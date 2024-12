Sưởi ấm cho vợ mới sinh, chồng vô tình khiến cả nhà ngộ độc

Bốn người trong cùng một gia đình nhập viện với biểu hiện khó thở, ý thức lơ mơ, nôn mửa. Nguyên nhân được xác định là do ngộ độc khí CO.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi ngộ độc khí CO. Ảnh: Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà.

Trước đó, do trời rét nên người chồng đã đốt than hoa bỏ vào nồi đất rồi đặt trong phòng ngủ kín, rộng 15 mét vuông để sưởi ấm. Sáng hôm sau, hai vợ chồng cùng con gái 6 tuổi có dấu hiệu đau đầu, khó thở. Bé sơ sinh liên tục khóc.

Cả gia đình đã được người thân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Ngay khi tiếp nhận, các bệnh nhân được chuyển vào khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc để điều trị, thở oxy dòng cao. Hiện tại, cả 4 bệnh nhân đều tỉnh táo và được theo dõi sát.

Những ngày cuối năm, nhiệt độ xuống thấp khiến người dân có thói quen đốt than sưởi ấm. Tuy nhiên, việc làm này lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nghiêm trọng nhất là dẫn đến tử vong do ngạt khí CO.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Hữu Thạch, Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, việc đốt than trong phòng kín, không gian chật hẹp sẽ khiếm thâm hụt khí oxy, sản sinh ra khí CO (Cacbon Monoxide) gây ngộ độc.

Khí CO không màu, không mùi, không vị nên rất khó nhận biết, đặc biệt khi đang ngủ. Quá trình nhiễm độc diễn ra nhanh chóng, khiến nạn nhân khó nhận ra những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Đến khi cảm thấy choáng váng hoặc mệt mỏi, người nhiễm độc thường đã rơi vào trạng thái nguy hiểm, mất khả năng nhận thức và không thể tự ứng phó kịp thời.

Ngộ độc khí CO có thể gây tổn thương não nghiêm trọng, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Để giữ ấm an toàn trong mùa lạnh, thay vì sử dụng than, củi trong phòng kín, người dân nên lựa chọn các biện pháp an toàn hơn như che chắn phòng kín gió, mặc quần áo ấm hoặc sử dụng đèn sưởi.

Nếu phát hiện người có dấu hiệu ngạt khí, cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí để bổ sung oxy, đồng thời gọi cấp cứu hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời