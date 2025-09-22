SUV của Maybach nói không với lưới tản nhiệt phát sáng

Bản nâng cấp của Mercedes-Maybach GLS 600 sẽ không có lưới tản nhiệt phát sáng như GLC thuần điện hay C-Class chuẩn bị ra mắt.

Theo Carscoops, Mercedes đang trang bị lưới tản nhiệt phát sáng cho nhiều sản phẩm của mình, chẳng hạn GLC thuần điện vừa ra mắt hay C-Class trong tương lai. Tuy nhiên, không phải tất cả mẫu xe của nhà sản xuất ôtô Đức đều sử dụng kiểu thiết kế này.

Trước đó, loạt hình ảnh do Carscoops ghi lại cho thấy một mẫu xe dường như là Mercedes-Maybach GLS 580 vẫn sử dụng lưới tản nhiệt kiểu truyền thống. Mẫu xe này dự kiến trình làng cuối năm nay hoặc đầu năm 2026.

Lưới tản nhiệt trên chiếc GLS 580 này cấu thành từ các thanh ngang, tạo cảm giác cổ điển và sang trọng hơn so với kiểu thanh crom dày ở GLS 450 và GLS 580 hiện tại.

Theo Carscoops, những chiếc Maybach GLS 600 luôn sở hữu kiểu thiết kế lưới tản nhiệt đặc biệt và sẽ không thay đổi trên bản nâng cấp sắp tới. Loạt hình ảnh mới nhất cho thấy GLS 600 bản nâng cấp sẽ có các thanh lưới tản nhiệt đặt dọc, được mạ crom khi chính thức ra mắt.

Lưới tản nhiệt mới mang hình dáng bo tròn kiểu "trái tim", cạnh dưới đã ngắn hơn trước khá nhiều. Kiểu thiết kế này tương tự lưới tản nhiệt trên GLS 580 mà Carscoops từng ghi nhận hồi tháng 6.

Một trong những dấu hiệu nhận biết đây là GLS 600 bản nâng cấp chính là hệ thống chiếu sáng với đèn LED ban ngày tạo hình ngôi sao phía trước, đèn LED phía sau nhiều khả năng tương tự GLC thuần điện.

Các hình ảnh chụp lén trước đây cho thấy Mercedes-Maybach GLS mới sẽ có màn hình kỹ thuật số trải rộng hết táp-lô.

Dưới nắp ca-pô, Mercedes-Maybach GLS mới cũng có thể trang bị động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.0L, sản sinh công suất 542 mã lực.

Theo Carscoops, Mercedes-Maybach GLS 600 mới chắc chắn sẽ có giá bán mới, cao hơn mức 180.000 USD hiện tại.