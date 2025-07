Tả Van lọt top 'làng trên mây' đẹp nhất châu Á

Ella (Sri Lanka): Ẩn mình giữa cao nguyên chè, Ella là chốn dừng chân yên tĩnh cho người muốn tránh những cung đường du lịch bụi bặm ven biển. Chuyến tàu Colombo - Badulla băng qua cầu Nine Arch cho tầm nhìn ngoạn mục xuống ruộng chè bậc thang, thác nước và rừng rậm. Du khách thường chọn cung leo núi Little Adam’s Peak với góc nhìn 360 độ ôm trọn mây núi. Tại đây, khu nghỉ dưỡng có giá từ 200 USD/đêm dựng hoàn toàn từ gỗ tái chế trên đồn điền chè, hướng thẳng "khe" Ella Gap hùng vĩ. Ảnh: The Common Wanderer.