Suýt cháy nhà vì mèo bật lò nướng lúc nửa đêm

Vô tình kích hoạt lò nướng lúc nửa đêm, chú mèo ở bang Michigan, Mỹ, suýt gây họa cho chủ nhân.

Khoảng 2h30 sáng 1/10, sở cứu hỏa thị trấn Almira (bang Michigan, Mỹ) nhận được cuộc gọi báo tin về một vụ cháy nhà dân trên đường Burnt Mill. Nguyên nhân được xác định là con mèo trong gia đình vô tình bật chế độ tự làm sạch lò nướng trong khi chủ nhà đang ngủ, gây hỏa hoạn.

May mắn là ngọn lửa chỉ bùng phát trong lò và các thành viên gia đình bị đánh thức khi nghe tiếng chuông báo động phát hiện khói, theo The New York Post.

Gia đình cũng có sẵn bình chữa cháy trong nhà, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trước khi đám cháy lan rộng.

"Xin dành lời khen ngợi chủ nhà vì đã lắp đặt máy báo khói và bình chữa cháy", sở cứu hỏa viết trong bài đăng trên Facebook.

Chiếc lò nướng bị chú mèo vô tình kích hoạt gây cháy.

Brian Adams, chủ căn nhà, cũng đăng tải về sự cố trên trang cá nhân kèm bức ảnh chụp căn bếp bị cháy xém, khoanh tròn hai nút trên lò nướng mà chú mèo dường như dẫm phải, kích hoạt chế độ tự làm sạch.

“Đây chắc chắn là một thiết kế tệ!”, Adams viết, cho biết thêm đáng lẽ sự cố không nghiêm trọng đến vậy nếu trước khi đi ngủ, anh không cất tạm chảo thịt xông khói vào lò vì không muốn mèo nghịch phải.

Việc thú cưng như chó mèo gây hỏa hoạn khi vô tình kích hoạt các thiết bị điện trong gia đình không phải chuyện hiếm.

Hồi tháng 4, toàn bộ căn hộ của Dandan (Tứ Xuyên, Trung Quốc) cũng bị thiêu rụi. Nguyên nhân là trong lúc nô đùa, chú mèo Anh lông ngắn tên Jingoudiao đã vô tình chạm vào nút cảm ứng của bếp điện, khiến hỏa hoạn bùng lên.

Toàn bộ căn hộ của Dandan bị thiêu rụi. Lính cứu hỏa tìm thấy Jingoudiao trong tủ quần áo trên gác. Cả người nó dính đầy bụi than nhưng may mắn không bị thương. Sau vụ cháy, Dandan "bóc phốt" mèo cưng lên mạng và nhanh chóng gây sốt, thu hút hơn 8 triệu lượt xem. Cô cũng đổi tài khoản Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc) thành "Con mèo ngầu nhất Tứ Xuyên".