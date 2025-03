SUV giá rẻ Trung Quốc khơi mào cuộc chiến mới ở Việt Nam

Sự hiện diện của Omoda C5 Luxury hay màn chào sân của Geely Coolray đang khơi mào cuộc chiến giá mới tại thị trường xe Việt.

Geely Coolray vừa công bố giá bán chính thức tại Việt Nam, khởi điểm 538 triệu đồng và cao nhất 628 triệu đồng cho tổng cộng 3 phiên bản.

Gần như cùng lúc, Omoda C5 được bổ sung phiên bản Luxury, thay đổi kiểu loại động cơ, cắt trang bị và giá bán cũng rẻ hơn, dự kiến ở mức 539 triệu đồng.

Khơi mào cuộc chiến giá rẻ

Với giá ưu đãi dưới 500 triệu đồng cho 555 khách hàng đầu tiên, Omoda C5 Luxury trở thành lựa chọn SUV cỡ B rẻ nhất thị trường, thậm chí ngang ngửa hoặc rẻ hơn các mẫu SUV cỡ A như Hyundai Venue (499-539 triệu đồng), Toyota Raize (498 triệu đồng, sẽ tăng lên 510 triệu đồng từ tháng sau) hay Kia Sonet với giá 539-624 triệu đồng.

Ngay cả khi không có chương trình ưu đãi giới hạn, Omoda C5 Luxury (539 triệu đồng) và Geely Coolray (từ 538 triệu đồng) vẫn là những mẫu SUV cỡ B rẻ nhất thị trường Việt.

Loạt SUV đô thị của thương hiệu Trung Quốc đổ bộ Việt Nam với giá bán cạnh tranh. Ảnh: Phúc Hậu.

Trước đó, Omoda C5 trình làng lần đầu với 2 phiên bản kèm giá khởi điểm 589 triệu đồng cũng đã là lựa chọn rẻ hàng đầu phân khúc, bên cạnh Mazda CX-3 (từ 522 triệu đồng) và MG ZS (từ 518 triệu đồng).

Giá bán của Omoda C5 dễ tiếp cận hơn các đối thủ Hàn Quốc, Nhật Bản cùng phân khúc như Mitsubishi Xforce (từ 599 triệu đồng), Toyota Yaris Cross (từ 650 triệu đồng), Hyundai Creta (từ 599 triệu đồng), Kia Seltos (từ 599 triệu đồng) và thậm chí cả một "tân binh" đồng hương khác là Haval Jolion với giá khởi điểm 669 triệu đồng.

Để có được giá bán 539 triệu đồng thuộc nhóm dễ tiếp cận nhất phân khúc, Omoda C5 Luxury sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.5L thay vì động cơ Turbo 1.5L như các phiên bản cao hơn.

Đèn pha chuyển về dạng halogen projector, mâm xe giảm kích thước về 17 inch, chất liệu bọc ghế là da pha nỉ, cần số dạng thẳng hàng còn camera phía đầu xe cũng bị lược bỏ.

Omoda C5 Luxury thay đổi khá nhiều ở trang bị để có được giá bán rẻ hàng đầu phân khúc SUV cỡ B. Ảnh: Phúc Hậu.

Với Geely Coolray, giá bán 538-628 triệu đồng có được nhờ mang về mẫu xe đời cũ, thay vì thế hệ mới vừa ra mắt khách hàng Malaysia trong năm vừa rồi.

Tương tự Omoda C5 Luxury, phiên bản rẻ nhất của Geely Coolray sử dụng mâm xe 17 inch, đèn pha không có tự động bật/tắt, ghế ngồi bọc nỉ, điều hòa chỉnh cơ, đồng thời giảm số lượng cảm biến và túi khí.

Trước đây, MG từng thành công với chiến lược "giảm trang bị, hạ giá xe" ở New MG5. Sedan cỡ C của MG mang tên New MG5, nhưng thực chất không phải là mẫu xe thế hệ mới.

Ngoại hình có phần lỗi thời, trang bị không nổi bật và đi kèm duy nhất tùy chọn hộp số sàn, nhưng giá bán 399 triệu đồng vẫn giúp New MG5 đang là một trong những mẫu xe Trung Quốc thành công bậc nhất tại Việt Nam.

Hướng đi quan trọng cho các hãng xe Trung Quốc

Ở giai đoạn đầu của làn sóng ôtô Trung Quốc mới nhất, không ít mẫu xe chào sân khách Việt với giá bán cao hơn khá nhiều so với đối thủ đồng hạng.

Chẳng hạn, Haval H6 từng có giá 1,096 tỷ đồng ở thời điểm đầu ra mắt. Xe sở hữu động cơ HEV với trang bị hiện đại và chất lượng hoàn thiện khá ổn, nhưng giá bán gần 1,1 tỷ đồng vẫn được đánh giá là rào cản không nhỏ khiến Haval H6 khó cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ C ở Việt Nam.

