 5 cảm biến LiDAR cùng 7 camera quan sát. Tuy nhiên, chiếc xe được lắp đặt nhiều hơn thế để có thể tiến hành thu thập nhiều dữ liệu trên đường. Đây là bước đệm để dự án tiến đến giai đoạn tiếp theo, phát triển xe tự hành dựa trên trí tuệ nhân tạo AI trong tương lai.

Theo anh Lê Anh Sơn, thị trường xe tự hành toàn cầu được dự báo tăng trưởng từ 1.500 tỷ USD năm 2022 lên tới 13.600 tỷ USD vào năm 2030, là một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược mà các cường quốc như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc đều đang tập trung. Đây là cơ hội lớn nhưng cũng đòi hỏi nguồn lực đầu tư khổng lồ về thời gian, cơ sở vật chất, nhân lực và tài chính.

Bởi vậy, anh đánh giá sự hợp tác giữa những nhà sản xuất lớn như VinFast với các doanh nghiệp công nghệ sáng tạo như Phenikaa-X có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. “Chúng tôi tin rằng với vai trò dẫn dắt và hệ sinh thái về phương tiện, VinFast không chỉ là đối tác công nghiệp mà còn là bệ phóng để các công nghệ ‘make in Vietnam’, trong đó có công nghệ tự hành Phenikaa-X đang phát triển, vươn ra thế giới”, anh Sơn khẳng định.

Có mặt tại triển lãm này, ông Nguyễn Hoàng Long, đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ ở Hà Nội, chia sẻ sự vui mừng khi chứng kiến sự hợp tác giữa một doanh nghiệp đầu chuỗi cung ứng như VinFast và một công ty công nghệ đầy tiềm năng để cùng phát triển.

“VinFast đã chứng minh được năng lực qua dải sản phẩm ôtô điện thông minh bán chạy nhất thị trường. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn là VinFast đã cho thấy vai trò dẫn dắt và tạo động lực của mình trong ngành. Việc họ chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp startup sẽ tạo điều kiện cho sản phẩm công nghệ - công nghiệp Việt tiến nhanh, tiến xa hơn nữa trên bản đồ thế giới. Đây là điều đáng quý mà không phải doanh nghiệp nào cũng làm được”, ông Long nhận định.