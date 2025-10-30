Tại sao tiếp viên hàng không thường búi tóc?

Mái tóc búi cao không chỉ là yêu cầu về ngoại hình mà còn phản ánh tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp và cả những lý do an toàn ít ai ngờ của nghề tiếp viên hàng không.

Ở hầu hết quốc gia, tóc của tiếp viên hàng không đều được búi cao hoặc chải gọn gàng. Ảnh: China Southern Airlines.

Khăn quàng đặc trưng, áo khoác may đo, mũ đội thanh lịch... là những chi tiết thường thấy ở đồng phục của các tiếp viên hàng không trên thế giới. Bên cạnh đó, kiểu tóc của họ cũng thường đồng bộ. Đối với nữ giới, tóc gần như luôn được búi cao hoặc tạo kiểu gọn gàng.

Những người trong ngành tiết lộ đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có những quy định nghiêm ngặt đối với tiếp viên hàng không để tóc dài.

Theo Rania, một tiếp viên hàng không kiêm nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên TikTok với tài khoản @itsmekikooooo, các hãng bay quy định rõ ràng rằng nếu tóc nhân sự dài hơn 15 cm sẽ bắt buộc phải búi hoặc buộc cao. Về lý do, trong trường hợp khẩn cấp, tóc cần được giữ gọn để không che khuất tầm nhìn hoặc vướng víu khi thoát hiểm.

“Tóc xõa có thể cản trở khả năng quan sát, đặc biệt khi khoang hành khách biến thành đường hầm gió do vỡ cửa sổ”, Rania chia sẻ.

Tiếp viên hàng không hãng Emirates (UAE) nổi bật với trang phục lịch sự, khăn cài và mái tóc búi gọn. Ảnh: Emirates.

Không chỉ dừng ở đó, yếu tố an toàn cháy nổ cũng được xem là lý do then chốt. Kaylee, tiếp viên người Canada có tài khoản @flyingkaylee, cho biết: “Chúng tôi được huấn luyện để xử lý cháy trên máy bay và khi ấy phải đeo mũ trùm khói (smoke hood) để bảo vệ khỏi khói độc. Thiết bị này cần ôm kín cổ để hoạt động hiệu quả. Nếu tóc dài xõa ra, nó sẽ làm hở lớp niêm kín, khiến mũ mất tác dụng”.

Bên cạnh khía cạnh an toàn, hình ảnh chuyên nghiệp cũng là lý do khiến các hãng hàng không duy trì quy định này suốt nhiều thập kỷ. Một mái tóc búi gọn giúp tổng thể đồng phục trở nên thanh lịch, dễ nhận diện và tạo ấn tượng kỷ luật với hành khách.

“Nếu tóc che mặt khi phục vụ hoặc trò chuyện với khách, nó không chỉ gây bất tiện mà còn khiến hình ảnh trở nên luộm thuộm”, Kaylee nói thêm.

Tiếp viên hàng không Thai Airways (Thái Lan) nổi tiếng với mái tóc búi gọn, chải gọn đến mức "không sợi tóc thừa". Ảnh: Thai Airways.

Một số hãng thậm chí còn đặt ra chuẩn mực khắt khe hơn. Theo The US Sun, Air India yêu cầu tiếp viên nhuộm tóc bạc định kỳ để giữ màu tự nhiên và những người có đường chân tóc thưa phải cạo trọc đầu hoàn toàn để bảo đảm tính đồng nhất.

Tại Việt Nam, quy định này cũng được các hãng hàng không áp dụng. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines yêu cầu nữ tiếp viên búi tóc cao, gọn gàng theo chuẩn grooming nội bộ.

Trong khi đó, các hãng tư nhân như Vietjet Air và Bamboo Airways cũng buộc tóc dài phải buộc/búi hoặc chải gọn khi làm nhiệm vụ, vừa đảm bảo an toàn thao tác vừa giữ hình ảnh chuyên nghiệp.

Từ những chia sẻ này, có thể thấy búi tóc không chỉ là chi tiết thời trang mà còn là biểu tượng nghề nghiệp. Nó thể hiện kỷ luật, sự sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp và tôn vinh hình ảnh đồng bộ của một đội ngũ được huấn luyện kỹ càng.

Như lời của Kaylee: “Tiếp viên hàng không là lực lượng 911 trên không. Chúng tôi vừa là cứu hỏa, cảnh sát, vừa là người hướng dẫn thoát hiểm. Vì thế, mọi chi tiết - kể cả mái tóc - đều phải phục vụ cho sự an toàn trước tiên”.