Haval H6 là trường hợp ôtô Trung Quốc chưa đạt được thành công tại Việt Nam do sở hữu giá bán thiếu tính cạnh tranh. Ảnh: Phúc Hậu.

Hay như trường hợp gần đây của MG4 EV, ra mắt vào tháng 6/2024, được định vị trong phân khúc SUV cỡ B chạy điện kèm giá bán 828-948 triệu đồng. Mức giá này được cho là không quá hấp dẫn, khiến MG4 EV chưa thể thuyết phục khách Việt xuống tiền.

Loạt xe "chào sân" của Lynk & Co đều có giá hàng tỷ đồng, khiến thương hiệu thuộc tập đoàn Geely không có được giai đoạn đầu thật sự thành công tại Việt Nam. Chỉ đến khi Lynk & Co 06 ra mắt với giá 729 triệu đồng, mẫu SUV cỡ B mới giúp thương hiệu Trung Quốc này thu hút sự chú ý của khách Việt.

Nhìn chung, khách Việt sẽ chưa thể chấp nhận chi một khoản tiền lớn để sở hữu ôtô thương hiệu Trung Quốc, bất chấp chất lượng xe đã liên tục được cải thiện theo thời gian.

Dường như "học hỏi" từ các trường hợp thành công và chưa thành công trong quá khứ, loạt hãng xe Trung Quốc ra mắt gần đây đã tỏ ra thận trọng hơn, dành nhiều thời gian tổ chức các buổi lái thử, thăm dò ý kiến khách hàng để định ra giá bán phù hợp.

Ôtô Trung Quốc chưa thể thuyết phục khách Việt xuống tiền chỉ bằng chất lượng sản phẩm. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Với Omoda C5 và Geely Coolray, chiến lược mới của các hãng xe Trung Quốc đã khá rõ ràng: Cung cấp sản phẩm chất lượng với đa dạng phiên bản, trong đó bản tiêu chuẩn sở hữu giá bán có thể cạnh tranh được với những dòng xe Hàn, Nhật cùng phân khúc.

Thông qua cách tiếp cận này với mục tiêu trước mắt là "bán được xe", cộng thêm các nỗ lực triển khai ưu đãi, hậu mãi cũng như mở rộng đại lý, showroom và xưởng dịch vụ, khách Việt sẽ dần dà quen thuộc với sự hiện diện của ôtô Trung Quốc tại Việt Nam.

Bản thân MG - một trong những hãng xe Trung Quốc có thể xem là khá thành công tại Việt Nam - cũng từng trải qua giai đoạn "thử thách" tương tự.

Năm 2020, MG quay trở lại Việt Nam sau màn "chào sân" không mấy thành công cách đó 8 năm.

Ở các năm tiếp theo, danh mục sản phẩm MG từng phải thay đổi liên tục, giá bán cũng được điều chỉnh nhiều lần trước khi dần tiến đến độ hoàn chỉnh như hiện tại. Trong đó, New MG5 đóng vai trò như "át chủ bài" của hãng xe thuộc tập đoàn SAIC nhờ giá bán rẻ ngang xe cỡ A cho một mẫu sedan cỡ C.

New MG5 là một mẫu xe Trung Quốc thành công nhờ sở hữu giá bán cạnh tranh. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Sự thành công của MG, hay tâm lý đón nhận có phần tích cực mà khách hàng trong nước dành cho giá bán chào sân của ôtô thương hiệu Omoda và Geely, cho thấy các hãng xe Trung Quốc rất nên và cần thiết phải có được chiến lược kinh doanh phù hợp khi đặt chân vào Việt Nam, trong đó giá xe là nhân tố quan trọng.

Nếu sản phẩm có chất lượng tốt, chỉ cần hãng xe kiên trì theo đuổi chiến lược kinh doanh phù hợp, duy trì đều đặn các chương trình khuyến mại và cải thiện dịch vụ hậu mãi, ôtô Trung Quốc có cơ hội tại Việt Nam trong khoảng 1-2 năm tiếp theo. Vào lúc này, khách Việt có thể đã bắt đầu quen dần với sự hiện diện của các thương hiệu đến từ ngành công nghiệp ôtô xứ tỷ dân.

Còn ngược lại, việc trình làng khách Việt với ít mẫu xe, không nhiều phiên bản kèm giá bán khó tiếp cận, cơ hội cạnh tranh sẽ ngày càng thu hẹp dành cho các hãng xe Trung Quốc.

Bởi lẽ, nhóm xe này sẽ không dễ cạnh tranh chỉ bằng chất lượng ở tại thị trường mà khách Việt vẫn dành sự ưu ái nhất định cho ôtô Hàn, Mỹ, Nhật hay gần đây là ôtô điện của thương hiệu nội địa.