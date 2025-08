SUV cỡ B tại Việt Nam, bao nhiêu xe được 5 sao NCAP?

Khi các độ an toàn trở thành thước đo giá trị của nhiều mẫu xe, những ngôi sao NCAP sẽ giúp gia tăng sức cạnh tranh trước đối thủ.

Phân khúc SUV hạng B luôn là điểm đến chiến lược của nhiều thương hiệu khi muốn gia nhập thị trường Việt Nam. Vì vậy các mẫu xe tại phân khúc này cũng thường được đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo về cả thiết kế, giá bán và độ an toàn để tăng sức cạnh tranh.

Nhiều cái tên trong số đó đã được đánh giá 5 sao từ các kỳ kiểm tra chất lượng an toàn như Asean NCAP hay Euro NCAP.

Toyota Yaris Cross

Mẫu SUV cỡ B của Toyota vừa trải qua bài thử nghiệm với phiên bản lắp ráp ở Indonesia và đạt chứng nhận 5 sao Asean NCAP. Những chiếc Yaris Cross tại Việt Nam cũng được nhập khẩu từ Indonesia.

Kết quả sau 4 bài kiểm tra gồm bảo vệ người lớn ngồi trong xe (va chạm trực diện, va chạm bên hông, va chạm cột, hỗ trợ an toàn), hỗ trợ trẻ em ngồi trên xe, công nghệ an toàn phụ trợ và bảo vệ an toàn xe máy khi ôtô va chạm.

Mẫu xe Yaris Cross đạt 5 sao NCAP là bản lắp ráp tại Indonesia. Ảnh: TMV.

Cụ thể hơn, Yaris Cross đạt 29,28/32 điểm ở hạng mục bảo vệ người lớn (AOP), 44,17/51 điểm ở hạng mục bảo vệ trẻ em (COP), 17,74/21 điểm ở hạng mục hỗ trợ an toàn và 9,76/16 điểm ở hạng mục an toàn xe máy; tổng điểm là 83,02%. Chiếc xe đang được thử nghiệm theo giao thức đánh giá 2021-2025, năm cuối cùng trước khi các quy định mới có hiệu lực vào năm sau.

Toyota Yaris Cross xuất hiện ở Việt Nam từ tháng 9/2023, trở thành một trong số những mẫu SUV cỡ B bán chạy nhất thị trường Việt. Tính đến nửa đầu năm 2025, Toyota đã bán được tổng 5.432 xe. Yaris Cross có giá bán dao động 650-765 triệu đồng cho 2 phiên bản.

Yaris Cross là mẫu SUV cỡ B sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất trên thị trường, cũng đóng góp vào cột mốc một triệu ôtô Toyota lăn bánh tại Việt Nam vào tháng 7 vừa qua.

Hyundai Creta

Năm 2022, Hyundai Creta 2023 bản lắp ráp tại Indonesia ghi nhận kết quả 5 sao Asean NCAP. Mẫu xe vượt qua bài kiểm tra sở hữu gói trang bị an toàn chủ động giống với bản Premium của Hyundai Creta tại thị trường Việt.

Trước đó với mẫu xe tiêu chuẩn được sản xuất ở Ấn Độ, Creta chỉ vượt bài kiểm tra với 3 sao từ Global NCAP. Phiên bản này không được trang bị đủ các công nghệ an toàn như ESC hay BSD, RCCA như bản cao đang được bán tại Việt Nam.

Tại Indonesia, Hyundai Creta đạt 5 sao NCAP. Ảnh: Motor1.

Tại Việt Nam, Creta sở hữu 4 phiên bản với giá dao động 599 đến 715 triệu đồng. Tính đến hết 6, Hyundai Thành Công bán được 3.163 chiếc Creta.

Mitsubishi Xforce

Năm 2024, Mitsubishi Xforce ghi nhận chất lượng 5 sao theo chuẩn Asean NCAP với bản Exceed được sản xuất tại Indonesia.

Mẫu xe này giống với chiếc Xforce đang được bán tại thị trường Việt Nam với trang bị gồm 4 túi khí, ABS, ESC, cảnh báo dây an toàn cho cả ghế trước/sau và công nghệ bảo vệ người đi bộ.

Mitsubishi Xforce chạy xăng và cả bản hybrid đều được ghi nhận 5 sao từ Asean NCAP. Ảnh: Đan Thanh.

Tại Việt Nam, Xforce là mẫu SUV cỡ B bán chạy thứ nhì thị trường với doanh số lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 4.575 chiếc. Xe có giá dao động 599-705 triệu đồng tùy phiên bản.

Peugeot 2008

2008 là mẫu SUV cỡ B nhưng được định vị ở phân khúc cao cấp. Khác với những mẫu xe nêu trên, SUV châu Âu đạt 5 sao Euro NCAP ở bản Allure và GT-Line nhờ có thêm gói Safety Pack với các hệ thống nhận diện xe, người qua đường, cảnh báo làn đường, điểm mù... Hai bản tiêu chuẩn là Active và Active Premium nhận được 4 sao NCAP.

Chứng nhận 5 sao Euro NCAP của Peugeot 2008 được cấp theo tiêu chuẩn của thị trường châu Âu. Ảnh: Peugeot.

Tuy nhiên vào năm 2025, chiếc 2008 bản tiêu chuẩn tại Mỹ lại chỉ nhận được một sao NCAP theo chuẩn của Latin NCAP. Theo báo cáo, mẫu xe có kích thước, cấu trúc kém ổn định khi xảy ra va chạm, các trang bị ADAS tiêu chuẩn cũng không đáp ứng yêu cầu của tổ chức đánh giá.

Hiện tại, Peugeot 2008 được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản Active và GT-Line, đều lắp ráp nội địa. Giá của mẫu SUV này dao động 829-899 triệu đồng.

Geely Coolray và Omoda C5

Hai đại diện từ Trung Quốc đều ghi nhận 5 sao NCAP từ Asean NCAP năm 2024.

Phiên bản Coolray được thử nghiệm là chiếc Proton X50 tại Malaysia và Thái Lan với tổng kết quả cao đến 84,26/100 điểm an toàn.

Cả 2 mẫu SUV cỡ B từ Trung Quốc đều đạt điểm số cao trong bài kiểm tra an toàn từ Asean NCAP. Ảnh: Đan Thanh, Vĩnh Phúc.

Trong khi đó, chiếc C5 ghi nhận tổng điểm đến 88,64/100, trở thành mẫu SUV cỡ B nổi bật trong khu vực Đông Nam Á về tiêu chuẩn an toàn. Ngoài ra, Omoda C5 cũng đạt tiêu chuẩn 5 sao từ Euro NCAP và ANCAP, 2 chứng nhận dành cho thị trường Australia/New Zealand và châu Âu.

Tại Việt Nam, Geely Coolray được bán với 3 phiên bản, giá dao động 538-628 triệu đồng. Omoda C5 với số lượng phiên bản tương tự, giá dao động 539-669 triệu đồng.