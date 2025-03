Tại sao phụ nữ vẫn giả vờ đạt cực khoái?

Để né tránh những câu hỏi, phụ nữ lựa chọn phương án giả vờ "lên đỉnh" khi quan hệ tình dục, dù biết các cuộc thảo luận thẳng thắn có khả năng mang lại kết quả tốt hơn.

Nữ giới khó lên đỉnh khi quan hệ tình dục, mang áp lực đạt cực khoái. Ảnh minh hoạ: Ketut Subiyanto/Pexels.

Bài viết được thực hiện bởi nhà báo, tác giả sách Olivia Petter cho tờ Vogue, chia sẻ trải nghiệm cá nhân và những điều quan sát thấy về tình trạng giả vờ lên đỉnh khi làm tình ở phụ nữ.

Bộ phim Babygirl (2024) mở đầu với cảnh Romy, do nữ diễn viên Nicole Kidman thủ vai, đạt cực khoái khi quan hệ tình dục. Tiếng rên rỉ và thở gấp đầy thuyết phục vang lên.

Tuy nhiên, tất cả dấu hiệu này đều không phản ánh sự thật. Ngay sau khi quan hệ với người chồng chung sống 19 năm, Romy lập tức xuất hiện trong một căn phòng khác, xem phim khiêu dâm và thủ dâm cho đến khi thực sự lên đỉnh.

Trong một thế giới lý tưởng, phụ nữ không cần giả vờ đạt cực khoái. Song, trên thực tế, phần lớn nữ giới làm điều này khi quan hệ với đàn ông. Rên rỉ trong lúc làm tình được xem như một phần công việc của phụ nữ dị tính.

Phụ nữ gặp áp lực đạt cực khoái

Ngày càng nhiều nội dung, thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, kêu gọi phụ nữ không nên giả vờ. Bạn sẽ góp phần tạo ra một nền văn hóa tình dục đáng xấu hổ nếu cố tình làm thế.

Phụ nữ không muốn phủ nhận quyền của mình trong xã hội, tạo ra ảo tưởng cho đàn ông về khả năng làm tình của họ, trong khi chưa thực sự thỏa mãn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn giả vờ, bao gồm tôi.

Tình trạng giả vờ lên đỉnh ở nữ giới diễn ra phổ biến. Ảnh minh hoạ: Ketut Subiyanto/Pexels.

“Chúng ta bị ám ảnh về hình ảnh khoái cảm dễ dàng ở phụ nữ. Vì vậy, việc nữ giới không lên đỉnh bị xem là thất bại. Điều này khiến những người phụ nữ mang áp lực tạo ra một kết quả nhất định”, nhà tâm lý học Barbara Santini cho biết.

Theo một nghiên cứu năm 2017 do Viện Nghiên cứu Tình dục Quốc tế thực hiện, 95% đàn ông dị tính thường xuyên hoặc luôn đạt cực khoái khi quan hệ tình dục. Con số này ở phụ nữ dị tính chỉ là 65%.

Trong khi đó, 89% đàn ông đồng tính và 88% phụ nữ đồng tính đồng thuận rằng nam và nữ không nên quan hệ tình dục với nhau nếu muốn đạt cực khoái.

Nền văn hóa tình dục thiếu thẳng thắn

Theo Mangala Holland, huấn luyện viên tình dục và là tác giả của Orgasms Made Easy: The No-Nonsense Guide to Self- Pleasure, Sexual Confidence and Female Orgasms (tạm dịch: Cực khoái dễ dàng: Hướng dẫn thực tế về tự sướng, sự tự tin tình dục và cực khoái ở phụ nữ), 30% khách hàng thừa nhận từng giả vờ đạt cực khoái. Nhiều người trong số đó chỉ có thể lên đỉnh khi thủ dâm.

“Tôi cảm thấy tội lỗi nếu không đạt cực khoái khi quan hệ tình dục. Tôi biết rằng việc thẳng thắn thảo luận sẽ đem lại kết quả tốt, nhưng việc giả vờ và né tránh những câu hỏi lại dễ dàng hơn. Đây là tình huống tiến thoái lưỡng nan. Tôi đánh đổi niềm vui của mình cho sự hài lòng của người khác”, Amy (29 tuổi) nói.

Còn đối với tôi, việc lên đỉnh trong lần đầu quan hệ tình dục với một người mới là điều không tưởng. Sự áp lực và kỳ vọng chỉ tan biến dần theo thời gian, khi tôi bắt đầu thả lỏng, thoải mái hơn với đối phương.

Sự thẳng thắn trên giường không phải điều dễ dàng đạt được. Ảnh minh hoạ: Cottonbro Studio/Pexels.

Tuy nhiên, đây không chỉ là vấn đề của phụ nữ. Tình trạng này cũng xảy ra với một số nam giới. Matt (31 tuổi) thừa nhận thường giả vờ lên đỉnh khi quan hệ tình dục với bạn gái.

Matt cho biết nửa kia của mình không thích sự táo bạo và phiêu lưu trong tình dục. Ban đầu, anh cảm thấy ổn với điều này vì đề cao các yếu tố khác trong mối quan hệ lứa đôi hơn. Sau đó, anh dần nhận ra đây là vấn đề lớn và bắt đầu thảo luận với bạn gái.

“Song, mỗi lần nói về chủ đề trên, tôi lại cảm thấy đang đẩy cô ấy ra xa mình. Vì vậy, tôi quyết định giả vờ để bảo vệ cảm xúc của cô ấy”, Matt thừa nhận.

Đây là vấn đề thuộc về một một nền văn hóa tình dục thiếu thẳng thắn. Điều duy nhất chúng ta có thể hy vọng là theo thời gian, số lượng người sẵn sàng chia sẻ với bạn tình gia tăng. Đó không phải chuyện “một sớm một chiều”, cần sự kiên nhẫn và nỗ lực lớn. Nói luôn dễ hơn làm.