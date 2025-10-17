SYM Việt Nam ra mắt TPBW 125 - xe tay ga tôn vinh bản lĩnh giới trẻ

SYM tung mẫu xe tay ga mới TPBW 125 với thông điệp “Khai mở giới hạn - Live Young Spirit” dành cho bạn trẻ năng động, dám khác biệt và không ngừng khám phá giới hạn bản thân.

Được kết hợp giữa thiết kế hiện đại và công nghệ tiên tiến, TPBW 125 không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là tuyên ngôn phong cách sống của thế hệ mới, những người trẻ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm và dám bứt phá.

Thiết kế lấy cảm hứng từ hoa tam giác mạch

Phát biểu tại sự kiện ra mắt xe, bà Wu Jui Chiao, Tổng giám đốc Công ty SYM Việt Nam chia sẻ: “Khi thiết kế TPBW 125, chúng tôi gửi gắm 3 tinh thần cốt lõi là gần gũi - thể hiện qua thiết kế tinh tế, linh hoạt; lãng mạn - biến mỗi hành trình thành một kỷ niệm đáng nhớ; và hy vọng - mở ra cơ hội mới, truyền cảm hứng tiến bước cho người trẻ”.

Xe TPBW 125 lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh hoa tam giác mạch.

Lấy cảm hứng từ hoa tam giác mạch - biểu tượng của sức sống bền bỉ và tinh thần vươn lên, TPBW 125 mang đến hình ảnh trẻ trung, mềm mại nhưng giàu năng lượng. Thân xe được thiết kế tối giản, tinh tế với đường cong uyển chuyển, bo tròn mềm mại. Phần đầu vươn cao mô phỏng cánh hoa bung nở, biểu tượng của khát vọng và tự do của người trẻ. Cụm đèn LED phía trước nổi bật, tăng khả năng chiếu sáng và tạo dấu ấn nhận diện riêng. Phần đuôi xe thanh thoát, đèn hậu cách điệu như những hạt hoa nhỏ, gợi cảm giác về một khởi đầu mới đầy hứng khởi.

TPBW 125 được thiết kế riêng cho thị trường Việt, dựa trên nhân trắc học người Việt nên cho cảm giác ngồi thoải mái, dễ điều khiển và thân thiện với mọi vóc dáng.

Công nghệ hiện đại cho lối sống năng động

Không chỉ nổi bật ở thiết kế, TPBW 125 còn được trang bị động cơ EnMIS thế hệ mới với bugi kép và hệ thống phun xăng điện tử EFI giúp tối ưu quá trình đốt cháy nhiên liệu, vận hành êm ái và tiết kiệm xăng hơn, phù hợp lối sống xanh và bền vững của giới trẻ hiện nay. Hệ thống phanh CBS thông minh giúp phân bổ lực phanh đều, tăng tính ổn định và an toàn mọi tình huống, đặc biệt là khi di chuyển ở đường trơn hoặc phanh gấp.

Các bạn trẻ chạy thử xe TPBW 125 trong sự kiện ra mắt ở TP.HCM.

Với trọng lượng chỉ 102 kg, TPBW 125 mang đến cảm giác lái nhẹ nhàng, dễ làm chủ - lý tưởng cho cả bạn trẻ mới bắt đầu cầm lái hoặc cần một mẫu xe nhỏ gọn, linh hoạt. Ngoài ra, xe còn có hàng loạt tiện ích thông minh như đèn pha LED chiếu sáng mạnh và tiết kiệm năng lượng, mặt đồng hồ kỹ thuật số dễ quan sát, cốp xe rộng có thể chứa 2 nón bảo hiểm nửa đầu và nhiều vật dụng cá nhân.

Đặc biệt, đồng hồ LCD kỹ thuật số hiển thị rõ nét, tự động điều chỉnh độ sáng theo môi trường nên dễ quan sát trong mọi điều kiện ánh sáng. Yên xe dài, đệm dày và chiều cao phù hợp giúp người lái và người ngồi sau dễ chịu khi di chuyển. Sàn để chân rộng, khoảng sáng gầm 132 mm giúp xe vận hành linh hoạt dù đi phố hay du lịch xa. Nắp bình xăng đặt ngay phía trước giúp người dùng tiếp nhiên liệu dễ dàng, không cần mở yên.

Mẫu xe mới còn tích hợp cổng sạc nhanh 3.0 ngay dưới tay lái giúp người lái luôn duy trì kết nối mọi lúc mọi nơi, dù là tìm kiếm thông tin, check-in, livestream hay bật nhạc khi đi học, đi làm…

Bốn màu sắc thời thượng, hai phiên bản tiện ích

TPBW 125 ra mắt 4 màu sắc thời thượng, hợp gu của giới trẻ hiện đại là trắng tinh khôi mang nét tự tin, tươi sáng; xanh thiên nhiên gợi cảm hứng tự do, phóng khoáng; đen mạnh mẽ thể hiện bản lĩnh dám khác biệt và vàng nhạt thanh lịch, tinh tế, mang nét duyên dáng riêng. Xe có hai phiên bản là chìa khóa cơ tiêu chuẩn và Smartkey hiện đại. Phiên bản Smartkey mang đến trải nghiệm tiện nghi với tính năng khởi động, mở yên, tìm xe và chống trộm chỉ trong một thao tác chạm.

Với giá bán chỉ từ 32,8 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 33,8 triệu đồng cho bản Smartkey, TPBW 125 là lựa chọn hấp dẫn dành cho sinh viên, nhân viên văn phòng và bạn trẻ đang tìm kiếm chiếc xe tay ga đẹp, tiết kiệm nhưng vẫn thể hiện được cá tính riêng. Sở hữu thiết kế tinh tế, nhiều tiện ích và khả năng vận hành ổn định, TPBW 125 hứa hẹn là “bạn đồng hành” mới cho hành trình khám phá đầy hứng khởi.