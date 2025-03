Phim 18+ thắng 5 giải Oscar có phản ánh đúng nghề vũ công thoát y?

Đặc thù công việc và khó khăn trong cuộc sống của các cô gái hành nghề mại dâm tại Mỹ được đánh giá là khắc họa rõ nét trong "Anora", phim điện ảnh giành 5 giải Oscar hôm 3/3.

Phim điện ảnh Anora tái hiện câu chuyện của một người lao động tình dục chuyên nghiệp.

Bài viết do Lily Buruna, từng làm vũ công thoát y, thực hiện cho Rolling Stone, mang đến góc nhìn cá nhân từ người trong nghề

Là một vũ công thoát y, tôi có những đánh giá khắt khe về các bộ phim khiêu dâm. Anora, bộ phim vừa “thắng đậm” 5 giải Oscar, là một trong số đó.

Tác phẩm điện ảnh của biên kịch kiêm đạo diễn Sean Baker khắc hoạ câu chuyện tình yêu của vũ nữ thoát y Anora (hay Ani) do Mikey Madison thủ vai và thiếu gia Ivan của một gia đình tài phiệt Nga do Mark Eydelshteyn đóng.

Theo tôi, Baker đã khéo léo tái hiện được đặc trưng của ngành lao động tình dục. Tiếng lóng, chiếc quần lót siêu nhỏ và nụ cười kiên nhẫn của nhân vật chính diễn tả chân thực công việc về đêm này.

Nghề mại dâm lên phim

Ở những phút đầu, Ani khéo léo né tránh những câu hỏi rùng rợn của khách hàng. Cô ngọt ngào, vui tươi và quyết đoán. Cách tán tỉnh và di chuyển này thuộc về một người lao động tình dục chuyên nghiệp.

Điệu múa cột và hành động hất tóc kinh điển tái hiện chính xác hình ảnh các vũ nữ thoát y trong hộp đêm. Khi người quản lý gọi Ani đến phục vụ Ivan, cô ấy ngồi trong phòng thay đồ, ăn bữa tối mang từ nhà trong hộp Tupperware.

Cảnh phim bình dị này phản ánh chân thực cuộc sống của những cô gái hành nghề mại dâm sau ánh đèn lấp lánh, hào nhoáng.

Nghề mại dâm được quan tâm sau phim điện ảnh Anora. Ảnh: Neon.

Hành động nhai kẹo cao su của Ani khi khiêu vũ với Ivan cũng tái hiện thói quen của các vũ nữ chuyên nghiệp. Đây là phương pháp vệ sinh răng miệng, đem lại hơi thở thơm tho một cách nhanh chóng cho các cô gái hộp đêm.

Hành vi nhai kẹo chóp chép, thổi bong bóng và làm vỡ cũng được đánh giá là thuộc về tầng lớp thấp kém. Các quản lý sàn nhảy thường không muốn nhìn thấy vũ nữ nhai kẹo cao su vì cho rằng hành động này kém sang trọng và gây mất vệ sinh.

Khi Ani gặp Ivan tại biệt thự ven sông của anh, cô xuất hiện với đôi mắt thâm quầng, các vết bầm tím ở chân và vết hôn trên cổ. Tôi tự nhìn thấy bản thân trong hình ảnh của cô ấy.

Baker đã tham khảo ý kiến của nhiều vũ nữ thoát y để tái hiện những tạo hình chân thực này. Các cô gái hành nghề mại dâm đã mang cả cuộc sống của mình lên phim.

Khó khăn của người lao động tình dục

Thái độ kỳ thị, phân biệt đối xử là trở ngại lớn nhất đối với người lao động trong ngành công nghiệp về đêm. Sự thiệt thòi khi giải quyết các công việc liên quan đến ngân hàng, nhà ở và quyền nuôi con là điều khó tránh khỏi.

Chúng tôi đều biết rằng không thể điền cụm từ “vũ công thoát y” vào mục nghề nghiệp khi mua căn hộ trả góp hoặc thực hiện khoản vay ngân hàng. Nghề nghiệp này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng, mà còn tác động xấu đến tư cách công dân của chúng tôi.

Baker và dàn diễn viên khẳng định rằng những người thực sự làm công việc này phải đối mặt với nhiều rủi ro. Đây là những điều mà người ngồi sau ống kính máy quay hay đảm nhiệm vai vũ nữ không thể tái hiện hết.

Trong bài phát biểu nhận giải Cành cọ vàng, đạo diễn này kêu gọi xóa bỏ thái độ kỳ nghị đối với những người lao động trong ngành công nghiệp tình dục. Anh cũng dành tặng giải thưởng này cho “những người hành nghề mại dâm trong quá khứ, hiện tại và tương lai”.

Những người lao động tình dục phải đối diện với sự kỳ thị, phân biệt đối xử trong cuộc sống. Ảnh: Neon.

Đây không phải công việc đáng mơ ước đối với phần lớn, nhưng vẫn đang tồn tại. Nghề nghiệp này đại diện cho chủ nghĩa tiêu dùng, là một phần của khái niệm “Giấc mơ Mỹ”, chỉ ước mơ về cuộc sống xa hoa, hào nhoáng.

“Chúng ta đều là gái mại dâm/Mỗi người đều có một mức giá”, trích lời ca khúc We Are All Prostitutes (tạm dịch: “Chúng ta đều là gái mại dâm”) của Pop Group.

Là một vũ nữ thoát y, tôi đã quen với việc bị phán xét và bắt nạt trong các hộp đêm. Ra khỏi các câu lạ bộ, tôi luôn thỉnh cầu sự tôn trọng nhất định dành cho công việc của mình.

Anora không chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực điện ảnh, mà còn góp phần thay đổi cái nhìn của công chúng về nghề mại dâm. Tôi hy vọng vào điều đó.